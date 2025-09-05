Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εικαστική έκθεση Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 Ελευσίνα

Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου και το κοινό μπορεί να θαυμάσει έργα σπουδαίων καλλιτεχνών

Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μεγάλη θέρμη αγκάλιασε το κοινό την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ, που επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια, στο Ίρις.

Σπουδαίοι Έλληνες εικαστικοί και διαπρεπείς θεραπαινίδες της τέχνης όπως ο Κώστας Τσόκλης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Ιωσήφ Αραμπατζής , ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, ο Μιχάλης Μανουσάκης και άλλοι δημιουργοί υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου εκθέτουν τα έργα τους.

Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια


Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι 1/9-30/9/25 ενσταλάζοντας πληθώρα συναισθημάτων αναστοχασμού και εικαστικής καλλιέργειας στο κοινό που στέκεται με προσοχή μπροστά στα εκθέματα.

Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια


Φέτος τα «Αισχύλεια» συμπληρώνουν τα 50 χρόνια τους και ο Δήμος Ελευσίνας με εικαστικά δρώμενα όπως η συγκεκριμένη έκθεση φροντίζει να τους προσδώσει την αίγλη που τους αρμόζει.


Κλείσιμο
Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια

Ειδήσεις σήμερα:

Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις

Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης