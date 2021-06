Λάνθιμος: Μόνο «Poor Things» δεν λες για τη νέα ταινία του - Μεγάλοι πρωταγωνιστές, «βαριά» ονόματα

Μαρκ Ράφαλο και Γουίλεμ Νταφόε θα είναι στο καστ της νέας ταινίας «Poor Things»

H Eμα Στόουν με τον Γιώργο Λάνθιμο σε άλλη μια επιτυχημένη συνεργασία τους, στην οσκαρική «Ευνοούμενη»





Πρωταγωνιστές βραβευμένοι με Οσκαρ και Χρυσές Σφαίρες, ένας δυνατός σεναριογράφος και στη μέση ένας σκηνοθέτης που είναι πλέον σημείο αναφοράς στον κόσμο του Χόλιγουντ συνιστούν το σκηνικό του «Poor Things», που προφανώς είναι το αντίθετο απ’ αυτό που λέει ο τίτλος: διόλου φτωχό αλλά πλούσιο σε υποσχέσεις. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, ενός από τους πλέον περιζήτητους πλέον σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο οποίος μόλις συμπλήρωσε τη δυνατή ομάδα του καστ και είναι έτοιμος να ξεκινήσει γυρίσματα.είχε αναγγελθεί εξαρχής ότι θα είναι στην ομάδα, καθώς έχει πια αναχθεί σε μία από τις πιο φανατικές οπαδούς του παράδοξου λανθιμικού κόσμου, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε το αξιόλογο όνομα του Γουίλεμ Νταφόε, για να συμπληρωθεί τελικά από τον Μαρκ Ράφαλο.Το όνομα του Ράφαλο το αποκάλυψε το έγκυρο κινηματογραφικό περιοδικό «Variety», παραπέμποντας σε προηγούμενη ανάρτηση του ιστότοπου Collider, αλλά και σε δηλώσεις του ίδιου του διάσημου ηθοποιού. Λίγους μήνες μετά τη Χρυσή Σφαίρα που απέσπασε για τον διπλό ρόλο των Ντόμινικ και Τόμας στη μίνι δραματική σειρά «I Know This Much Is True», σίγουρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο τάιμινγκ για τον Ράφαλο ώστε να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου και του στούντιο της Searchlight Pictures, «Poor Things».Σύμφωνα, λοιπόν, με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του ιστότοπου Collider και ακόλουθο δημοσίευμα του περιοδικού «Variety», ο ηθοποιός εντάσσεται στο καστ που ήδη αποτελείται από τους Εμα Στόουν και Γουίλεμ Νταφόε, κάτι πολύ σημαντικό, καθώς ο Ράφαλο φαίνεται να διάγει την καλύτερη φάση της καριέρας του. Ωριμος πλέον και έχοντας αφήσει πίσω τους ρόλους του σέξι πρωταγωνιστή με τους οποίους έγινε διάσημος στην αρχή (όπως εκείνος του μοιραίου άνδρα που αποπλανά τη Μεγκ Ράιαν στη «Σκοτεινή πλευρά του πάθους» το 2003 ή του δυναμικού ντετέκτιβ στην υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών στο πλευρό του Τομ Κρουζ στο μπλοκμπάστερ «Collateral: Η διαδρομή»), ο Αμερικανός με ιταλικές ρίζες ηθοποιός μπορεί πλέον να επιλέγει ρόλους που ανταποκρίνονται στις υποκριτικές του ικανότητες.Το είχε βέβαια αποδείξει από νωρίς ξεχωρίζοντας με την ερμηνεία του στην «Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» και εξασφαλίζοντας υποψηφιότητα για τα απαιτητικά θεατρικά βραβεία Τόνι για την αξέχαστη εμφάνισή του στη θεατρική παράσταση «Awake and Sing!», στο θέατρο Μπελάσκο της Νέας Υόρκης. Κανείς επίσης δεν ξεχνάει την εμβληματική του παρουσία στο αξέχαστο «Ζόντιακ» του Φίντσερ και τον ρόλο του ως Αμερικανού σερίφη Τσακ Οϊλ στο «Νησί των Καταραμένων» του Μάρτιν Σκορσέζε, ή στο πλάι της Τζούλιαν Μουρ στο «Περί Τυφλότητας», εμπνευσμένο από το βιβλίο του Σαραμάγκου - απόδειξη ότι ο Ράφαλο ανέκαθεν αναζητούσε προτάσεις που μπορεί να ξέφευγαν από τα καθιερωμένα σενάρια του Χόλιγουντ.Στον Λάνθιμο προφανώς βρήκε τον σκηνοθέτη που θα εκφράσει τις βαθιές του ανησυχίες ως ηθοποιού αλλά και ως σκηνοθέτη, αφού έχει αποπειραθεί δικές του δουλειές. Το ερμηνευτικό του έπος βέβαια είναι στο ατμοσφαιρικό «I Know This Much Is True», το σίριαλ που του χάρισε μόλις πρόσφατα τη Χρυσή Σφαίρα και μαρτυρά μια περίοδο ωριμότητας εκ μέρους ενός ηθοποιού που έχει βασανιστεί πολλαπλά όχι μόνο στην καριέρα, αλλά και στη ζωή του: έχασε τον αδελφό του από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του και ο ίδιος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο που του έχει στερήσει εν μέρει την ακοή του. Τώρα, όμως, μπορεί να απολαμβάνει ήσυχες ημέρες με την οικογένειά του και να επιλέγει με αυστηρότητα τους ρόλους στους οποίους θα πρωταγωνιστήσει.Ο Γιώργος Λάνθιμος έχει ήδη αφήσει στον κόσμο του σινεμά και του Χόλιγουντ τη δική του ιδιοσυγκρασιακή σφραγίδα φτιάχνοντας έναν παράξενο κόσμο που αμέσως αναγνωρίζεται ως λανθιμικός. Του αρέσει το παράξενο, η υπόγεια ειρωνεία, η ανατροπή, το να φέρνει τον θεατή ακόμα και σε δύσκολη θέση, να νιώθει να ακροβατεί στο αδιόρατο όριο ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Τα πρωτότυπα σενάρια και ο τρόπος του να ανακαλύπτει νέους κόσμους φαίνεται να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και να καθιστούν κάθε νέα ταινία του μια επιπλέον έκπληξη: συν τοις άλλοις, όμως, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη των ηθοποιών με τους οποίους συνεργάζεται - ειδικά των γυναικών.Η αρχή έγινε με τη Νικόλ Κίντμαν, αλλά αυτή που κυριολεκτικά τον αποθέωσε μετατρέποντάς τον στον πιο θελκτικό σκηνοθέτη του Χόλιγουντ ήταν η Εμα Στόουν. Ηταν, άλλωστε, εκείνη που διεκδίκησε τη συμμετοχή της στην «Ευνοούμενη», η οποία σφραγίστηκε με πολλές υποψηφιότητες για διαφορετικά βραβεία στο πλάι της βραβευμένης με Οσκαρ γι’ αυτό τον ρόλο Ολίβια Κόλμαν. Ισως αυτός να ήταν ο μοναδικός τρόπος για να διαλυθούν οι αρχικές επιφυλάξεις του Λάνθιμου σχετικά με το κατά πόσο μπορεί μια Αμερικανίδα να ενσαρκώσει την Αμπιγκέιλ, δηλαδή την ξεπεσμένη και κενόδοξη γόνο αριστοκρατικής οικογένειας που ερμήνευσε η Εμα Στόουν στην «Ευνοούμενη».Το γεγονός ότι θεωρείται προ πολλού η πιο ακριβοπληρωμένη και πολυσυζητημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ δεν έδειξε να πτοεί τον Ελληνα σκηνοθέτη, ο οποίος φάνηκε να πείθεται τελικά από τον ενθουσιασμό της: ήταν επίσης η ίδια που πίστεψε εξαρχής στην «Ευνοούμενη» και που έφτιαξε την κατάλληλη ατμόσφαιρα ανάμεσα σε αυτήν και τις δύο συμπρωταγωνίστριές της Ολίβια Κόλμαν και Ρέιτσελ Βάις. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις σε κοινή τους συνέντευξη στο «Vanity Fair» μίλησαν για ιδανικές συνθήκες στα γυρίσματα και για έναν σκηνοθέτη που όχι μόνο τους έδωσε την απαραίτητη ελευθερία ώστε να ξεδιπλώσουν τις ερμηνευτικές τους ικανότητες, αλλά και φρόντισε να το διασκεδάσουν με την καρδιά τους. Οπως αποκάλυψε εκ των υστέρων η Εμα Στόουν: «Ξέραμε ότι κάτι υπέροχο θα βγει ακόμα και όταν δεν είχαμε ιδέα τι στο καλό είναι αυτό που κάναμε». Η εμπιστοσύνη τους στον Ελληνα σκηνοθέτη ανταμείφθηκε δεόντως, με αποτέλεσμα η Εμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος να συνεργάζονται ξανά και να είναι έτοιμοι να το διασκεδάσουν και πάλι με την καρδιά τους στο κινηματογραφικό σετ για τα γυρίσματα της ταινίας «Poor Things» (στα ελληνικά επικρατέστερος τίτλος φαίνεται να είναι «Χαμένα Κορμιά» επειδή έτσι έχει αποδοθεί ο τίτλος του βιβλίου στο οποίο βασίζεται η ταινία).Για μία ακόμα φορά ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τον σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα («Η Ευνοούμενη») στη διασκευή του βιβλίου του Ιρλανδού Αλισντερ Γκρέι «Χαμένα κορμιά: Επεισόδια από τη νεανική ζωή ενός γιατρού του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Σκωτίας» (εκδ. Νεφέλη). Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για την αλλόκοτη, περιπετειώδη ιστορία ενός θηλυκού Φρανκενστάιν, ένα γοτθικό δράμα τοποθετημένο στο β’ μισό του 19ου αιώνα. Η κεντρική ηρωίδα, ονόματι Μπέλα Μπάξτερ, αποφασίζει να αυτοκτονήσει για να ξεφύγει από τον κακοποιητικό γιατρό σύζυγό της. Ενας άλλος γιατρός μεταμοσχεύει τον εγκέφαλο του εμβρύου που κυοφορεί στον δικό της και την επαναφέρει στη ζωή. Καταφέρνουν να δραπετεύσουν και να περιπλανηθούν μαζί από τη Γλασκόβη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από εκεί στην Οδησσό και το Παρίσι, όμως η Μπέλα έχει πια τις νοητικές ικανότητες ενός μωρού που κάθε μέρα μαθαίνει τον κόσμο από την αρχή. Παντρεύεται τον γιατρό και μοιάζει να κατακτά μια νέα κανονικότητα, μέχρι που συναντά ξανά τον σύζυγό της.Η ιστορία ακούγεται εξόχως λανθιμική, κάτι που πλέον δεν φοβίζει την Εμα Στόουν στο να δεχτεί να ενσαρκώσει ένα απόκοσμο ανθρωποειδές με μυαλό μικρού παιδιού! Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη φωτογράφηση που έκανε ο Λάνθιμος στην ηθοποιό τον Φεβρουάριο του 2019, λίγες ημέρες πριν από την απονομή των Οσκαρ για το περιοδικό «W», για να καταλάβει τη χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον σκηνοθέτη και τη μούσα του: η Στόουν για τις ανάγκες της φωτογράφησης από τον Λάνθιμο υποδύθηκε τη Φίλις, μια Καλιφορνέζα που ζει με τα 15 σκυλιά της, και εκείνος απαθανάτισε μια ημέρα της σε 15 στιγμιότυπα, μια δουλειά που συζητήθηκε πολύ. Λίγο αργότερα, μάλιστα, η ίδια δεν αρνήθηκε για χάρη του να έρθει και στην Ελλάδα στην αρχή της πανδημίας, όταν είχε αρχίσει να πρωτοαφήνει τα ίχνη της στην Ευρώπη.Η φωτογραφία της στην έξοδο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έγινε viral σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χακί τζάκετ που φορούσε έφτασε να μοσχοπουλιέται στο Διαδίκτυο και να γίνεται αμέσως ανάρπαστο. Ο λόγος της άφιξης της Στόουν ήταν η συμμετοχή της στην ειδική ταινία που γύρισε ο Λάνθιμος για την Εθνική Λυρική Σκηνή για το «The Artist on the Composer», δηλαδή τον κύκλο μουσικής και εικαστικών τεχνών που γέννησε η συνεργασία της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ. Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε ανταποκριθεί στην πρόσκληση του καλού του φίλου και καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη να δημιουργήσει μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα προβληθεί στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» με τη συνοδεία μουσικών συνόλων. Η μικρού μήκους ταινία γυρίστηκε στην Τήνο, αγαπημένο νησί του σκηνοθέτη, ενώ συμπρωταγωνιστής της Στόουν ήταν ο ηθοποιός Νταμιέν Μπονάρ. Η ταινία ήταν προγραμματισμένη να προβληθεί τον Μάιο, αλλά η πανδημία ανέτρεψε τον σχεδιασμό, μεταθέτοντας την πρεμιέρα για τον προσεχή Σεπτέμβριο.Μόνο από τον Γιώργο Λάνθιμο θα περίμενε κανείς τον προσδιορισμό ενός νέου είδους, του λεγόμενου γοτθικού γουέστερν, το οποίο έχει στα σκαριά με τον τίτλο «The Hawkline Monster». Πρόκειται για μία ακόμα δημιουργική μεταφορά ενός βιβλίου, από αυτά που έχουν εμπνεύσει τον Ελληνα δημιουργό, το οποίο στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Το τέρας των Χώκλιν» με συγγραφέα τον Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, μια απόπειρα επαναπροσδιορισμού των βιβλίων φαντασίας και μυστηρίου στο μακρινό 1974. Η ιστορία αφηγείται τις περιπέτειες δύο πιστολέρο, κλασικών αντι-ηρώων από αυτούς που προτιμάει ο Ελληνας δημιουργός. Αυτοί, λοιπόν, προσλαμβάνουν ένα 15χρονο κορίτσι, με αποστολή να σκοτώσουν το τέρας που ζει στις παγωμένες σπηλιές που είναι θαμμένες κάτω από το σπίτι όπου κατοικεί η νεαρή Χώκλιν. Τα σκοτεινά μυστικά δίνουν στο γουέστερν έναν μυστηριακό χαρακτήρα, ενώ το γοτθικό στυλ και η φαντασία σίγουρα έχουν ιντριγκάρει τα μάλα τον Λάνθιμο που είναι έτοιμος να αποπειραθεί τη δυναμική μεταφορά του. Στο σενάριο θα έχει και πάλι δίπλα του τον τρομερό Τόνι ΜακΝαμάρα, ενώ το καστ μένει να ανακοινωθεί προσεχώς.