Ο Μυλωνάκης, η τοξικότητα, το μίσος και η αθλιότητα εντός και εκτός Βουλής (υπάρχει πάτος;), τι θα πει σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης, σκανάρουν τράπεζες και ασφαλιστικές

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ένας νέος άνθρωπος στα 50 του, από τους πιο παλιούς και έμπιστους συνεργάτες του Μητσοτάκη, υφυπουργός του, χθες έπαθε ένα βαρύτατο επεισόδιο (ανεύρυσμα) εν ώρα εργασίας. Μπροστά σε ολόκληρο το επιτελείο του Μ.Μ, στον λεγόμενο «πρωινό καφέ». Οι περιγραφές για τις πιο δύσκολες, δραματικές στιγμές ενός ανθρώπου αλλά και όσων το έζησαν δίπλα του δεν χρειάζονται, είναι και περιττό και λάθος. Οι φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου βρίσκονται δίπλα στη μάχη ζωής που δίνει στον Ευαγγελισμό, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού. Και φυσικά όλοι εύχονται να σταθεί και πάλι όρθιος, υγιής και να επιστρέψει στο γραφείο του. Θερμές ευχές, περαστικά και καλό κουράγιο στην οικογένειά του.Υπάρχει πάτος στην τοξικότητα;-Στο σημείο αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να αφήσει να περάσει απαρατήρητη η απίστευτη τοξικότητα, το μίσος, η μισαλλοδοξία και η άνευ ορίων ψευδολογία που έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά εντός της Βουλής, αλλά και στον δημόσιο λόγο. Ειδικά μέσω των social media, αλλά και των παραδοσιακών μέσων. Είναι και αυτό σημείο των καιρών που ζούμε, αλλά να μου επιτρέψετε να κάνω ξεχωριστή μνεία στην τοξικότητα που έφερε στη δημόσια σφαίρα η εποχή ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποί του. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο από το 2015 και εντεύθεν, ξεκίνησαν να αποκαλούν «γερμανοτσολιάδες» όσους υποστήριζαν την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, ενώ τώρα Μέρκελ και Τσίπρας αυτοαποθεώνονται! Το συνέχισαν με τη Novartis και τις τροχήλατες βαλίτσες με μετρητά στο Μαξίμου επί Σαμαρά και το τερμάτισαν αποκαλώντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους «Λιγνάδηδες»-παιδεραστές. Γιατρός δεν είμαι, αλλά προ ημερών γράφτηκε για τον Μυλωνάκη μια απίστευτη παπάτζα η οποία… έριχνε και λίγο λάσπη για παιδεραστία. Ο άνθρωπος βέβαια προσέφυγε στα δικαστήρια, αλλά ρωτάω, εσείς θα το αντέχατε; Δεν άφησαν απέξω οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, τίποτα. Και ο Ανδρουλάκης από κοντά ακολουθεί στην τοξικότητα, θυμήθηκε ακόμα και ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε βαφτίσει το 2004 τον αδερφό τού «φραπέ», μίλησε το ΠΑΣΟΚ για ξυλόλια και δολοφόνους… ό,τι σου περνάει από τον νου ή όχι! Υπάρχει, άραγε, πάτος;Το «όχι» Μητσοτάκη για αναβολή…-Έγιναν αρκετές σκέψεις και από το περιβάλλον του Μητσοτάκη υπήρξαν και εισηγήσεις να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση για τους θεσμούς λόγω του συμβάντος. Ο ίδιος ο Κ.Μ είπε «όχι», αν και είναι συντετριμμένος από το γεγονός. Παρότι η συζήτηση θα είναι σκληρή λόγω υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δούμε μέχρι πού θα πάει. Πρόταση να αναβληθεί η συζήτηση έκανε και ο Ανδρουλάκης μέσω του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά αφού τον ευχαρίστησαν είπαν «όχι».Παρεμβάσεις σε πάνω από 20 άρθρα-Στη συζήτηση της Βουλής μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα γίνει αρκετά συγκεκριμένος για μία σειρά παρεμβάσεων που θέλει να κάνει στο Σύνταγμα ώστε να σπάσει η λογική των πελατειακών σχέσεων. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν 20 περίπου άρθρα, πρακτικά ό,τι ρυθμίζει την εκλογική διαδικασία. Ήδη έχει πει την πρώτη σκέψη για ασυμβίβαστο υπουργού με βουλευτή, τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια των θητειών των αιρετών, αλλά και παρεμβάσεις στις εκλογικές περιφέρειες.Οι απαντήσεις για τις υποκλοπές-Ένα ξεχωριστό θέμα που είναι και προβληματικό για την κυβέρνηση είναι υποκλοπές. Ο Μητσοτάκης θα απαντήσει στον Ανδρουλάκη ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει έμπρακτα την πολιτική ευθύνη, καθώς άλλαξαν άνθρωποι, δομές, ενώ ανασυστάθηκε η ΕΥΠ. Ακόμη, θα τονίσει ότι η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα του Αρείου Πάγου έδειξε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κρατικού αξιωματούχου, πέρα από τη δραστηριότητα τεσσάρων ιδιωτών. Και, τέλος, θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέξουν ιδιαίτερα τι λένε για την ΕΥΠ, με δεδομένο τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε κρίσιμες εθνικές στιγμές, αλλά και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει και στις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος.Η τρίτη θητεία Στουρνάρα-Χθες ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού ότι συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Στουρνάρα και η κυβέρνηση πρόκειται να προτείνει την ανανέωση της θητείας του ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Στουρνάρας έτσι, θα γίνει ο μακροβιότερος κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας με τρεις θητείες συνολικής διάρκειας 18 ετών. Θα έλεγα ότι ο Γιάννης Στουρνάρας επιβραβεύεται για την αταλάντευτη στάση του την περίοδο 2014-2019 όταν η χώρα πέρασε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Με τα μνημόνια και κυρίως με τις περιπέτειες την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, άντεξε τη βρώμικη προσωπική επίθεση που του έκαναν, αλλά και εκείνη στους θεσμούς και φυσικά από την πλευρά του απέτρεψε την έξοδο της χώρας από την Ευρώπη και το ευρώ. Και δεν ενέδωσε σ’ αυτούς, όπως η πλειοψηφία των πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων της εποχής.Ας μην τα ξεχνάμε!