Ο Μυλωνάκης, η τοξικότητα, το μίσος και η αθλιότητα εντός και εκτός Βουλής (υπάρχει πάτος;), τι θα πει σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης, σκανάρουν τράπεζες και ασφαλιστικές
Χαίρετε, είναι απ’ αυτές τις φορές στη ζωή που συμβαίνει κάτι το οποίο συνήθως οι άνθρωποι δεν το υπολογίζουν και δεν το σκέφτονται μέχρι να τους συμβεί ή να το δουν μπροστά τους να γίνεται
Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ένας νέος άνθρωπος στα 50 του, από τους πιο παλιούς και έμπιστους συνεργάτες του Μητσοτάκη, υφυπουργός του, χθες έπαθε ένα βαρύτατο επεισόδιο (ανεύρυσμα) εν ώρα εργασίας. Μπροστά σε ολόκληρο το επιτελείο του Μ.Μ, στον λεγόμενο «πρωινό καφέ». Οι περιγραφές για τις πιο δύσκολες, δραματικές στιγμές ενός ανθρώπου αλλά και όσων το έζησαν δίπλα του δεν χρειάζονται, είναι και περιττό και λάθος. Οι φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου βρίσκονται δίπλα στη μάχη ζωής που δίνει στον Ευαγγελισμό, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού. Και φυσικά όλοι εύχονται να σταθεί και πάλι όρθιος, υγιής και να επιστρέψει στο γραφείο του. Θερμές ευχές, περαστικά και καλό κουράγιο στην οικογένειά του.
Υπάρχει πάτος στην τοξικότητα;
-Στο σημείο αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να αφήσει να περάσει απαρατήρητη η απίστευτη τοξικότητα, το μίσος, η μισαλλοδοξία και η άνευ ορίων ψευδολογία που έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά εντός της Βουλής, αλλά και στον δημόσιο λόγο. Ειδικά μέσω των social media, αλλά και των παραδοσιακών μέσων. Είναι και αυτό σημείο των καιρών που ζούμε, αλλά να μου επιτρέψετε να κάνω ξεχωριστή μνεία στην τοξικότητα που έφερε στη δημόσια σφαίρα η εποχή ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποί του. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο από το 2015 και εντεύθεν, ξεκίνησαν να αποκαλούν «γερμανοτσολιάδες» όσους υποστήριζαν την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, ενώ τώρα Μέρκελ και Τσίπρας αυτοαποθεώνονται! Το συνέχισαν με τη Novartis και τις τροχήλατες βαλίτσες με μετρητά στο Μαξίμου επί Σαμαρά και το τερμάτισαν αποκαλώντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους «Λιγνάδηδες»-παιδεραστές. Γιατρός δεν είμαι, αλλά προ ημερών γράφτηκε για τον Μυλωνάκη μια απίστευτη παπάτζα η οποία… έριχνε και λίγο λάσπη για παιδεραστία. Ο άνθρωπος βέβαια προσέφυγε στα δικαστήρια, αλλά ρωτάω, εσείς θα το αντέχατε; Δεν άφησαν απέξω οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, τίποτα. Και ο Ανδρουλάκης από κοντά ακολουθεί στην τοξικότητα, θυμήθηκε ακόμα και ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε βαφτίσει το 2004 τον αδερφό τού «φραπέ», μίλησε το ΠΑΣΟΚ για ξυλόλια και δολοφόνους… ό,τι σου περνάει από τον νου ή όχι! Υπάρχει, άραγε, πάτος;
Το «όχι» Μητσοτάκη για αναβολή…
-Έγιναν αρκετές σκέψεις και από το περιβάλλον του Μητσοτάκη υπήρξαν και εισηγήσεις να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση για τους θεσμούς λόγω του συμβάντος. Ο ίδιος ο Κ.Μ είπε «όχι», αν και είναι συντετριμμένος από το γεγονός. Παρότι η συζήτηση θα είναι σκληρή λόγω υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δούμε μέχρι πού θα πάει. Πρόταση να αναβληθεί η συζήτηση έκανε και ο Ανδρουλάκης μέσω του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά αφού τον ευχαρίστησαν είπαν «όχι».
Παρεμβάσεις σε πάνω από 20 άρθρα
-Στη συζήτηση της Βουλής μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα γίνει αρκετά συγκεκριμένος για μία σειρά παρεμβάσεων που θέλει να κάνει στο Σύνταγμα ώστε να σπάσει η λογική των πελατειακών σχέσεων. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν 20 περίπου άρθρα, πρακτικά ό,τι ρυθμίζει την εκλογική διαδικασία. Ήδη έχει πει την πρώτη σκέψη για ασυμβίβαστο υπουργού με βουλευτή, τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια των θητειών των αιρετών, αλλά και παρεμβάσεις στις εκλογικές περιφέρειες.
Οι απαντήσεις για τις υποκλοπές
-Ένα ξεχωριστό θέμα που είναι και προβληματικό για την κυβέρνηση είναι υποκλοπές. Ο Μητσοτάκης θα απαντήσει στον Ανδρουλάκη ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει έμπρακτα την πολιτική ευθύνη, καθώς άλλαξαν άνθρωποι, δομές, ενώ ανασυστάθηκε η ΕΥΠ. Ακόμη, θα τονίσει ότι η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα του Αρείου Πάγου έδειξε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κρατικού αξιωματούχου, πέρα από τη δραστηριότητα τεσσάρων ιδιωτών. Και, τέλος, θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέξουν ιδιαίτερα τι λένε για την ΕΥΠ, με δεδομένο τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε κρίσιμες εθνικές στιγμές, αλλά και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει και στις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος.
Η τρίτη θητεία Στουρνάρα
-Χθες ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού ότι συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Στουρνάρα και η κυβέρνηση πρόκειται να προτείνει την ανανέωση της θητείας του ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Στουρνάρας έτσι, θα γίνει ο μακροβιότερος κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας με τρεις θητείες συνολικής διάρκειας 18 ετών. Θα έλεγα ότι ο Γιάννης Στουρνάρας επιβραβεύεται για την αταλάντευτη στάση του την περίοδο 2014-2019 όταν η χώρα πέρασε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Με τα μνημόνια και κυρίως με τις περιπέτειες την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, άντεξε τη βρώμικη προσωπική επίθεση που του έκαναν, αλλά και εκείνη στους θεσμούς και φυσικά από την πλευρά του απέτρεψε την έξοδο της χώρας από την Ευρώπη και το ευρώ. Και δεν ενέδωσε σ’ αυτούς, όπως η πλειοψηφία των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της εποχής.
Ας μην τα ξεχνάμε!
-Μετά τον Γιάννη ο Αλέξης; Η ανακοίνωση ότι η κυβέρνηση προτείνει τον Στουρνάρα για μια τρίτη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν εξέπληξε κανέναν. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις θέσεις των υποδιοικητών, καθώς είναι έντονοι οι ψίθυροι ότι ο Αλέξης Πατέλης προορίζεται για μια από τις δύο θέσεις στην κεντρική τράπεζα. Ο ίδιος έχει άριστη σχέση με τον Στουρνάρα, καθώς παρουσίασε και το βιβλίο του πρόσφατα. Φέτος λήγει η θητεία του υποδιοικητή Θεόδωρου Πελαγίδη, οπότε τότε ανοίγει και το παράθυρο αντικατάστασης, καθώς η έτερη υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ανέλαβε το 2021.
O νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
-Επειδή λέγαμε παραπάνω για τη συζήτηση στη Βουλή, μια εκκρεμότητα που έχει μείνει για τον Μητσοτάκη είναι ο διορισμός δύο νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αντί του Μακάριου Λαζαρίδη που υπουργοποιήθηκε και του Νότη Μηταράκη που έφυγε λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λένε ότι το πρόσωπο που αναμένεται να προκριθεί, μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη που έμεινε, είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, καθώς οι κοινοβουλευτικές μάχες που έπονται θα είναι «αίμα και άμμος». Να δούμε αν θα επιλεγεί και τρίτο πρόσωπο ή η ΝΔ θα μείνει με δύο.
Λαζαρίδης-Βουλευτές
-Στην περίπτωση του Μακάριου παρατηρούνται δύο τάσεις στις τάξεις της ΝΔ που είναι ταυτόχρονα αποκλίνουσες, αλλά και συμπληρωματικές. Αφενός, όσοι εμφανίζονται δημόσια αρνούνται να υιοθετήσουν πλήρως όσα λέει, παραπέμποντας στις εξηγήσεις που αυτός έδωσε και πιθανώς σε αστοχίες της διοίκησης την περίοδο του 2007. Αφετέρου όμως λένε ότι, αν ο Μητσοτάκης τον έτρωγε και αυτόν (που δεν επρόκειτο), τότε θα άνοιγε ο ασκός του Αιόλου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς θα ήταν σαφές ότι το Μαξίμου δεν προστατεύει κανέναν ούτε για... κλήση πάρκινγκ.
Τα ραντεβού των Βρυξελλών
-Στις Βρυξέλλες είχε τις πρώτες του επαφές με αρκετούς Επιτρόπους της ΕΕ και με ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι κατέγραψε θετικό κλίμα για τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι Ευρωπαίοι θέλουν να δουλέψει και έχουν κάθε συμφέρον γι' αυτό. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη, καθώς σε επτά χρόνια πέρασαν επτά υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως στην περίπτωση του Σχοινά οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι μιλούν με έναν δικό τους. Και αυτό μπορεί να διευκολύνει τις συζητήσεις και τα ορόσημα για την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ, ώστε να μπορεί να κάνει τις πληρωμές τους επόμενους μήνες.
Ποιος είναι πίσω από την πρόταση της Κομισιόν
-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του CISAF έρχεται σε μια συγκυρία όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει σε τροχιά πίεσης - με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντιθέτως, αποδίδεται σε επίμονη και στοχευμένη δουλειά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που το τελευταίο διάστημα φέρεται να κινήθηκε μεθοδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας μια λύση που θα δώσει πραγματική ανάσα στη βιομηχανία.
Σκανάρουν συμβάσεις τραπεζών και ασφαλιστικών
-Κυνήγι στα ψιλά γράμματα έχει ξεκινήσει -με νέα στελέχωση και φιλόδοξες διαθέσεις- η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα Ηπείρου στην οποία επεβλήθη πρόστιμο 140.000 ευρώ καθώς μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο εντοπίστηκε όρος σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που κρίθηκε καταχρηστικός. Οι πληροφορίες είναι ότι η Αρχή σκανάρει τώρα αντίστοιχες συμβάσεις σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ έρχονται αντίστοιχοι έλεγχοι και στις ασφαλιστικές εταιρείες, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που έχουν γίνει καταγγελίες. Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν καταγγελίες όχι μόνον για μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα, αλλά και επειδή αυτές δεν γνωστοποιούνται ξεκάθαρα στους πελάτες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που ενώ επιβάλουν αυξήσεις της τάξεως του 9% (και ακόμη περισσότερο) σε ισόβια συμβόλαια, αποστέλλουν μη προσωποποιημένες επιστολές στους πελάτες τους με τις οποίες δεν τους ενημερώνουν για την αύξηση των ασφαλίστρων, αλλά τους παραπέμπουν στα sites των ασφαλιστικών για να αναζητήσουν οι ίδιοι τα δεδομένα τους. Αυτές οι πρακτικές φαίνεται πως θα αποτελέσουν εκτεταμένο αντικείμενου ελέγχου της Αρχής, καθώς η νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.
Συγχωνεύονται Viva Wallet – Vivabank
-Σε μια κίνηση που προετοιμαζόταν καιρό προχωρά ο όμιλος Viva. Οι Viva Wallet και Viva Bank συγχωνεύονται, με την πρώτη να απορροφάται από τη δεύτερη, κίνηση που έχει στόχο να βελτιώσει τη λειτουργία και να επιταχύνει την ανάπτυξη του ομίλου. Πρωτίστως, η ενοποίηση των δύο εταιρειών οδηγεί σε απλοποίηση της εταιρικής δομής, αφού μέχρι σήμερα ο όμιλος λειτουργεί με διακριτές νομικές οντότητες για πληρωμές και τραπεζικές υπηρεσίες. Με τη συγχώνευση, αυτές οι λειτουργίες συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο σχήμα, κάτι που κάνει πιο ευέλικτη τη διοίκηση και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, προκύπτει σημαντική μείωση κόστους, περιορίζονται οι επικαλύψεις και βελτιώνεται η αποδοτικότητα. Επιπλέον, η κίνηση ενισχύει τη στρατηγική θέση του ομίλου στην αγορά fintech και τραπεζικών υπηρεσιών καθώς, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Viva Wallet στις πληρωμές με την τραπεζική άδεια της Viva Bank, δημιουργείται ένα πιο ολοκληρωμένο σχήμα που μπορεί να προσφέρει ενιαίες υπηρεσίες (payments + banking) σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Έτσι δημιουργείται ένα πιο «καθαρό» και ενιαίο εταιρικό σχήμα. Η Vivabank θα διατηρήσει πλήρως την τραπεζική της άδεια, ενώ η ειδική άδεια της Viva Wallet για υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μεταβιβάζεται αυτομάτως.
Η αναδιάταξη της Χήτος ΑΒΕΕ (Ζαγόρι, Green Cola κ.ά.) και οι Ιάπωνες
-Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης της Χήτος ΑΒΕΕ (Ζαγόρι, Green Cola κ.ά.) συνεχίζεται. Η πρόσφατη Εκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1,44 εκατ. ευρώ, περίπου με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 ευρώ στα 0,63 ευρώ με σκοπό τη μείωση του ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών. Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024 έδειξαν ότι η εταιρεία, μετά την επίπονη συγχώνευση με την Green Cola, κατάφερε να γυρίσει σε κερδοφόρα τροχιά, ωστόσο οι συσσωρευμένες ζημιές της έφθαναν τα 9,48 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον πως λίγο πριν από την εκπνοή του 2025, “χρονιά σταθεροποίησης” όπως έχει διαμηνύσει η διοίκηση, η εταιρεία απορρόφησε τη ζημιογόνο θυγατρική Ζήρεια ΕΠΕ. Σε εμπορικό επίπεδο πάντως επικρατεί αισιοδοξία στη μητρική (Green Beverages) για φέτος, καθώς έκλεισε συμφωνία αποκλειστικής διανομής προϊόντων στην Ιαπωνία με την Asahi Soft Drinks - θυγατρική της Asahi Breweries και τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην ιαπωνική αγορά με μερίδιο 14% και τζίρο στα 3,3 δισ. ευρώ. Κρατήστε επίσης ότι η Green Beverage, με έδρα το Λονδίνο, είχε τζίρο 119 εκατ. ευρώ το 2025 και EBITDA 8,5 εκατ. ευρώ.
Η Santander χτυπά δύο φορές
-Στις αρχές της χρονιάς ισπανικός επενδυτικός κολοσσός είχε ξεκίνησε την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την πρώτη μετοχή που επέλεξε από την ελληνική αγορά, με σύσταση «υπεραπόδοση» και τιμή-στόχο στα 49 ευρώ για το τέλος του 2026. Χθες όμως «ξαναχτύπησε» με νέο report αναθεωρώντας επί τα βελτίω την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 53 ευρώ. Η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του Ομίλου, τις ισχυρότερες του αναμενόμενου επιδόσεις των παραχωρήσεων, καθώς και τη σταδιακή αλλά ταχεία βελτίωση του ισολογισμού. Στο 25σέλιδο report της Santander ξεχωρίζει ωστόσο η προσοχή που δίνει ο αναλυτής Jose Manuel Arroyas στο κομμάτι των οδικών παραχωρήσεων. Όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του ομίλου, το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα. Επιπλέον, υπάρχει βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, με προοπτική μείωσης του καθαρού δανεισμού τα επόμενα χρόνια, καθώς τα έργα αρχίζουν να παράγουν ισχυρές ταμειακές ροές. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους (+60%), η Santander εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα την αξία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Όσο για τα πιθανά ρίσκα, αυτά δεν είναι σημαντικά, καθώς ο βασικός προβληματισμός εντοπίζεται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων, καθώς τυχόν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους ενδέχεται να πιέσουν την κερδοφορία.
Ο Καράτζης και οι… νεροτσουλήθρες
-Τις 56 έφτασαν, αισίως, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον σκοπό της «Καράτζης Α.Ε.». Όπως είναι γνωστό, ο πολυσχιδής κρητικός όμιλος, με επικεφαλής τον Αντώνη Καράτζη, εκτός από τη βασική δραστηριότητα της κατασκευής διχτυών διαθέτει ισχυρό ξενοδοχειακό βραχίονα, VIP αεροπορική εταιρεία, ενώ έχει επεκταθεί και σε σειρά άλλων τομέων, περιλαμβανομένου και του καλλιτεχνικού… Eπιπλέον, με πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού, στον σκοπό της επιχείρησης προστέθηκαν ακόμη: -Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία θεματικών πάρκων και εγκαταστάσεων αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων υδροπάρκων (waterparks) με νεροτσουλήθρες και άλλα συναφή, υδάτινου λούνα παρκ, ψυχαγωγικών επιχειρήσεων με πισίνες, παιχνίδια, νεροτσουλήθρες και άλλα συναφή καθώς και άλλων θεματικών ψυχαγωγικών πάρκων, τα οποία θα διατίθενται στο κοινό για άθληση, ψυχαγωγία και ανάπαυση. -Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία υδροψυχαγωγικών κέντρων με αθλοπαιδιές, παιδικές χαρές και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και υγιεινής. -Η μελέτη, ο σχεδιασμός, διαμόρφωση, εγκατάσταση, κατασκευή και συντήρηση θεματικών πάρκων, ψυχαγωγικών πάρκων, πολυχώρων ψυχαγωγίας και αθλητικών συστημάτων. -Η κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ψυχαγωγικών παιχνιδιών και συστημάτων καθώς και υδροψυχαγωγικών συστημάτων και αθλητικών συστημάτων.
Πουλάει παλιά πλοία, μαζεύει ρευστό η Αλίκη Παληού και ετοιμάζει deals
-Σε μια περίοδο που η ναυλαγορά των tankers δείχνει τα δόντια της, η κίνηση της Performance Shipping συμφερόντων της Αλίκης Παληού να «ξεφορτωθεί» το παλαιότερο πλοίο του στόλου της, μόνο απαρατήρητη δεν περνά. Η πώληση του M/T P. Aliki έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων στην Trafigura δεν είναι απλώς ένα ακόμη asset play. Είναι μια κίνηση με πολλαπλά επίπεδα. Από τη μία, κατοχύρωση υπεραξιών, αγορά στα 36,5 εκατ. το 2022, από την άλλη «καθάρισμα» ισολογισμού και ενίσχυση ρευστότητας. Μέρος των εσόδων πάει για αποπληρωμή δανεισμού προς την Alpha Bank, αλλά το μεγάλο story είναι αλλού. Τα ταμειακά διαθέσιμα μεγαλώνουν και μάλιστα θεαματικά, δημιουργώντας ένα «μαξιλάρι» που φτάνει σε επίπεδα που δεν περνούν απαρατήρητα στη ναυτιλιακή πιάτσα. Η Performance δείχνει να παίζει ένα πιο επιθετικό αλλά μεθοδικό παιχνίδι. Μικρότερος μέσος όρος ηλικίας στόλου, καλύτερα specs, περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Με απλά λόγια, repositioning για την επόμενη μέρα. Οι παραγγελίες για δύο Suezmax στην Κίνα είναι ήδη στο τραπέζι, αλλά πολλοί εκτιμούν ότι όταν μια εισηγμένη «γεμίζει» τα ταμεία της, σπάνια το κάνει απλώς για να κοιμάται ήσυχα.
Στα άκρα η σύγκρουση Diana-Genco
-Και αφού ο λόγος είναι για την οικογένεια Παληού, να αναφέρουμε πως η σύγκρουση μεταξύ της Diana Shipping και της Genco Shipping & Trading έχει πλέον περάσει από το στάδιο της στρατηγικής διαφωνίας στο γνώριμο terrain της εταιρικής φθοράς, εκεί όπου οι λέξεις «entrenchment» και «inadequate» λειτουργούν περισσότερο ως όπλα παρά ως επιχειρήματα. Πρόκειται για ένα κλασικό proxy battle με σαφή ασυμμετρία κινήτρων. Η Diana, της Σεμίραμις Παληού με 14,8% συμμετοχή, δεν πιέζει απλώς για εξαγορά, πιέζει για έλεγχο κεφαλαιακής κατανομής σε έναν κύκλο όπου τα bulkers δημιουργούν ακόμα ισχυρές ταμειακές ροές. Η διοίκηση της Genco απαντά με αναμενόμενες αμυντικές κινήσεις, όπως η λεγόμενη poison pill, ήτοι μηχανισμός αποτροπής εχθρικής εξαγοράς, ειδικές επιτροπές και ρητορική περί προστασίας των μετόχων. Στη γλώσσα της αγοράς, αυτό μεταφράζεται σε καθυστέρηση έως ότου είτε βελτιωθεί το τίμημα είτε αλλάξει η ισορροπία ισχύος στο μετοχολόγιο. Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι η ένταση, αλλά η δομή της συναλλαγής. Η εμπλοκή της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά προϊδεάζει για asset play και όχι για καθαρό corporate takeover. Με απλά λόγια, η αξία δεν βρίσκεται απαραίτητα στην εισηγμένη οντότητα, αλλά στον στόλο και στο πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί. Για τους επενδυτές, το δίλημμα είναι γνώριμο. Από τη μία, η διοίκηση που υπόσχεται συνέχεια σε ένα μοντέλο χαμηλής μόχλευσης / υψηλών μερισμάτων. Από την άλλη, ένας επιθετικός μέτοχος που υπόσχεται άμεση αποτίμηση, με τον έμμεσο κίνδυνο ότι η αξία θα προκύψει μέσω αναδιάρθρωσης.
Το Ορμούζ ως νέο “risk engine” για τη ναυτιλία
-Να περάσουμε και στα τεκταινόμενα στα Στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στα Στενά έχει μετατρέψει τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων σε πεδίο διαρκούς γεωπολιτικής αποτίμησης. Για τους ναυλομεσίτες, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον τα θεμελιώδη της ζήτησης, αλλά ο κίνδυνος διακοπής ροών και η πιθανή επίδραση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Η αγορά κινείται με εμφανές “wait-and-see”, καθώς οι ναυλωτές αποφεύγουν τοποθετήσεις στην περιοχή και η spot δραστηριότητα περιορίζεται. Βραχυπρόθεσμα, αυτό στηρίζει τα ημερήσια έσοδα, αλλά η ανησυχία μετατοπίζεται στο ενδεχόμενο demand destruction, εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι κρατικές παρεμβάσεις περιορίσουν την κατανάλωση πετρελαίου. Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα και η απρόβλεπτη ρητορική διεθνών πρωταγωνιστών ενισχύουν το risk premium, καθιστώντας το Ορμούζ όχι απλώς στρατηγικό choke point, αλλά βασικό παράγοντα τιμολόγησης κινδύνου για ολόκληρη την tanker αγορά.
Μια σημαντική αποχώρηση
-Επειτα από 28 χρόνια στην Τράπεζα Πειραιώς, αποχωρεί η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Αναπληρώτρια CFO της τράπεζας, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου και επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού και αειφορίας. Μάλλον ήρθε η ώρα για αλλαγή, αλλά η αποχώρησή της αιφνιδίασε την αγορά, καθώς η Μπερμπάτη ήταν δίπλα στη διοίκηση της τράπεζας “τρέχοντας” κρίσιμα project στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της μιλούν για ένα στέλεχος που έχει την ικανότητα να δίνει ουσία στην ίδια τη δουλειά. Για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν η ήρεμη δύναμη του management καθώς είχε την εποπτεία των λειτουργικών μονάδων επιχειρησιακού σχεδιασμού, επενδυτικών σχέσεων και ESG της τράπεζας. Η αγορά δεν γνωρίζει το επόμενο βήμα της, προφανέστατα ούτε και η ίδια ακόμη. Ωστόσο, οι ικανότητες, η εμπειρία, αλλά και οι γνώσεις της θα την οδηγήσουν κάπου καλά. Για την Τράπεζα Πειραιώς, σε κάθε περίπτωση, είναι μια σημαντική απώλεια.
Πόσο πάνε τα… social media
-Είναι πασιφανές πλέον ότι η επικοινωνία γίνεται, σε μεγάλο βαθμό, από τα social media. Έτσι, όλοι οι πολιτικοί, ιδιαίτερα εάν κατέχουν υπουργικό θώκο, απευθύνονται σε ειδικούς προκειμένου να επιμεληθούν την εικόνα τους και να προβάλουν το έργο τους. Για παράδειγμα τη Μεγάλη Εβδομάδα βγήκε στο υπουργείο Τουρισμού απόφαση που αφορά απευθείας ανάθεση «με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φωτογραφικής κάλυψης και δημιουργίας βίντεο για χρήση social media σχετικά με γεγονότα που αφορούν το Γραφείο υπουργού Τουρισμού για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους». Είχαν προηγηθεί όλα τα απαραίτητα θεσμικά βήματα, όπως το πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού-Εγκαταστάσεων για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, η απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 18.600 ευρώ, καθώς και η πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στις 27 Μαρτίου. Ακολούθησε η οικονομική προσφορά από την εταιρεία “VCM Productions ΙΚΕ” και στις 8 Απριλίου ήρθε η απόφαση με την οποία η προσφορά της εταιρείας έγινε αποδεκτή. Με βάση την προσφορά προβλέπεται για φωτογραφική κάλυψη το ποσό των 120 ευρώ συν ΦΠΑ ανά θέμα εντός Αττικής και 150 ευρώ συν ΦΠΑ ανά θέμα εκτός Αττικής. Ακόμη, για βιντεοσκόπηση και μοντάζ (χρήση για social media) το κόστος είναι 200 ευρώ συν ΦΠΑ ανά θέμα (εντός Αττικής).
Με ενδιάμεση χρηματοδότηση 40 εκατ. η αντεπίθεση της BYLOT
-Η μετοχή της Bally's Intralot (BYLOT) βρισκόταν εδώ και εβδομάδες παγιδευμένη σε εύρος €0,85-€0,98, αισθητά χαμηλότερα από τα €1,10 της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η μεγάλη short θέση 0,50% που δημοσίευσε η Qube Research & Technologies, επηρέαζε την αγορά, με τις ανοιχτές θέσεις στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Χθες, το κλίμα άλλαξε (+4,75% στο €1,0370). Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της BYLOT έχει προετοιμάσει την αντεπίθεση. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε μια ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους €40 εκατ. από την Deutsche Bank η οποία συμμετέχει ήδη ως βασικός χρηματοδότης στη μεγάλη συμφωνία του €1,6 δισ. και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Intralot. Θα εμφανιστεί ως ενδοσυστημική κίνηση και όχι εξωτερική χρηματοδότηση. Με την ενδιάμεση χρηματοδότηση, η διοίκηση της Bally’s Intralot επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση της μετοχής στο ταμπλό, με αγορές ιδίων μετοχών που αντιμετωπίζουν τις short θέσεις.
Το δύσκολο δίλημμα της Prodea
-H συναλλαγή που προτείνει η διοίκηση της Prodea αφορά Debt for equity με έκπτωση 1 ευρώ. Είναι μια προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολογιών με μετοχές, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους ομολογιούχους να πάρουν συντομότερα τα λεφτά τους κι ένα μικρό δωράκι. Η διοίκηση της Prodea Investments προσφέρει 200 νέες μετοχές για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται στα 6 ευρώ περίπου στο Χρηματιστήριο. H έκπτωση 17% έναντι της τρέχουσας αγοραίας αξίας, είναι το πρώτο «δωράκι». Η συναλλαγή αφορά έως 50.000 ομολογίες, με ελάχιστο όριο αποδοχής τις 30.000. Αν επιτευχθεί το κατώτατο αυτό όριο, η διοίκηση σκοπεύει να ασκήσει και το call option για πρόωρη εξόφληση τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ μετά τις 20 Ιουλίου 2026, με premium 30% επί των ετήσιων τόκων. Βέβαια, οι ομολογιούχοι επέλεξαν μια επένδυση με σταθερή απόδοση και τώρα καλούνται να αποδεχθούν μια πρόταση με την οποία θα βρεθούν με μετοχές Prodea που δεν έχει αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα. Κι αν οι ομολογιούχοι, που είναι συνήθως συντηρητικοί επενδυτές, επιδιώξουν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές μετά την ανταλλαγή, δεν θα πιεστεί η τιμή της μετοχής; Οπότε είναι καλύτερο να έχεις ομόλογο Prodea ή μετοχές Prodea; Ένα δύσκολο δίλημμα για τους ομολογιούχους, σε μια συναλλαγή που φημολογείται στην αγορά ότι εξυπηρετεί την EBRD που επιθυμεί να ρευστοποιήσει.
Η βρετανική κυβέρνηση σήκωσε 15 δισ. από τις αγορές
-Ο βρετανικός… ΟΔΔΗΧ (UK Debt Management Office-DMO), ανακοίνωσε χθες ότι ολοκλήρωσε στις 14 Απριλίου 2026 μια ιστορικής σημασίας έκδοση κρατικών ομολόγων (syndicated τοποθέτηση 4¾% Treasury Gilt λήξης 2036) συνολικού ύψους £15 δισ. Τα βρετανικά ομόλογα στις αγορές τα ονομάζουν Gilts (ή "gilt-edged securities") επειδή τα φυσικά πιστοποιητικά που εξέδιδε παλαιότερα το βρετανικό Δημόσιο είχαν επιχρυσωμένες άκρες (gilded edges). Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα £99,880 ανά £100 ονομαστικής αξίας. Αυτό σημαίνει απόδοση 4,9158%. Είναι μια απόδοση που δεν έχει καταγραφεί σε αντίστοιχη έκδοση Gilt εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Η βρετανική αγορά κάλυψε περίπου το 61% της έκδοσης. Η απόφαση της κυβέρνησης Στάρμερ να βγει στην αγορά με απόδοση που αγγίζει το 5% δεν ήταν φυσικά επιλογή, αλλά αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία της έκδοσης. Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο premium για να κρατούν βρετανικό χρέος στα χαρτοφυλάκιά τους. Η σύγκριση με το αντίστοιχο γερμανικό Bund 10ετίας που κινείται κοντά στο 3% και το Ελληνικό που δεν ξεπερνά το 3,75% είναι προφανής...
Ο πόλεμος χτύπησε την πολυτέλεια
-Οι μετοχές του εταιρειών ειδών πολυτελείας δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήματα και τα αποτελέσματα που δημοσιεύουν απλώς δικαιολογούν την τάση. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά τον κλάδο εκεί που πονά περισσότερο. Η γαλλική Hermès ανακοίνωσε χθες έσοδα 4,07 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο 2026, με αύξηση +6% σε σταθερές ισοτιμίες, αλλά πτώση -1% λόγω συναλλαγματικών ζημιών 290 εκατ. ευρώ. Οι καλοί πελάτες της Hermes στη Μέση Ανατολή δεν είχαν διάθεση για αγορές και οι πωλήσεις υποχώρησαν -6%, ενώ η μετοχή ξεκίνησε με διψήφια πτώση. Η εικόνα για το σύνολο του κλάδου ειδών πολυτελείας είναι ακόμη πιο σκοτεινή. Οι μετοχές LVMH και Hermès έχουν υποχωρήσει -16% και -20% αντίστοιχα αυτόν τον μήνα, ενώ ο S&P 500 έπεσε λιγότερο από 6%. Συνολικά, η κατάρρευση έχει αφαιρέσει περίπου 100 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης από τις μεγάλες εταιρείες πολυτελείας, με LVMH και Hermès να χάνουν από πάνω από 40 δισ. δολάρια η καθεμία. Από την αρχή του 2026, η Luis Vuitton έχει χάσει περίπου -26%, η Richemont -17%, η Kering -12% και η Hermès σχεδόν -22%. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι η Nike, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η μετοχή βρίσκεται γύρω στα 43 δολάρια τον Απρίλιο (κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2014) περίπου 76% κάτω από το ιστορικό υψηλό του 2021. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενδογενές. Τα μεικτά περιθώρια κέρδους μειώθηκαν στο 40,2%, πολύ πιο κάτω από τους βασικούς ανταγωνιστές όπως η On (63,9%) και η Lululemon (54,9%), Η διοίκηση της Nike προβλέπει πτώση πωλήσεων -20% στην Κίνα για το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Πτώση πωλήσεων από 30% έως 50% καταγράφηκε ήδη στα μεγάλα και πολυτελή εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι. Το Mall of the Emirates καταγράφει μείωση 15% στην επισκεψιμότητα. Η Μέση Ανατολή ήταν μέχρι χθες η νέα μηχανή ανάπτυξης του luxury. Ο πόλεμος ακυρώνει αυτή την αναπτυξιακή δυναμική.
Όταν οι Κινέζοι αγοράζουν αυτά που πωλούν οι Αμερικανοί
-Ο πόλεμος στο Ιράν είναι μια πραγματικότητα που έχει διχάσει τους επενδυτές χρυσού σε δύο αντίθετα στρατόπεδα. Από τα στοιχεία του World Gold Council προκύπτει ότι τον Μάρτιο 2026 η Βόρεια Αμερική κατέγραψε εκροές ρεκόρ ύψους 13 δισ. δολαρίων από τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρυσού (gold ETFs) κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία εκροή που έχει καταγραφεί ποτέ. Τον ίδιο ακριβώς μήνα, η Κίνα αγόραζε. Οι εισροές σε κινεζικά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρυσού (gold ETFs) ξεπέρασαν τα 8,1 δισ. δολάρια από την αρχή του 2026, έναντι εκροών άνω των 2 δισ. δολαρίων στον αμερικανικό κλάδο την ίδια περίοδο. Πολλοί πιστεύουν ότι οι Κινέζοι δεν έχουν πολλές εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές στην εγχώρια αγορά, γι’ αυτό και καταγράφεται σταθερά ανοδική πορεία του χρυσού σε ρενμίνμπι. Το πρώτο τρίμηνο 2026 έκλεισε με κέρδη +7% για τον χρυσό, τόσο σε δολάρια, όσο και σε ρενμίνμπι, παρά την έντονη διόρθωση του Μαρτίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι κινεζικές εισαγωγές φυσικού χρυσού έφτασαν 77 τόνους τον Ιανουάριο και 96 τόνους τον Φεβρουάριο. Για τους Αμερικανούς οι πωλήσεις αποδίδονται στην αυξημένη ζήτηση για ρευστά διαθέσιμα, στις αλγοριθμικές πωλήσεις από CTAs που είχαν υπερ-συσσωρεύσει long θέσεις, αλλά και στην αλλαγή των προσδοκιών σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων του δολαρίου.
Τα αθλητικά παπούτσια που πετάνε
-Η εταιρεία αθλητικών υποδημάτων Allbirds έγραψε χθες ιστορία στον Nasdaq. Η αξία της μετοχής της εταιρείας που ήταν έτοιμη να κηρύξει πτώχευση και να σταματήσει τη λειτουργία της, υπερτετραπλασιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, αφού ανακοίνωσε ότι αλλάζει δραστηριότητα και στο εξής θα κατασκευάζει υποδομές υπολογιστών για Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Allbirds μπήκε στο χρηματιστήριο του Nasdaq το 2021, με χαρακτηριστικό ότι παράγει οικολογικά αθλητικά παπούτσια. Μπήκε με αξία $2,15 δισ. Κάποια στιγμή, είχε φτάσει στα $4,1 δισ. Στη συνέχεια κατέρρευσε λόγω μιας εξαιρετικά δαπανηρής επέκτασης σε ρούχα και φυσικά καταστήματα. Τον περασμένο μήνα, πούλησε το brand και τα περιουσιακά της στοιχεία, στην American Exchange Group έναντι μόλις $39 εκατ. Απέμεινε μόνο το κέλυφος της εισηγμένης. Εξασφάλισε όμως χρηματοδοτική διευκόλυνση $50 εκατ. από θεσμικό επενδυτή, με στόχο τη μετατροπή της σε πάροχο GPU-as-a-Service και AI-native cloud solutions (ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος Τεχνητής Νοημοσύνη και υπηρεσιών νέφους προσανατολισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη») με νέο όνομα «NewBird AI». Είναι η μόδα της εποχής μας. Θυμίζει μιαν άλλη περίπτωση. Το 2017, η εταιρεία «Long Island Iced Tea» μετονομάστηκε σε «Long Blockchain» και η μετοχή της εκτοξεύτηκε +275%, για να διαγραφεί από τον Nasdaq έναν χρόνο αργότερα, όταν ξεφούσκωσε η φούσκα του Bitcoin. Η Allbirds, στο τρίτο τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε έσοδα -23,3% στα $33 εκατ., με καθαρή ζημιά -$20,3 εκατ. και περιθώριο ζημιάς -61,6%. Αρκούσε όμως να προφέρει τη λέξη «AI» για να αναστηθεί με +300% προτού καν εγκριθεί η μετάβαση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 18 Μαΐου 2026.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα