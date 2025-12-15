Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα-«φωτιά» με βαριά και επώνυμα σφυριά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πλειστηριασμοί

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα-«φωτιά» με βαριά και επώνυμα σφυριά

Το κτήμα Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα, το διαμέρισμα στην Ηροδότου, η μονάδα της Παπασπύρου στις Αχαρνές, η οικογένεια Καλογρίτσα, τμήμα από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, αλλά και η «Ελευθερία» της Λάρισας περιλαμβάνονται στις λίστες

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα-«φωτιά» με βαριά και επώνυμα σφυριά
Με αρκετά βαριά και… επώνυμα σφυριά αναμένεται να κυλήσει η εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα (15/12).

Έτσι, στις λίστες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών περιλαμβάνονται από το κτήμα Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα και τη μονάδα της ιστορικής Παπασπύρου στις Αχαρνές μέχρι τμήματα από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, ακίνητα της εφημερίδας «Ελευθερία» στη Λάρισα και της οικογένειας Καλογρίτσα στη Ν. Σμύρνη, αλλά και ένα ξεχωριστό διαμέρισμα επί της οδού Ηροδότου στο Κολωνάκι.

Όλα αυτά βέβαια στο βαθμό που μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των πλειστηριασμών δεν μεσολαβήσουν ανακοπές ή άλλες κινήσεις που θα οδηγούσαν σε αναστολή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
