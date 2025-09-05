Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η εικαστική έκθεση «Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ» επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια
Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου και το κοινό μπορεί να θαυμάσει έργα σπουδαίων καλλιτεχνών
Με μεγάλη θέρμη αγκάλιασε το κοινό την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης Symbols ΙΙΙ- ΕΝΤΡΟΠΙΑ, που επέστρεψε δυναμικά στα Αισχύλεια, στο Ίρις.
Σπουδαίοι Έλληνες εικαστικοί και διαπρεπείς θεραπαινίδες της τέχνης όπως ο Κώστας Τσόκλης, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Ιωσήφ Αραμπατζής , ο Παναγιώτης Τανιμανίδης, ο Μιχάλης Μανουσάκης και άλλοι δημιουργοί υπό την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου εκθέτουν τα έργα τους.
Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι 1/9-30/9/25 ενσταλάζοντας πληθώρα συναισθημάτων αναστοχασμού και εικαστικής καλλιέργειας στο κοινό που στέκεται με προσοχή μπροστά στα εκθέματα.
Φέτος τα «Αισχύλεια» συμπληρώνουν τα 50 χρόνια τους και ο Δήμος Ελευσίνας με εικαστικά δρώμενα όπως η συγκεκριμένη έκθεση φροντίζει να τους προσδώσει την αίγλη που τους αρμόζει.
