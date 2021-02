H συγγραφέας του «Μπρίτζερτον» Julia Quinn συνομιλεί για πρώτη φορά με το ελληνικό κοινό

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 19.00 θα έχουμε τη χαρά να γνωρίσουμε διαδικτυακά και ζωντανά την παγκοσμίου φήμης συγγραφέαΜαζί της ηκαι ησε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την παγκόσμια επιτυχία της σειράς «Bridgerton» (Μπρίτζερτον) στο Netflix αλλά και για τη συνεχόμενη πρωτιά στις best seller λίστες τωνΗ σειρά είναι βασισμένη στο πρώτο από τα οκτώ βιβλία της Julia Quinn (Εκδόσεις Elxis), και μας μεταφέρει στην εποχή της Αντιβασιλείας στη Βρετανία, σε ένα ταξίδι γεμάτο ίντριγκες, πάθη και δυναμικές ηρωίδες που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, χωρίς να περιμένουν έναν όμορφο πρίγκιπα να τις σώσει.«Η Τζούλια Κουίν είναι η Τζέιν Όστεν της εποχής µας». Jill BarnetΟ Δούκας κι Εκείνη είναι το βιβλίο που αποτέλεσε την έμπνευση για την πρώτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Η πολυβραβευμένη συγγραφέας μάς μεταφέρει στην εποχή της Αντιβασιλείας στη Βρετανία, σε ένα ταξίδι γεμάτο ίντριγκες, πάθη και δυναμικές ηρωίδες που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, χωρίς να περιμένουν έναν όμορφο πρίγκιπα να τις σώσει.Υπάρχει άραγε µεγαλύτερη πρόκληση για τις Φιλόδοξες Μητέρες του Λονδίνου από έναν ανύπαντρο δούκα;Όπως όλα δείχνουν, ο δούκας Σάιµον Μπάσετ είναι έτοιµος να κάνει πρόταση γάµου στην αδελφή του καλύτερού του φίλου, την αξιαγάπητη –αλλά σχεδόν στο ράφι– Δάφνη Μπρίτζερτον. Κι οι δυο τους όµως γνωρίζουν την αλήθεια: πρόκειται για ένα περίπλοκο σχέδιο που στόχο έχει να βγάλει τον Σάιµον από το µυαλό των µαµάδων της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου που κόπτονται να καλοπαντρέψουν τις κόρες τους. Όσο για τη Δάφνη, είναι βέβαιο ότι έτσι θα προσελκύσει κάποιους άξιους επίδοξους μνηστήρες τώρα που ο δούκας την έχει ανακηρύξει ποθητή.Ωστόσο, καθώς η Δάφνη οδηγεί τον Σάιµον στον ρυθµό του βαλς στον έναν χορό µετά τον άλλο, δυσκολεύεται να θυμηθεί ότι το φλερτ τους είναι µια απάτη. Και καθώς ο κοινωνικός κλοιός στενεύει γύρω τους, η Δάφνη θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της.Η Julia Quinn είναι η Νο1 συγγραφέας παγκοσμίως με συνεχόμενη πρωτιά στις λίστες των New York Times best seller list. Λατρεύει να καταρρίπτει τον μύθο ότι οι έξυπνες γυναίκες δεν διαβάζουν (ή δεν γράφουν) ρομαντικά μυθιστορήματα. Μάλιστα, το 2001 τον κατέρριψε εντυπωσιακά με την εμφάνισή της στο τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», απ’ όπου αποχώρησε με 79.000 δολάρια σε τζάκποτ. Υστερούσε όντως σε γνώσεις όσον αφορά το μπέιζμπολ, τη μουσική κάντρι και τα λούτρινα παιχνίδια, αλλά δηλώνει περήφανη για το ότι διέπρεψε στον τομέα «βρετανική λογοτεχνία», απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις ιστορίας και γεωγραφίας και γνώριζε πως υπήρχε κάποιος Ντα Βίντσι πριν από τον ομώνυμο κώδικα. Το 2010 η Julia Quinn κέρδισε το τρίτο της Βραβείο RITA μέσα σε μια τετραετία και έγινε ένα από τα μόλις δεκαέξι μέλη του Hall of Fame των Συγγραφέων Ρομαντικών Μυθιστορημάτων της Αμερικής. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 29 γλώσσες. Σήμερα ζει με την οικογένειά της στις Βορειοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής.

