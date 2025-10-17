Κρήτη – Κύπρος: Στον λαβύρινθο των διαφωνιών παραμένει η ηλεκτρική διασύνδεση
Κρήτη – Κύπρος: Στον λαβύρινθο των διαφωνιών παραμένει η ηλεκτρική διασύνδεση
Οικονομικές εκκρεμότητες, νέες νομικές κινήσεις από ΑΔΜΗΕ και η παρέμβαση της Κομισιόν στο προσκήνιο της ενεργειακής διασύνδεσης
Στην κόψη του ξυραφιού συνεχίζει να βαδίζει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου, καθώς ούτε η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών. με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν άνοιξε κάποιο παράθυρο για οριστική λύση στα ανοιχτά ζητήματα.
Παρά τη δημόσια δηλωμένη πρόθεση όλων των πλευρών να προχωρήσει το έργο με ενότητα και αμοιβαία συνεργασία, οι διαφωνίες μεταξύ ΑΔΜΗΕ και κυπριακής πλευράς παραμένουν βαθιά ριζωμένες και δύσκολα μπορούν να γεφυρωθούν.
Το κλίμα μάλιστα εξακολουθεί να είναι τεταμένο, με τον ΑΔΜΗΕ να βρίσκεται εκτεθειμένος σε δαπάνες ύψους 300 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η κυπριακή πλευρά επιμένει να μην καταβάλει το επιτρεπόμενο έσοδο των 25 εκατ. ευρώ και χωρίς παράλληλα να αναγνωρίζει τις μέχρι σήμερα πληρωμένες δαπάνες του φορέα υλοποίησης του έργου.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη προσβάλει τη στάση της ΡΑΕΚ, καταθέτοντας ένσταση θεραπείας, με την οποία ζητά να ανακτηθεί το σύνολο των δαπανών και όχι τα 82 εκατ. ευρώ που έχει εγκρίνει η ρυθμιστική αρχή της Κύπρου. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες από κυπριακές πηγές, ο Έλληνας διαχειριστής επανήλθε νομικά στο ζήτημα, καταθέτοντας νέα προσφυγή και πολυσέλιδη τεκμηρίωση των δαπανών του επιδιώκοντας να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων του από τις δαπάνες που έχει υλοποιήσει.
