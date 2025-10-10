Θεοδωρικάκος: Ανεξάρτητη αρχή εποπτείας για την αγορά και την προστασία του καταναλωτή
Θεοδωρικάκος: Ανεξάρτητη αρχή εποπτείας για την αγορά και την προστασία του καταναλωτή
Τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή προανήγγειλε ο υπ. Ανάπτυξης
Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθενται η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Plaza στην πλατεία Συντάγματος.
Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών. Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών. Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα