Η Charlotte de Witte στην Αρχαία Μεσσήνη

Τοκαλεί τη Νο.1 dj της techno και house μουσικής στον κόσμο,σε έναν από τους πιο επιβλητικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Χωρίς κοινό, ανάμεσα σε πέτρες, χώμα, μάρμαρα και ελληνικό φως, η μουσική techno ηλεκτρίζει με ένα live dj set που θα μεταδοθεί -μεταξύ άλλων- στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, ενώνοντας όλους τους clubbers του κόσμου εκεί που δεν περιμένουν, στην Αρχαία Μεσσήνη.Η Charlotte de Witte στην Ελλάδα, για ένα dj set που αλλάζει τα δεδομένα. Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 20:00, ρυθμίστε τα ηχεία σας ή φορέστε ακουστικά, ανοίξτε τις οθόνες σας και μπείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και στo facebook της Στέγης για να χαθείτε σε ένα ξεσηκωτικό κύμα σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής από το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης.Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζοντας να πιστεύει στη δύναμη της ηλεκτρονικής μουσικής, στις συναντήσεις του τώρα και του χτες και στις συνεργασίες, δημιουργεί μια στιγμή που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς της μουσικής δημιουργίας διεθνώς, μέσα από ένα υβριδικό, πρωτοποριακό καλλιτεχνικό event με ειδικό πολιτιστικό βάρος για την Ελλάδα. Μέσα από την εμπειρία και τη συνεργασία με το ADD Festival, το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει ξανά την ένταση, αυτή τη φορά στο κέντρο του Σταδίου της Αρχαίας Μεσσήνης παρουσιάζοντας τη Charlotte de Witte, την πρώτη γυναίκα που κατέκτησε την κορυφή στοΕκεί που το αρχαίο παραμένει συνεχώς ζωντανό και νέο, έτοιμο να ξυπνήσει συνειδήσεις και φρέσκιες ιδέες για το πώς ζούμε ή πώς θα θέλαμε να ζήσουμε, ανάμεσα στην αρχαία Αγορά, τα τείχη της πόλης, τον ναό του Ασκληπιού και την κρήνη Αρσινόη, ο ήχος του σήμερα παίρνει φωτιά και ορίζει από το μηδέν όχι μόνο το πώς ακούμε, αλλά και το πώς βλέπουμε.δεν κοιμάται πολύ και δημιουργεί νέες κορυφές για να κατακτήσει. Με την ασταμάτητη ενέργειά της, την ασυμβίβαστη και επιθετική της techno, το φανατικό κοινό της και τους περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους της στο Instagram, συνεχίζει να συνταράζει τους clubbers σε κάθε γωνιά του πλανήτη στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και events του κόσμου, αλλά και σε underground σκηνές και parties. Σήμερα, παρά την απαγόρευση των lives και της ζωντανής επαφής με το κοινό, η Charlotte de Witte επιμένει στον ρυθμό και το δικό της beat, δημιουργώντας ένα νέο ψηφιακό ταξίδι για τους οπαδούς της. Ταξιδεύει στην Ελλάδα και αφήνεται στη μυστικιστική ενέργεια ενός ιστορικού τόπου αιώνων για να τον συνεπάρει τελικά σαν θύελλα με τον δικό της ρυθμό, την ένταση και την ασυμβίβαστη μουσική της.Συντονισμός Παραγωγής: Six Degrees ProductionsΠαραγωγή Βίντεο: Neda FilmΠαραγωγός / Ίδρυμα Ωνάση: Βασίλης ΠαναγιωτακόπουλοςΠαραγωγοί / ADD Festival: Παναγιώτης Πιλαφάς, Κωνσταντίνος ΔαγριτζίκοςΠαραγωγός Βίντεο: Αμάντα ΛιβανούΜοντάζ: Νίκος ΠάστραςΣκηνογραφία: Εύα ΜανιδάκηΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης ΓεωργίουΕκτέλεση Παραγωγής: Αντρέας ΠαράβαςΤεχνικός Διευθυντής: Λευτέρης ΚαραμπίλαςΗχογράφηση/Μείξη ήχου: Γιάννης ΓκλιάτηςΥπεύθυνος Παραγωγής / Ίδρυμα Ωνάση: Νικήτας ΒασιλάκηςΥπεύθυνος Παραγωγής / ADD Festival: Ορέστης ΦασούλαςΚάμερα: Φίλιππος Κόκκαλης, Γιώργος ΜανιάτηςΒοηθός Κάμερας: Γιώργος ΝικολάκηςDIT: Πέτρος ΤσαμπακούρηςΧειριστής Drone: Γιάννης ΚουτσούλαςΒοηθός Χειρισμού Drone: Γιάννης ΚουκούζηςΗλεκτρολόγος: Ηρακλής ΜητρόπουλοςΦροντιστής: Μάκης ΣέμποςΣυντονιστής Παραγωγής / ADD Festival: Αλέξανδρος ΑνδριτσόπουλοςΣυντονιστής Παραγωγής / Neda Film: Ισαβέλλα ΑλωπούδηΒοηθός Παραγωγής: Νίκος ΤσάκοςΚατασκευή DJ Booth: Lazaridis Scenic StudioΑτζέντης / ADD Festival: Νίκος ΠαλόγοςΕργαστήριο εικόνας: Άγγελος Μάντζιος, MetapostΤο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Καθόλου ύπνος. Μια νοοτροπία και εργασιακή κουλτούρα που πολλοί ενστερνίζονται αλλά λίγοι την αντέχουν. Η αστρονομική εκτόξευση της Charlotte de Witte στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η εκτόξευση της Βελγίδας στη σκηνή έγινε μετά από μια μακρά πορεία, από το ξεκίνημα της καριέρας της σε μικρούς χώρους. Ως αποτέλεσμα, σήμερα είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Με αξέχαστες εμφανίσεις σε φημισμένα φεστιβάλ και κλαμπ, η Charlotte de Witte έχει κατακτήσει τις καρδιές των φαν της ηλεκτρονικής μουσικής σε όλες τις ηπείρους. Τα εξώφυλλα στα περιοδικά “Mixmag” και “DJ Mag”, οι κορυφαίες θέσεις σε καταλόγους επιτυχιών και λίστες, καθώς και ένα από τα πιο δυνατά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σημερινής μουσικής, απλώς επιβεβαιώνουν την ηγεμονική παρουσία της στον χώρο της νέας τέκνο.Αξιοζήλευτες διακρίσεις, όπως το βραβείο Best Techno στα DJ Awards του 2019, και μια υψηλής αναγνώρισης τακτική συνεργασία με το BBC Radio 1 αποτελούν τιμητικές επιβραβεύσεις της σκληρής δουλειάς της. Ωστόσο, αυτό που την εμπνέει είναι η αδιάκοπη επιδίωξή της να ωθεί τα όρια, τόσο τα προσωπικά της όσο και αυτά της ηλεκτρονικής μουσικής γενικότερα.Το 2015, η Charlotte de Witte ίδρυσε τη ναυαρχίδα της, KNTXT, που έκτοτε έχει εξελιχθεί από ένα ζωντανό σόου σε ένα επιλεκτικό label που διοργανώνει ζωντανές εκδηλώσεις, πραγματοποιεί δισκογραφικές κυκλοφορίες και επιμελείται ραδιοφωνικές εκπομπές. Το KNTXT εκπροσωπεί την καθαρότητα, τη δύναμη και την πρόοδο μέσα σε μια πάλλουσα και διαρκώς εξελισσόμενη τέκνο σκηνή.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Στέγη πηγαίνει στην Αρχαία Μεσσήνη. To 2018 παρουσίασε για 3 ημέρες το Tuned City μεταμορφώνοντας την αρχαιοελληνική πόλη σε μια τεράστια πλατφόρμα καλλιτεχνικής παραγωγής και παρουσιάσεων, συζητήσεων και διαμεσολάβησης της τέχνης του ήχου και της μουσικής σε δημόσιους χώρους. Tο Tuned City πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Μεσσήνη και αναζητά την υποδειγματική «ιδεατή πόλη»: την αρχαιοελληνική πόλιν. Μέσα από ένα πλήθος site-specific μορφών, ηχητικές εγκαταστάσεις, περιπάτους και διαλέξεις, μέχρι συναυλίες και συμμετοχικά δρώμενα, σε άμεση αλληλοσυσχέτιση με το τοπικό περιβάλλον και σε ζωτική συνδιαλλαγή με τα τοπικά και διεθνή ακροατήρια το Tuned City δημιούργησε μια νέα εμπειρία, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπες προσεγγίσεις στον ρόλο του «ήχου» και της «ακρόασης». Κάθε ημέρα των εκδηλώσεων εστίαζε σε ένα κεντρικό θέμα: Πολιτικές της Ακρόασης, Μέσα και Υλικότητες, Φασματικές Ατμόσφαιρες.