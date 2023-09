Χαμηλότερη ανάπτυξη σε ΕΕ και Ευρωζώνη για το 2023 και το 2024 προβλέπει η Κομισιόν

Growth forecast for the 6 largest EU economies for 2023 (%):



🇪🇸 2.2

🇫🇷 1.0

🇮🇹 0.9

🇳🇱 0.5

🇵🇱 0.5

🇩🇪 -0.4



🇪🇺 1.4



Summer #ECForecast ↓