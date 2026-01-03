Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Ποιοι δικαιούνται έως €36.000

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορηγήσεις έως 90% για 750.000 κλειστά ακίνητα, στοχεύει στην αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα