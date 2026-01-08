«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης
«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης
Για τις 14 και τις 30 Ιανουαρίου έχουν προγραμματιστεί οι νέοι πλειστηριασμοί για τις μονάδες που ανήκαν κατά το παρελθόν στη Euromedica
Σε νέους πλειστηριασμούς οδηγούνται μέσα στο μήνα οι μονάδες της «Αρωγή Θεσσαλίας» («Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης») που υπήρξε κατά το παρελθόν βραχίονας του Ομίλου Euromedica στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες την περασμένη χρονιά, στις 2 Ιουλίου και στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και έτσι οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες σε σχέση με τις αρχικές. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 7.638.800 ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες την περασμένη χρονιά, στις 2 Ιουλίου και στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και έτσι οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι μειωμένες σε σχέση με τις αρχικές. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται σε 7.638.800 ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα