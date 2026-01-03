Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Ποιοι δικαιούνται έως €36.000
Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Ποιοι δικαιούνται έως €36.000
Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορηγήσεις έως 90% για 750.000 κλειστά ακίνητα, στοχεύει στην αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο στοχεύει να επαναφέρει χιλιάδες παλαιά και ανενεργά ακίνητα στην αγορά για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια ενοικίαση. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση έως 80%-90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει το Φεβρουάριο του 2026.
