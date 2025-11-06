Στάσσης στη Σύνοδο για την Ενέργεια: Η Ελλάδα θα κάνει την έκπληξη, μπορούμε να παραδώσουμε AI factory σε 2-3 χρόνια
«Υπάρχει μια ξεκάθαρη κούρσα για την AI, είμαστε στην εποχή όπου συναντιέται ο ενεργειακός με τον ψηφιακό τομέα», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ
Oι δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα του AI σε συνάρτηση με την ενέργεια, αλλά και οι σχετικές προκλήσεις, αναδείχθηκαν στο πάνελ της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που εξέτασε, πώς η αυξανόμενη σύγκλιση της ανάπτυξης AI και της ενεργειακής ασφάλειας, αναδιαμορφώνει την οικονομική στρατηγική και υπογραμμίζει την ανάγκη για επεκτάσιμα, αξιόπιστα και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο κύμα τεχνολογικής προόδου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, τόνισε πως «υπάρχει μια ξεκάθαρη κούρσα για την AI. Ένα είναι σίγουρο, είμαστε στην εποχή όπου συναντιέται ο ενεργειακός τομέας με τον ψηφιακό τομέα, υπάρχει ανάγκη για sovereign AI, corporate AI».
Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, «στον τομέα μας, επηρεαζόμαστε από την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, επηρεάζει την κατάσταση το Ουκρανικό, η χώρα θα έχει τεράστιες απαιτήσεις για την ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο. ΑΙ, data centers και εξηλεκτρισμός κυριαρχούν στην εποχή που διανύουμε».
Ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, πρόσθεσε ότι «θα έχουμε παίκτες και χώρες που θα κινηθούν πιο γρήγορα. Η Ελλάδα θα είναι η έκπληξη, εμείς στη ΔΕΗ το κάνουμε αυτό, όπως με το data center στην Κοζάνη, βοηθάμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και εξυπηρετούμε την ανάγκη για έξτρα AI».
Σύμφωνα με τον κ. Στάση, αν προσθέσεις τόσα GW στο σύστημα, το μέσο ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί για τους Ευρωπαίους. Επειδή δεν θέλουμε να αυξήσουμε το ενεργειακό κόστος, πρέπει να βρεθούν λύσεις. Ως παράδειγμα, έφερε το data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, όπου κατασκευάζεται με τη λογική να ξεπεραστούν και τα δύο αυτά προβλήματα. Βάζουμε πολλή ηλιακή ενέργεια, CHP gas, μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και όλα αυτά είναι 3-4 GW μαζί με την Πτολεμαϊδα, που θα λειτουργεί ως μονάδα αερίου. «Αντί να στέλνεις πρώτα το ρεύμα στο δίκτυο και μετά στα data centers, δημιουργείς ένα σύστημα όπου η ενέργεια ρέει από τα εργοστάσια προς το data center και μετά στο δίκτυο. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερότητα, ευελιξία και μειώνεται η διακοπτόμενη φύση των ΑΠΕ».
Η περιοχή αποκτά νέα ταυτότητα, σύμφωνα με τον κ. Στάσση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα AI Factory σε 2-3 χρόνια, είπε ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ.
Όπως είπε ο κ. Στάσσης, δεν σταματάμε εκεί. Αν πετύχει το πρότυπο της Κοζάνης, θα μπορούσε να επαναληφθεί στη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες της περιοχής. Το όραμα, σύμφωνα με τον ίδιο, επεκτείνεται και σε διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αίγυπτο και άλλες χώρες, για τη δημιουργία ενός πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος, που θα εξυπηρετεί τόσο τις ενεργειακές όσο και τις ψηφιακές ανάγκες. «Η ΔΕΗ εξελίσσεται σε μια εταιρεία τεχνολογίας ενέργειας, ικανή να στηρίξει το νέο βιομηχανικό κύμα που γεννά η AI», είπε.
