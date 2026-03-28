Bloomberg: Ο πόλεμος στο Ιράν «σπρώχνει» την ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας να επανεξετάσει στρατηγικές και μοντέλα
Bloomberg: Ο πόλεμος στο Ιράν «σπρώχνει» την ελίτ της παγκόσμιας οικονομίας να επανεξετάσει στρατηγικές και μοντέλα
Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε ανατροπές, ενισχύει τον πληθωρισμό και δοκιμάζει τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος, με Ευρώπη και κεντρικές τράπεζες σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής - Τι είπαν Mάριο Μόντι και αναλυτές των διεθνών οίκων
Ο πόλεμος στο Ιράν υποχρεώνει την παγκόσμια οικονομική ελίτ να επανεξετάσει στρατηγικές και μοντέλα, καθώς μια αλληλουχία κρίσεων χωρίς σαφή τέλος αναδιαμορφώνει το διεθνές περιβάλλον. Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι διαταραχές στην ενεργειακή προσφορά είναι ήδη τόσο σοβαρές ώστε ακόμη και μια αιφνίδια λήξη της σύγκρουσης δεν θα επανέφερε τις συνθήκες στα προ κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Nomura Research, Ρίτσαρντ Κου.
«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποκατασταθούν τα πάντα», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ambrosetti workshop στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Όπως τόνισε, κυβερνήσεις και τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα είδος σοκ προσφοράς που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστούν. «Αν τελειώσει, οι άνθρωποι μπορούν να αρχίσουν να σχεδιάζουν. Προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει τίποτα».
Η αβεβαιότητα έχει ενταθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, με τους δασμούς να διαταράσσουν εμπορικές συμμαχίες και τις πιέσεις προς το ΝΑΤΟ να ενισχύουν τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εντείνει την αγωνία για την ενεργειακή επάρκεια και το μέλλον της Μέσης Ανατολής.
«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποκατασταθούν τα πάντα», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ambrosetti workshop στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Όπως τόνισε, κυβερνήσεις και τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα είδος σοκ προσφοράς που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχειριστούν. «Αν τελειώσει, οι άνθρωποι μπορούν να αρχίσουν να σχεδιάζουν. Προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να σχεδιάσει τίποτα».
Η αβεβαιότητα έχει ενταθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, με τους δασμούς να διαταράσσουν εμπορικές συμμαχίες και τις πιέσεις προς το ΝΑΤΟ να ενισχύουν τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εντείνει την αγωνία για την ενεργειακή επάρκεια και το μέλλον της Μέσης Ανατολής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
