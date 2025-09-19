ΤτΕ: Νέα πρόβλεψη για ανάπτυξη στο 2,2% το 2025
«Προσγείωση» από 2,3% με τάση υποχώρησης στο 1,9% το 2026. Τι προβλέπει για κατανάλωση, επενδύσεις, πληθωρισμό
Οριακά μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της -τον περασμένο Ιούνιο- για αύξηση ΑΕΠ 2,3%, είναι η νέα πρόβλεψη της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στηρίζεται στην πρόσφατη άσκηση μακροοικονομικών προβολών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 2,2% για το 2025, με τάση υποχώρησης στο 1,9% για το 2026 (αντί πρόβλεψης 2,0% τον Ιούνιο) αλλά μικρή αύξηση σε 2,1% το 2027.
Όπως επισημαίνεται στο Note on The Greek Economy που δημοσιοποίησε η ΤτΕ, οι ρυθμοί αυτοί παραμένουν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους της Ευρωζώνης. Οι μειώσεις έναντι της άσκησης του Ιουνίου είναι περιορισμένες, μόλις 0,1 ποσοστιαίας μονάδας για το 2025 λόγω των ασθενέστερων του αναμενομένου επιδόσεων του α’ τριμήνου και 0,1 π.μ. για το 2026 λόγω της ανατίμησης του ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι στις προβολές της ΕΚΤ δεν έχουν ενσωματωθεί τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΛΣΤΑΤ για αύξηση ΑΕΠ 1,7% στο β’ τρίμηνο.
