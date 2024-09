Sold out η συναυλία των SepticFlesh με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 28/9 στο Ηρώδειο

Πρόκειται για αγαπημένους συνεργάτες των Septicflesh, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη βραδιά.Η Fany Melfi συμμετείχε στο τελευταίο άλμπουμ των Septicflesh, καθώς και στο soundtrack του Χρήστου Αντωνίου με τίτλο Made in Vain. Επίσης ερμηνεύει τα κομμάτια στο νέο βιντεοπαιχνίδι Mandragora.Ο Vahan Galstyan, χρόνια συνεργάτης του Χρήστου Αντωνίου, έχει συμμετάσχει στα άλμπουμ των SepticFlesh προκαλώντας συγκίνηση με την προσέγγιση, το σεβασμό, την ευαισθησία και το ταλέντο του.Το symphonic/metal live των SEPTICFLESH παρουσιάστηκε για μια μοναδική φορά το 2019, στο "Μetropolitan Theater of Mexico city" με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικό, με 140 μουσικούς και 40μελή χορωδία. Πρόκειται για μια κορυφαία sold out συναυλία την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 3500 θεατές.9 άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχόμενες παγκόσμιες περιοδείες, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή.Από την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Νότιο Αμερική, μέχρι κάθε γωνιά της Ευρώπης, οι Septicflesh περιοδεύουν εδώ και δύο δεκαετίες χτίζοντας μια λαμπρή διεθνή καριέρα.Το κοινό του γκρουπ είναι μεγάλο και εκτείνεται σε πολλά σημεία του παγκόσμιου χάρτη.Δισκογραφικά, το συγκρότημα συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του rock/metal, την Nuclear Blast Records (με έδρα την Γερμανία), ενώ η τελευταία δισκογραφική δουλειά τους «Modern Primitive», έλαβε πολύ θερμή ανταπόκριση.Η διεθνής μουσική αναγνώριση του συγκροτήματος είναι αναμφισβήτητη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2021, οι παρτιτούρες από 4 συνθέσεις του υγκροτήματος, επιλέχθηκαν από το διεθνούς κύρους, Berklee College of Music και περιλαμβάνονται έκτοτε στην μουσική του βιβλιοθήκη, για μελέτη από τους φοιτητές του.Την εκτέλεση και διοργάνωση παραγωγής του Classic Rock 8 θα αναλάβει όπως κάθε χρόνο η καταξιωμένη εταιρεία Robin 4 Arts.ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥοδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ΑκρόπολιςClassic Rock 8H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό την διεύθυνση του Koen Schoots συμπράττει με τους SEPTICFLESH το ελληνικό ροκ μουσικό συγκρότημα με την μεγάλη διεθνή καριέραΣυμμετέχει το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO COROGuest: Fany Melfi vocals και Vahan Galstyan dudukΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00Παρακαλείται το κοινό να προσέλθει έγκαιρα