Θεοδωρικάκος προς ασφαλιστικές: Αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας μόνο στα όρια του πληθωρισμού
Σαφές μήνυμα από το Υπ. Ανάπτυξης ότι οι νέες αναπροσαρμογές δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις περσινές – Σε αναμονή η αγορά για το νέο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ που θα «πατάει» η τιμολογιακή αναπροσαρμογή
Ο πήχης για τις νέες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας μπαίνει εκ νέου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με σαφή πολιτική γραμμή ότι οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα όρια του πληθωρισμού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβούν τα περσινά επίπεδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά προεξοφλεί νέο κύκλο αυξήσεων για το 2026.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη σημερινή συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με αντικείμενο τις επικείμενες αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις κινούνταν κοντά στο 15%, «κόπηκαν» στο 7%. Ωστόσο, για το 2026 οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη προαναγγείλει νέο γύρο αναπροσαρμογών, με σενάρια που, χωρίς θεσμικό «φρένο», θα μπορούσαν να κινηθούν και πάλι σε υψηλά μονοψήφια ή ακόμη και διψήφια ποσοστά, ιδίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αναπροσαρμογές. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η δημοσιοποίησή του έχει καθυστερήσει, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το ακριβές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι νέες αυξήσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία το επόμενο διάστημα.
Σε φάση πιέσεων η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας βρίσκεται ήδη σε φάση αυξημένων πιέσεων, με τις ασφαλιστικές να καταγράφουν σημαντική άνοδο στο κόστος αποζημιώσεων, κυρίως λόγω:
-των αυξημένων ιδιωτικών νοσηλίων
-των ανατιμήσεων σε διαγνωστικές και φαρμακευτικές πράξεις
-της μεγαλύτερης χρήσης υπηρεσιών υγείας από μεγαλύτερες ηλικίες
-της καθετοποίησης ασφαλιστικών – ιδιωτικών κλινικών
Αποτέλεσμα είναι οι εταιρείες να προχωρούν σε νέες αυξήσεις, μετακυλίοντας το κόστος στους ασφαλισμένους, γεγονός που έχει μετατρέψει τα ισόβια συμβόλαια υγείας στο μεγάλο «αγκάθι» της αγοράς.
Καταγγελίες
Την εικόνα αυτή έρχονται να επιβεβαιώσουν και οι καταγγελίες της ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία μόλις χθες σε ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι συνεχίζει να λαμβάνει καθημερινά πλήθος αναφορών από ασφαλισμένους που βρίσκονται αντιμέτωποι με καταχρηστικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας για τα έτη 2025-2026, κυρίως στα ισόβια συμβόλαια.
Όπως επισημαίνει η οργάνωση, παρά την κατάργηση του δείκτη του ΙΟΒΕ με τον νόμο 5170/2025 και τη δημόσια δέσμευση των ασφαλιστικών για αναπροσαρμογές της τάξης του 7%, οι εταιρείες εξακολουθούν, όπως αναφέρει, να επιβάλλουν διψήφιες αυξήσεις από 10% έως 14% στα ισόβια συμβόλαια και έως 16% στα ετήσια, ενώ ο νέος δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ, που θα έπρεπε να είχε δημοσιευθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025, καθυστερεί, δημιουργώντας καθεστώς αβεβαιότητας και ανοχής σε πρακτικές που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας
