Έλληνες εφοπλιστές: Ναυπήγησαν στην Κίνα 1.300 πλοία συνολικής αξίας $60 δισ.

Στη σημασία του διαλόγου των ναυτιλιακών κέντρων Ελλάδας και Κίνας ύστερα από την μακρά περίοδο της πανδημίας και των προβλημάτων που δημιούργησε εστίασαν στη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης ύστερα από πρωτοβουλία του Shanghai Lujiazui Financial City Development Bureau και της εταιρείας XRTC Business Consultants, με την υποστήριξη της China Classification Society και τη συμμετοχή του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και εκπροσώπων του ναυτιλιακού cluster.πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της XRTC, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην πανδημία, ευελπιστώντας ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η λέξη κλειδί είναι η «επανεκκίνηση».(Deputy Head of Pudong New Area/Deputy Director of Shanghai Free Trade Zone) στο καλωσόρισμά του έκανε μια εισαγωγή για την πρόοδο στην κατασκευή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου της Σαγκάης, καθώς και τις σχετικές πολιτικές της Κεντρικής Κυβέρνησης της Κίνας για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της Νέας Περιοχής Pudong, καλώντας τους Έλληνες πλοιοκτήτες να επενδύσουν στο Pudong.