Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Διχασμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αγορές με τις προβλέψεις (πίνακες)
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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Διχασμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αγορές με τις προβλέψεις (πίνακες)

Oι κυβερνήσεις πολλών χωρών είναι όλο και πιο απρόθυμες να επιτρέψουν στις πλατφόρμες να λειτουργούν σε μια ρυθμιστική γκρίζα ζώνη

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Διχασμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αγορές με τις προβλέψεις (πίνακες)
Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πρώτο από τότε που οι αγορές προβλέψεων, όπως οι Kalshi και Polymarket, γνώρισαν εκρηκτική αύξηση της δημοτικότητάς τους ως ένας νέος τρόπος στοιχημάτων στον αθλητισμό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον στοιχήματα και να οδηγήσει σε όγκο στοιχημάτων ύψους έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στοιχηματικές πλατφόρμες και αγορές προβλέψεων, σύμφωνα με αναλυτές της Bernstein.

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