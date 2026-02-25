Δεύτερη ημέρα κερδών για τη Wall Street: Αλμα στις τεχνολογικές μετοχές με το βλέμμα στη Nvidia
Δεύτερη ημέρα κερδών για τη Wall Street: Αλμα στις τεχνολογικές μετοχές με το βλέμμα στη Nvidia
Ο Nasdaq οδήγησε την αγορά με άνοδο άνω του 1% - Καταλαγιάζουν οι φόβοι για την AI και τους δασμούς, καθώς ο Τραμπ απέφυγε για την ώρα νέα εμπορικά μέτρα
Ανοδική τροχιά ακολούθησε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους επενδυτές να αποτιμούν το περιεχόμενο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους και να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της Nvidia, ελπίζοντας ότι θα παρέχουν αποδείξεις ότι οι προοπτικές για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν σταθερές. Ο τεχνολογικός κολοσσός των μικροτσίπ AI θα ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το πέρας της συνεδρίασης.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,63% στις 49.482 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 6.946 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,26% ξεπερνώντας και πάλι το όριο των 23.000 μονάδων, στις 23.152.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,05% και του 2ετούς στο 3,47%.
Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά πάνω από 2%, καθώς οι traders ανυπομονούν για ισχυρά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα διάστημα που ο κλάδος δοκιμάστηκε σκληρά από τα ερωτηματικά για υπερβολικές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και τον σκεπτικισμό για τις υψηλές δαπάνες των hyperscalers στην AI.
«Το αν αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς μπορεί να διατηρηθεί τις επόμενες μέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα αποτελέσματα της Nvidia», ανέφερε σε σημείωμα της η Ουρλίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management. «Με τους hyperscalers να ανακοινώνουν μια νέα αύξηση στις δαπάνες κεφαλαίου τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές αναμένουν από τον κατασκευαστή μικροτσίπ να προβλέψει έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, μαζί με ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων».
Για τους λόγους αυτούς, ο Μάικλ Ρόζεν της Angeles Investment Advisors, εκτίμησε ότι η μετοχή της Nvidia, που έχει πιεστεί αρκετά φέτος, παρά το πρόσφατο τετραήμερο ανοδικό σερί, προσφέρει ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις.
Κομβική ήταν και η άνοδος της μετοχής της Oracle, μετά την αναβάθμιση της από την Oppenheimer, η οποία θεώρησε ότι παρουσιάζει «ευνοϊκό» προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής μετά την πρόσφατη υποχώρησή της, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάρρωση του κλάδου του software, που ξεκίνησε από τη χθεσινή συνεδρίαση.
Σύμφωνα με τον Τομ Λι της Fundstrat οι μετοχές λογισμικού δείχνουν πρώιμα σημάδια ότι «έπιασαν»… πάτο μετά από το έντονο sell-off, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανακάμψουν, με τους όγκους των συναλλαγών να αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ.
Τον τεχνολογικό κλάδο βοήθησε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, κινήθηκε προσεκτικά ως προς την πρόθεση του να εγκαλέσει τις Big Tech αναφορικά με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους λόγω των μεγάλων data centers.
Σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου βρίσκονται κέντρα δεδομένων, έχει ήδη παρατηρηθεί άνοδος των τιμών ρεύματος προκαλώντας δυσφορία στους πολίτες, κάτι που ανησυχεί πολιτικά την κυβέρνηση ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Έτσι, ο Τραμπ κάλεσε τις τεχνολογικές εταιρείες να υπογράψουν δεσμεύσεις πως θα αναλάβουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά χωρίς να θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη του κλάδου με αιχμή του δόρατος την AI, την οποία θεωρεί ζωτικής σημασίας ώστε οι ΗΠΑ να κρατήσουν το τεχνολογικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Reuters, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει στις αρχές Μαρτίου ευρεία συνάντηση με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών όπως οι Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Alphabet, για να επιτευχθεί συμφωνία για το ενεργειακό κόστος.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,63% στις 49.482 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 6.946 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,26% ξεπερνώντας και πάλι το όριο των 23.000 μονάδων, στις 23.152.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,05% και του 2ετούς στο 3,47%.
Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά πάνω από 2%, καθώς οι traders ανυπομονούν για ισχυρά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα διάστημα που ο κλάδος δοκιμάστηκε σκληρά από τα ερωτηματικά για υπερβολικές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και τον σκεπτικισμό για τις υψηλές δαπάνες των hyperscalers στην AI.
«Το αν αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς μπορεί να διατηρηθεί τις επόμενες μέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα αποτελέσματα της Nvidia», ανέφερε σε σημείωμα της η Ουρλίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management. «Με τους hyperscalers να ανακοινώνουν μια νέα αύξηση στις δαπάνες κεφαλαίου τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές αναμένουν από τον κατασκευαστή μικροτσίπ να προβλέψει έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, μαζί με ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων».
Για τους λόγους αυτούς, ο Μάικλ Ρόζεν της Angeles Investment Advisors, εκτίμησε ότι η μετοχή της Nvidia, που έχει πιεστεί αρκετά φέτος, παρά το πρόσφατο τετραήμερο ανοδικό σερί, προσφέρει ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις.
Κομβική ήταν και η άνοδος της μετοχής της Oracle, μετά την αναβάθμιση της από την Oppenheimer, η οποία θεώρησε ότι παρουσιάζει «ευνοϊκό» προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής μετά την πρόσφατη υποχώρησή της, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάρρωση του κλάδου του software, που ξεκίνησε από τη χθεσινή συνεδρίαση.
Σύμφωνα με τον Τομ Λι της Fundstrat οι μετοχές λογισμικού δείχνουν πρώιμα σημάδια ότι «έπιασαν»… πάτο μετά από το έντονο sell-off, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να ανακάμψουν, με τους όγκους των συναλλαγών να αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ.
Τον τεχνολογικό κλάδο βοήθησε και το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, κινήθηκε προσεκτικά ως προς την πρόθεση του να εγκαλέσει τις Big Tech αναφορικά με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους λόγω των μεγάλων data centers.
Σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου βρίσκονται κέντρα δεδομένων, έχει ήδη παρατηρηθεί άνοδος των τιμών ρεύματος προκαλώντας δυσφορία στους πολίτες, κάτι που ανησυχεί πολιτικά την κυβέρνηση ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Έτσι, ο Τραμπ κάλεσε τις τεχνολογικές εταιρείες να υπογράψουν δεσμεύσεις πως θα αναλάβουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αλλά χωρίς να θέλει να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη του κλάδου με αιχμή του δόρατος την AI, την οποία θεωρεί ζωτικής σημασίας ώστε οι ΗΠΑ να κρατήσουν το τεχνολογικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Reuters, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει στις αρχές Μαρτίου ευρεία συνάντηση με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών όπως οι Amazon, Meta Platforms, Microsoft και Alphabet, για να επιτευχθεί συμφωνία για το ενεργειακό κόστος.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς παραμένουν φυσικά και τα εταιρικά αποτελέσματα, επηρεάζοντας τις τάσεις στους επιμέρους κλάδους.
Για την ώρα, τα εταιρικά αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο του 2025 δείχνουν σημαντική ανθεκτικότητα, με τις επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500 να καταγράφουν ετήσια αύξηση κερδών 13,2%. Μάλιστα, αυτό είναι το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανόδου.
Στη σημερινή συνεδρίαση τα απογοητευτικά αποτελέσματα της CoStar Group, της Lucid Group και της Workday άσκησαν πιέσεις στις μετοχές τους, ενώ και το αρνητικό guidance αποδείχτηκε βαρίδι για την First Solar, που ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την ανάπτυξή της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πηγή: newmoney.gr
Για την ώρα, τα εταιρικά αποτελέσματα για το 4ο τρίμηνο του 2025 δείχνουν σημαντική ανθεκτικότητα, με τις επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500 να καταγράφουν ετήσια αύξηση κερδών 13,2%. Μάλιστα, αυτό είναι το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανόδου.
Στη σημερινή συνεδρίαση τα απογοητευτικά αποτελέσματα της CoStar Group, της Lucid Group και της Workday άσκησαν πιέσεις στις μετοχές τους, ενώ και το αρνητικό guidance αποδείχτηκε βαρίδι για την First Solar, που ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την ανάπτυξή της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα