Ο βιρτουόζος του βιολιού Andre Soueid στην Αθήνα

Ο διεθνής DJ και βιρτουόζος του βιολιού Andre Soueid στο ΒÓTOXE Athens στον open air χώρο του Botoxe The Ethereal Garden για μια μοναδική βραδιά την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.Περιζήτητος από τα μεγαλύτερα club του κόσμου δεξιοτέχνης των desks ο Λιβανέζος στην καταγωγή, 35χρονος Andre Soueid φέρνει στο The Ethereal Garden το δυναμισμό, το κέφι και τις μουσικές του ακροβασίες που συναρπάζουν.Από το Ντουμπάι ως το Λας Βέγκας, το Ατλάτικ Σιτυ και τον Καναδά, συνεργάζεται με μεγάλους ερμηνευτές κάνοντάς remix σε δικά τους επιτυχημένα τραγούδια. Η συνεργασία του με τον Νίκο Βέρτη για το τραγούδι του "σαν ένα αστέρι" εκτόξευσε την επιτυχία του.O Andre Soueid με το βιολί του πάντα δίπλα στα desks αναστατώνει τη νυχτερινή ζωή των πόλεων που επισκέπτεται, μιξάροντας κλασσικούς και μοντέρνους ήχους, πειραματίζεται δημιουργώντας με το πάθος του μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που αγγίζει τη καρδιά.The ETHEREAL GARDEN of BOTOXE είναι ο ιδανικός χώρος για να υποδεχτεί τον Andre Soueid και μαζί του τους πιστούς μιας ξεχωριστής εικόνας και ήχου όπως μόνο εκείνος ξέρει να φτιάχνει.Η προπώληση ξεκίνησε