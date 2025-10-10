Θεοδωρικάκος: Ανεξάρτητη αρχή εποπτείας για την αγορά και την προστασία του καταναλωτή

Τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή προανήγγειλε ο υπ. Ανάπτυξης