«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πλειστηριασμοί

«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης

Για τις 14 και τις 30 Ιανουαρίου έχουν προγραμματιστεί οι νέοι πλειστηριασμοί για τις μονάδες που ανήκαν κατά το παρελθόν στη Euromedica

«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης
Σταύρος Γριμάνης
Σε νέους πλειστηριασμούς οδηγούνται μέσα στο μήνα οι μονάδες της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») που υπήρξε κατά το παρελθόν βραχίονας του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες την περασμένη χρονιά, στις 2 Ιουλίου και στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και έτσι οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες σε σχέση με τις αρχικές. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 7.638.800 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Σταύρος Γριμάνης
