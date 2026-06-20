Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Διχασμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αγορές με τις προβλέψεις (πίνακες)

Oι κυβερνήσεις πολλών χωρών είναι όλο και πιο απρόθυμες να επιτρέψουν στις πλατφόρμες να λειτουργούν σε μια ρυθμιστική γκρίζα ζώνη