Ο θρύλος των κορύστων της spiritual jazz avant grade

Κλείσιμο

Ένα από το πιο ελεύθερα και δημιουργικά κεφάλαια της jazz, παρουσιάζεται. Ο Αμερικανός master περκασιονίστας, πολυοργανίστας και συνθέτηςκαι η καταπληκτική μπάντα του γιορτάζοντας περισσότερα απόπρωτοποριακής δημιουργίας, έρχονται για τέσσερα μαγικά βράδια απόστην τζαζ σκηνή της πόλης.Ο κορυφαίος καλλιτέχνης που έντυσε με τα κρουστά του, μπάντες όπως τουκαι υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης του Dizzy Gillespie, του Cannonball Adderley, του Pharoah Sanders, του David Murray, θα μας ταξιδέψει με τον τρόπο και την μοναδική του προσέγγιση σε έναν αέναο μουσικό αυθορμητισμό και στην διακριτή πνευματικότητα που αφθονεί στην ιστορία και στις ρίζες της μαύρης μουσικής.r γεννήθηκε το 1953 στο νότιο Chicago με το όνομα. O Kahil πήγε στα κολλέγιατου Chicago για να καταλήξει σ’αυτό του Lake Forest. Toν τελευταίο χρόνο στο κολλέγιο όμως, μ’ ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών βρέθηκε στο πανεπιστήμιο της Ghana, όπου μελέτησε την Αφρικάνικη μουσική παράδοση και τις ρίζες της ..μαύρης μουσικής. Από μαθητής Γυμνασίου άλλωστε ήταν ήδη ανήσυχο μέλος της περίφημης ένωσης μουσικών AAMC (Association for the Advancement of Creative Musicians) μέλη του οποίου ήταν οικαι άλλα ιερά τέρατα της μουσικής της ευρύτερης περιοχής του Chicago. Διετέλεσε μάλιστα πρόεδρος της AACM στην ηλικία των 22 χρόνων του και για 8 χρόνια! Από τα μέσα της δεκαετίας του 70’ δημιούργησε τα δύο σχήματα με τα οποία κάνει για πάνω από 50 χρόνια μεγάλη καριέρα με μεγάλη δισκογραφία. Το Ethnic Heritage Ensemble & το Ritual Trio! Με περισσότερες από 30 ηχογραφήσεις με αυτόν ως leader ο Kahil, έχει βάλει την σφραγίδα του σε πάρα πολλούς εμβληματικούς δίσκους με τονΗ μουσική τουείναι εθιστική και υπέροχη, δεν γνωρίζει σύνορα, εκπέμπει βαθιά πνευματικότητα και ρέει όμορφα ενώνοντας την αρχαϊκή Αφρικανική παράδοση με τον σύγχρονο κόσμο, με οriginal συνθέσεις αλλά και γνωστά κομμάτια με τελείως διαφορετική οπτική και groove. Οπαίζει κρουστά με κάθε ίντσα του σώματός του και η φωνή και ο τρόπος που την χρησιμοποιεί φέρνει πολλές φορές στον νου τον μεγάλοΣτις συναυλίες του αυτές στο Half Note Jazz Club, συνοδοιπόροι του είναι οι εκπληκτικοί μόνιμοι συνεργάτες στις μουσικές του αναζητήσεις, οι υπέροχοι, Corey Wilkes στην τρομπέτα, Alex Harding στο βαρύτονο σαξόφωνο και Ishmael Ali στο cello. Από την Παρασκευή 18 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, έχουμε ευκαιρία να έρθουμε κοντά στο απόλυτο της μουσικής πνευματικότητας και στην ουσίας της υπέροχης μαύρης μουσικής κληρονομιάς.Drums, cajon, kalimba, percussion, vocals,TrumpetBaritone saxophoneCelloΤριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310www.halfnote.gr Πληροφορίες: 210 9213310