Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90%: Ποιοι δικαιούνται έως €36.000

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορηγήσεις έως 90% για 750.000 κλειστά ακίνητα, στοχεύει στην αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο στοχεύει να επαναφέρει χιλιάδες παλαιά και ανενεργά ακίνητα στην αγορά για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια ενοικίαση. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση έως 80%-90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει το Φεβρουάριο του 2026.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
