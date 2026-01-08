«Αρωγή Θεσσαλίας»: Σε νέο σφυρί και με μειωμένο τίμημα τα κέντρα αποκατάστασης

Για τις 14 και τις 30 Ιανουαρίου έχουν προγραμματιστεί οι νέοι πλειστηριασμοί για τις μονάδες που ανήκαν κατά το παρελθόν στη Euromedica