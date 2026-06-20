Πάρτι υπερπαραγωγή του Santa Marina με Σίλια, Ρέμο, καπετάνισσα Ντέλλα και την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ ντυμένη στα λευκά

Ηταν το πάρτι που περίμεναν όλοι εδώ και πολύ καιρό. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας Χριστιάνα Παπαγεωργίου είχε στείλει το save the date από τον χειμώνα προκειμένου φίλοι και φαν του ξενοδοχείου να δώσουν το παρών στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού στο νησί των ανέμων