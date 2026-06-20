Πάρτι υπερπαραγωγή του Santa Marina με Σίλια, Ρέμο, καπετάνισσα Ντέλλα και την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ ντυμένη στα λευκά
Πάρτι υπερπαραγωγή του Santa Marina με Σίλια, Ρέμο, καπετάνισσα Ντέλλα και την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ ντυμένη στα λευκά
Ηταν το πάρτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας Χριστιάνα Παπαγεωργίου είχε στείλει το save the date από τον χειμώνα προκειμένου φίλοι και φαν του ξενοδοχείου να δώσουν το παρών στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού στο νησί των ανέμων
Το φαντασμαγορικό event συνέπιπτε μάλιστα με την ημερομηνία που ο εμπνευστής και δημιουργός του Santa Marina resort Mykonos είχε τα γενέθλιά του.
Είναι γνωστό στους κοσμικούς κύκλους ότι την συγκεκριμένη ημέρα ο Ηλίας Παπαγεωργίου συνήθιζε να διοργανώνει ένα πάρτι που λόγω βαρύτητας των συνδαιτυμόνων αλλά και του κεφιού ήταν μνημειώδες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Είναι γνωστό στους κοσμικούς κύκλους ότι την συγκεκριμένη ημέρα ο Ηλίας Παπαγεωργίου συνήθιζε να διοργανώνει ένα πάρτι που λόγω βαρύτητας των συνδαιτυμόνων αλλά και του κεφιού ήταν μνημειώδες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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