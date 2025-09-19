Reuters: Η κυβέρνηση Ορμπάν μπλόκαρε την εξαγορά της ουγγρικής Alfoldi Tej Kft από την «Ελληνικά Γαλακτομεία»
Reuters: Η κυβέρνηση Ορμπάν μπλόκαρε την εξαγορά της ουγγρικής Alfoldi Tej Kft από την «Ελληνικά Γαλακτομεία»
Πώς αιτιολόγησε την απόφαση η Βουδαπέστη – Τι δήλωσαν στο Reuters εκπρόσωποι της Ελληνικά Γαλακτομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη
Η Ελληνικά Γαλακτομεία είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει την ουγγρική γαλακτοβιομηχανία Alfoldi Tej Kft μια εταιρεία με περισσότερους από 700 εργαζόμενους, η οποία επεξεργάζεται περίπου 270 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος ετησίως αλλά εμφανίζει ζημιές από το 2021. Η συμφωνία είχε εγκριθεί από τους μετόχους της ουγγρικής εταιρείας, ωστόσο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μπλόκαρε τη συναλλαγή στο πλαίσιο του ελέγχου ξένων άμεσων επενδύσεων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
Η Βουδαπέστη αιτιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι μια ξένη εξαγορά σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαγωγή του νωπού γάλακτος εκτός Ουγγαρίας και σε αύξηση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς αυτά θα παράγονταν στο εξωτερικό. Η Alfoldi Tej θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ουγγρική αγορά, αφού καλύπτει περίπου το 20% της εγχώριας παραγωγής νωπού γάλακτος.
Από την πλευρά της, η Ελληνικά Γαλακτομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, απάντησε πως η πρόθεσή της δεν ήταν να περιορίσει αλλά να ενισχύσει τις εγχώριες δραστηριότητες της Alfoldi Tej. Όπως τόνισε, είχε καταρτίσει λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο που προέβλεπε διατήρηση και ανάπτυξη των συνεργασιών με Ούγγρους παραγωγούς, ανανέωση και επέκταση των εγκαταστάσεων με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, καθώς και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Η Βουδαπέστη αιτιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι μια ξένη εξαγορά σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαγωγή του νωπού γάλακτος εκτός Ουγγαρίας και σε αύξηση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς αυτά θα παράγονταν στο εξωτερικό. Η Alfoldi Tej θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ουγγρική αγορά, αφού καλύπτει περίπου το 20% της εγχώριας παραγωγής νωπού γάλακτος.
Από την πλευρά της, η Ελληνικά Γαλακτομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, απάντησε πως η πρόθεσή της δεν ήταν να περιορίσει αλλά να ενισχύσει τις εγχώριες δραστηριότητες της Alfoldi Tej. Όπως τόνισε, είχε καταρτίσει λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο που προέβλεπε διατήρηση και ανάπτυξη των συνεργασιών με Ούγγρους παραγωγούς, ανανέωση και επέκταση των εγκαταστάσεων με σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, καθώς και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε
Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα