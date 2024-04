Ίδρυμα Ωνάση: Αφιερώνει τον Απρίλιο στα άτομα με αυτισμό

Χριστίνα Παπανδρέου: Μουσικός (Πιάνο)Δέσποινα Ροδοπούλου: Ειδική ΠαιδαγωγόςΔήμητρα Τόκα: Ειδική ΠαιδαγωγόςΤζίνα Παπαμιχαήλ: Ειδική ΠαιδαγωγόςGuido De Flaviis: Μουσικός (Σαξόφωνο)ΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Παιδιά 5-7 ετών και 8-11 ετών και τους γονείς τουςΔιάρκεια Προγράμματος: 5 συναντήσεις των 120 λεπτώνΤοποθεσία Διεξαγωγής: Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Γαλαξία 2Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής: Κύκλοι εργαστηρίων στη Στέγη 2024Τα Σάββατα, 30 Μαρτίου και 6, 13, 20, 27 Απριλίου 2024Παιδιά 5-7 ετών: 10:00-12:00Παιδιά 8-11 ετών: 12:00-14:00Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Κάθε παιδί θα συνοδεύεται μόνο από έναν γονέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής στο εργαστήριο και σε συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως αδέλφια.Η πρώτη συνάντηση κάθε κύκλου απευθύνεται μόνο στους γονείς που θα συνοδεύουν τα παιδιά στο εργαστήριο.Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις του κύκλου.Πληροφορίες: Τ.: 210 3713000 Email: education@onassis.orgΔιαδικασία Αίτησης και ΕπιλογήςΗ συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, μετά από διαδικτυακή εγγραφή.Η συμπλήρωση της αίτησης δεν εξασφαλίζει αυτομάτως μια θέση στη δράση.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Μάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/music-loves-autism-for-children-aged-5-7-and-8-11-and-their-parentsΓια έναν γονέα που μεγαλώνει παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ο δρόμος είναι μακρύς και γεμάτος προκλήσεις. Με την ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της ΔΑΦ τα τελευταία χρόνια, κρίνονται αναγκαίες η κατανόηση και η αποδοχή, σε συνδυασμό με πρακτικές μεθόδους υποστήριξης και παρέμβασης. Δηλώστε συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο και μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε μέρος μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης στο παιδί σας.Τι είναι ο αυτισμός; Ποια είναι η πορεία ενός παιδιού από τη μέρα της διάγνωσής του έως τον παρόντα χρόνο; Ποιες αλλαγές έρχονται και ποιες είναι οι προκλήσεις για κάθε μέλος της οικογένειας; Πώς μπορεί ο κάθε γονέας να γίνει μέρος της θεραπευτικής παρέμβασης;Με αφορμή την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση στο έργο του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, διοργανώνεται αυτό το βιωματικό εργαστήριο, ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη και επιθυμία των γονέων παιδιών με ΔΑΦ για γνώση και πληροφόρηση.Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία και τα ζητήματα που σας απασχολούν γύρω από τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Συζητήστε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις αλλαγές που επιφέρει μια διάγνωση, τις σύνθετες και τόσο διαφορετικές ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ μέσα στην κοινωνία του σήμερα, αλλά και τις κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ώστε τα παιδιά σας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.Γίνετε μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης στο παιδί σας. Αποδεχτείτε την πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση και του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας, παρακολουθήστε αυτό το βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο και βρείτε κατευθύνσεις και γνώση για τα ζητήματα που σας απασχολούν μέσα από αναστοχαστικές και διαδραστικές διεργασίες.Θεματικές Ενότητες• 1η συνάντηση: Παρουσίαση του εργαστηρίου• 2η συνάντηση: «Τι είναι ο αυτισμός; Τι γνωρίζω; Τι προσδοκώ από τις συναντήσεις μας;» (Σεμιναριακή Διάλεξη & Βιωματικές Ασκήσεις)• 3η συνάντηση: Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων – Συστημική Ανάλυση της Συμπεριφοράς – Νατουραλιστικό μοντέλο (Σεμιναριακή Διάλεξη)• Διαχείριση συμπεριφοράς – Κλείσιμο σεμιναρίου με θεωρητικό σκέλος & βιωματικές ασκήσεις (Σεμιναριακή Διάλεξη & Βιωματικές Ασκήσεις)ΣυντελεστέςΑγγελική Γενά: Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου ΑθηνώνΜάρα Μπαδρουνιώτη: Σχολική ΨυχολόγοςΔήμητρα Μπασδέκη: Ειδική ΠαιδαγωγόςΑρετή Στεφανάκη: Υπ. Διδάκτωρ, Ειδική ΠαιδαγωγόςΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού ΦάσματοςΔιάρκεια Προγράμματος: 1 ωριαία συνάντηση και 2 συναντήσεις των 180 λεπτώνΤοποθεσία διεξαγωγής: Αμφιθέατρο, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστημιούπολη ΖωγράφουΚόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΠροϋποθέσεις Συμμετοχής: Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική και στις 3 συναντήσεις του προγράμματος.Στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό για περαιτέρω μελέτη και αξιοποίηση.Διαδικασία αίτησης και επιλογής: Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Πληροφορίες: Τ.: +30 210 371 3000 Email: education@onassis.orgΜάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/learning-together-an-experiential-workshop-for-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorderΜάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αυτισμό να διαχειριστούν θετικά μια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Γίνετε εσείς οι επαγγελματίες που μεθοδικά θα μετατρέψουν το άγχος και την αναστάτωση των ιατρικών εξετάσεων σε θετική εμπειρία, αλλάζοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.Η επίσκεψη στο νοσοκομείο μπορεί να αποτελεί μια πρόκληση για τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες δυσκολίες ακόμα και για τις πιο απλές και αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται με επιτυχία, έχοντας ως στόχο την εξοικείωση στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού και στη δημιουργία εξατομικευμένων κοινωνικών ιστοριών, πρακτικών συμβουλών και βημάτων που θα προετοιμάσουν τα άτομα με ΔΑΦ κάθε ηλικίας να «πάνε στον γιατρό» για καρδιολογικές εξετάσεις.Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άγνωστο χώρο; Την αναμονή, τα μηχανήματα, το άγγιγμα από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό; Βρείτε απαντήσεις, συμβουλές και βοηθήστε τα άτομα με ΔΑΦ και τους συνοδούς τους να προετοιμαστούν κατάλληλα και μεθοδευμένα για την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο και συμβάλλετε ώστε μια αγχώδης διαδικασία να μετατραπεί σε θετική εμπειρία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους.ΣυντελεστέςΚατερίνα Δροσινού: Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, M.SC. Σχολικής Ψυχολογίας, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση.ΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Ειδικούς παιδαγωγούς, θεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείαςΔιάρκεια Προγράμματος: 3 συναντήσεις των 120 λεπτώνΔιαδικασία Αίτησης και Επιλογής: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, μετά από διαδικτυακή εγγραφή.Διαδικασία αίτησης: Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.Πληροφορίες: Τ.: 210 3713000 Email: education@onassis.orgΠροϋποθέσεις Συμμετοχής, Σκοπός και Μεθοδολογία του Προγράμματος- Η διαδικτυακή παρουσία των συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική και στις 3 συναντήσεις του προγράμματος.- Εξοικείωση με τα εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί από την επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στην καρδιά του αυτισμού».- Εκπαίδευση στην εξατομικευμένη χρήση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου κοινωνικών ιστοριών.Μάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/in-the-heart-of-autism-with-special-education-teachers-therapists-mental-health-professionalsΗ μουσική είναι επικοινωνία. Είναι χαρά και μέσο αλληλεπίδρασης. Αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές όλων, ειδικά των παιδιών. Το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά ως εργαλείο για κάθε επαγγελματία που δουλεύει με παιδιά τα οποία ανήκουν στο ευρύ φάσμα του αυτισμού, δημιουργώντας μια πόρτα επαφής, σύνδεσης, διασκέδασης και συναισθηματικής έκφρασης. Ανοίξτε την με νότες και ρυθμό.Είστε επαγγελματίας στον χώρο της Ειδικής Αγωγής; Δουλεύετε με παιδιά με και χωρίς Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Αν ψάχνετε ένα δομημένο και δοκιμασμένο εργαλείο για να ξεκλειδώσετε και να απελευθερώσετε τις δυνάμεις, τη συναισθηματική και αισθητηριακή έκφραση, την επικοινωνία αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών, δηλώστε συμμετοχή σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο.Η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Ωνάση «Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό», που πραγματοποιείται για έντεκα χρόνια, γίνεται η αφορμή και ο λόγος δημιουργίας ενός εργαστηρίου που θα δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία τα εργαλεία που χρειάζεται, ώστε να μπορεί να φέρει σε επαφή με τη μουσική μεικτές ομάδες παιδιών, με και χωρίς ΔΑΦ.Μάθετε πώς μπορείτε να προσφέρετε μια ομαδική, μουσική και διασκεδαστική εμπειρία, όπου ενθαρρύνεται η αυτοέκφραση, προάγονται οι κοινωνικές δεξιότητες, ενισχύονται η συναισθηματική ωρίμανση και η αναγνώριση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού. Φέρτε τα παιδιά σε επαφή με τη μουσική και καθοδηγήστε τα σε μια ευεργετική συνθήκη, τόσο για τα ίδια όσο και για την οικογένειά τους.ΣυντελεστέςΧριστίνα Παπανδρέου: Μουσικός (Πιάνο)Δέσποινα Ροδοπούλου: Ειδική ΠαιδαγωγόςΔήμητρα Τόκα: Ειδική ΠαιδαγωγόςΤζίνα Παπαμιχαήλ: Ειδική ΠαιδαγωγόςGuido De Flaviis: Μουσικός (Σαξόφωνο)Σχεδιασμός Δράσεων: Χριστίνα Παναγιωτάκου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος ΩνάσηΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικούς παιδαγωγούς, θεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείαςΔιάρκεια Προγράμματος: 120 λεπτάΠροϋποθέσεις Συμμετοχής: Κάθε βιωματικό εργαστήριο είναι αυτοτελές και ολοκληρώνεται σε μια δίωρη συνάντηση.Στο τέλος των βιωματικών εργαστηρίων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς και ένα αντίτυπο με τα τραγούδια και τις μελωδίες από το CD «Ένα παράθυρο μικρό».Πληροφορίες: Τ.: 210 3713000 Email: education@onassis.orgΔιαδικασία Αίτησης και Επιλογής:Για τον Β’ κύκλο τις Τετάρτες 17 & 24 Απριλίου 2024 | 17:00-19:00 & 19:00-21:00Η συμπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως μια θέση στη δράση.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Μάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/music-loves-autism-experiential-workshops-for-teachers-2023-2024Ανοίξτε τα φτερά των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και βοηθήστε αυτά και τις οικογένειές τους να ταξιδέψουν με αεροπλάνο. Γονείς, επαγγελματίες, φροντιστές και ταξιδιώτες, έχετε πλέον το δικό σας «διαβατήριο» και την ευκαιρία να μετατρέψετε μια αγχογόνο διαδικασία σε διασκεδαστική.Το αεροδρόμιο: Αυτό το άγνωστο περιβάλλον, γεμάτο από ανθρώπους που πάνε κι έρχονται, ηλεκτρονικούς πίνακες, χρώματα, φώτα, καταστήματα, θορύβους και φωνές γίνεται τρομακτικό για τα παιδιά με ΔΑΦ και σχεδόν απαγορευτικό για τις οικογένειές τους που στερούνται την εμπειρία του ταξιδιού. Κι όμως, αν επισκεφθεί κανείς το αεροδρόμιο και μάθει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει –πώς επιβεβαιώνει την ώρα της πτήσης του, πού δίνει τη βαλίτσα του, πώς κινείται μέσα στον χώρο για να βρει την πύλη αναχώρησης και να περάσει τον έλεγχο–, όλα μετά μοιάζουν παιχνίδι. Δεν χρειάζεται λοιπόν άγχος, μόνο εξοικείωση.Για τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης σε θέματα που άπτονται του αυτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση έχει προχωρήσει στην παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Σε συνδυασμό με τις επιμορφώσεις σε γονείς και παιδιά με ΔΑΦ και στο προσωπικό της ευρύτερης αεροδρομικής κοινότητας, καθώς και με την ενημέρωση των ταξιδιωτών, συμπληρώνεται ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με όλες τις διαδικασίες που προηγούνται ενός αεροπορικού ταξιδιού. Δίνοντας έτσι την ευκαιρία και το “Boarding Pass” σε κάθε παιδί για να πετάξει.ΣυντελεστέςΑγγελική Γενά: Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠρογράμματοςΚατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη: Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, American College Of Greece, Deree College, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος ΩνάσηΚατερίνα Δροσινού: Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγηής, M.Sc. Σχολικής Ψυχολογίας, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος ΩνάσηΣύλληψη και ΣχεδιασμόςΧριστίνα Παναγιωτάκου: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος ΩνάσηΤμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Κορίνα Δευτεραίου, Δέσποινα Μαρτή, Τζίνα ΠαπαμιχαήλΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Παιδιά με ΔΑΦ, Προσωπικό της ευρύτερης αεροδρομικής κοινότηταςΕιδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους – θεραπευτές, Γονείς ατόμων με ΔΑΦΨηφιακό ΥλικόΚατεβάστε και διαβάστε το ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό έντυπο για ταξιδιώτεςΚατεβάστε το εγχειρίδιο με τις κοινωνικές ιστορίες για θεραπευτές και γονείς παιδιών με ΔΑΦΜάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/webinar-boarding-pass-to-autism-training-to-the-staff-of-the-wider-airport-community/digital-material-boarding-pass-to-autismΤο Ίδρυμα Ωνάση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), προχώρησε στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι ιατρικές εξετάσεις να μην αποτελούν πηγή φόβου και άγχους. Κατεβάστε δωρεάν το ψηφιακό υλικό και βοηθήστε τα άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους «να πάνε στον γιατρό».Μια επίσκεψη σε νοσοκομείο για καρδιολογική ή άλλη ιατρική εξέταση μπορεί να αποτελεί μια συνηθισμένη εμπειρία για τους περισσότερους ανθρώπους. Για κάποιους άλλους, όμως, ενδεχομένως συνιστά ένα πρωτόγνωρο και επώδυνο βίωμα. Άνθρωποι με λευκές ποδιές, διάδρομοι, μηχανήματα, άγγιγμα, φασαρία, στρες, αντίσταση.Άτομα με ΔΑΦ κάθε ηλικίας και οι γονείς τους, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το άγχος και τον φόβο που προκαλούν όλες οι τυπικές διαδικασίες μιας ιατρικής εξέτασης, από τη λήψη του παραπεμπτικού μέχρι την ολοκλήρωση ενός καρδιολογικού υπέρηχου ή καρδιογραφήματος, δεν είναι πάντα κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτό που ακολουθεί.Με τη δημιουργία ενός περιεκτικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου (με μια σειρά 11 κοινωνικών ιστοριών), όλοι έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη διαδικασία των καρδιολογικών εξετάσεων, από τον τρόπο προετοιμασίας τους για τις ιατρικές εξετάσεις μέχρι και την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το νοσοκομείο. Αντίστοιχα, μέσα από ένα σύντομης έκτασης εκπαιδευτικό φυλλάδιο, το ευρύ κοινό θα ενημερωθεί για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ΔΑΦ και θα ανακαλύψει τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα διευκολύνει ή να τα βοηθήσει, κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εξέτασης ή επίσκεψης στο νοσοκομείο.Η πρωτοβουλία «Στην καρδιά του αυτισμού» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απευαισθητοποίησης στις ιατρικές εξετάσεις ατόμων με ΔΑΦ, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει στην ευρύτερη ενημέρωση όλων.ΣυντελεστέςΑγγελική Γενά:Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΚατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη: Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, American College Of Greece, Deree CollegeΚατερίνα Δροσινού: Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, M.Sc. Σχολικής Ψυχολογίας, Μέλος της Επιστημονικηής Ομάδας των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση.Εριφύλη Τσιρέμπολου: ΨυχολόγοςΚατερίνα Γιαννακοπούλου: Ειδική Παιδαγωγός, Πρόεδρος ΑΛΜΑΤο Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και το ενημερωτικό φυλλάδιο δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και τελούν Υπό Την Αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Σύλληψη και ΣχεδιασμόςΧριστίνα Παναγιωτάκου: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος ΩνάσηΤμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Κορίνα Δευτεραίου, Δέσποινα Μαρτή, Τζίνα ΠαπαμιχαήλΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Παιδιά, εφήβους, νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ, γονείς, θεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και ευρύ κοινόΤο ψηφιακό υλικό είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν:Στην καρδιά του αυτισμού: Πρόγραμμα απευαισθητοποίησης στις ιατρικές εξετάσεις ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού ΦάσματοςΕκπαιδευτικές δράσεις για τον αυτισμό: Ενημερωτικό φυλλάδιοΜάθετε περισσότερα ΕΔΩ στο https://www.onassis.org/el/news/digital-material-in-the-heart-of-autism-desensitization-program-for-the-medical-examinations-of-people-with-autism-spectrum-disorder-asdΓια μια ετερόκλητη κοινωνία, που μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από τη συνεργασία και τη συμπερίληψη, το Ίδρυμα Ωνάση δημιουργεί και διαθέτει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την ενημέρωση της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας σχετικά με τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού της Ελληνικής και της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαιδευτικών δράσεων σε αστυνόμους και αξιωματικούς των δύο υπηρεσιών, το ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ δημιουργεί –και διαθέτει ψηφιακά– εκπαιδευτικό υλικό χρήσιμο για όλες και όλους που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα άτομα με ΔΑΦ.Η κυκλοφορία στην πόλη και η προσέλευση σε πολυσύχναστους δρόμους, με έντονα ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες και έντονο στρες σε άτομα με ΔΑΦ. Ως αποτέλεσμα, οι ακατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές τους θα μπορούσαν να εκληφθούν , στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη και ως διατάραξη της έννομης τάξης. Ένα μικρό φυλλάδιο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και συγχρόνως σε απλή γλώσσα, αποτελεί τον βασικό οδηγό για να ενημερωθεί κανείς γύρω από τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ανθρώπων με ΔΑΦ. Επίσης, το φυλλάδιο περιέχει πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν ο καθένας και η καθεμία από εμάς να συνδράμουν και να διευκολύνουν τους συνανθρώπους μας.Το Ίδρυμα Ωνάση αγκαλιάζει έμπρακτα και σταθερά τη διαφορετικότητα, ενθαρρύνοντας θετικότερες στάσεις και συμπεριφορές και επενδύοντας στην εκπαίδευση και την ενημέρωση. Ακούμε, ενημερωνόμαστε, αποδεχόμαστε.ΣυντελεστέςΑγγελική Γενά:Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΚατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη: Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, American College Of Greece, Deree CollegeΚατερίνα Δροσινού: Ειδική Παιδαγωγός, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, M.Sc. Σχολικής Ψυχολογίας, Μέλος της Επιστημονικηής Ομάδας των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση.Εριφύλη Τσιρέμπολου: ΨυχολόγοςΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε προσωπικό της Ελληνικής και της Δημοτικής ΑστυνομίαςΕκπαιδευτικό ΥλικόΚατεβάστε και διαβάστε το εκπαιδευτικό υλικόΜάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/webinar-training-about-autism-staff-greek-and-municipal-police/digital-material-autism-training-raising-awareness-among-national-and-municipal-greek-police-force-personnelΗ χαρά, η φιλία και τα συναισθήματα γίνονται νότες και τραγούδια για όλα τα παιδιά, με την υπογραφή του μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου και του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Ένα CD που διατίθεται από το Ίδρυμα Ωνάση.«Ένα παράθυρο μικρό» άνοιξε μελωδικά για παιδιά με και χωρίς ΔΑΦ, γονείς, παιδαγωγούς και φίλους. Ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς, ακολουθώντας τον ρυθμό και τους στόχους του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό», δημιούργησαν μελωδίες και στίχους που, μέσα από ρυθμικά μοτίβα, έγιναν το δημιουργικό μέσο για να ενισχυθούν με ασφαλή και ευχάριστο τρόπο ο αυθορμητισμός και η ευέλικτη σκέψη.Όλοι μαζί τραγουδάμε για να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση απλών καθημερινών στιγμών, συναισθημάτων, αντιδράσεων, αλλά και για να μοιραστούμε τη ζωή μας με περισσότερη μουσική και έμπνευση.Μια μουσική συλλογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον του σχολείου, αλλά και στο σπίτι, και να γίνει αφετηρία για τη βελτίωση των σχέσεων με τους συμμαθητές και τους γονείς, ενισχύοντας την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με ΔΑΦ. Δύο από τις μουσικές συνθέσεις –«Μπαμπά πού πάμε» και «Ένα παράθυρο μικρό»– απευθύνονται πρώτα στους «μεγάλους».ΣυντελεστέςΔημήτρης Παπαδημητρίου: ΜουσικοσυνθέτηςΜιχάλης Γκανάς: ΣτιχουργόςΗ σειρά ολοκληρώνεται με δύο μουσικές συνθέσεις ενός μουσικού και μιας παιδαγωγού που συμμετείχαν στο εργαστήριο, του Guido de Flaviis (μουσική) και της Τζίνας Παπαμιχαήλ (στίχοι).Συμμετέχουν οιΧρήστος Θηβαίος: ερμηνευτήςΒερόνικα Δαβάκη: ερμηνεύτριαΔημήτρης Τσάκας: σαξόφωνοΡόζη Μαστροσάββα: μαέστροςΠαιδική Χορωδία RosarteΔήμητρα Καλλιόπη Καλούμενου: soloΣύλληψη και ΣχεδιασμόςΧριστίνα Παναγιωτάκου: Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος ΩνάσηΠληροφορίεςΑπευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδιά με και χωρίς ΔΑΦ, γονείςΑκούστε και κατεβάστε τα τραγούδια και τις μελωδίες του cdΜάθετε περισσότερα στο: https://www.onassis.org/el/whats-on/webinar-cd-a-small-window/digital-material-cd-a-small-windowΑνακαλύψτε περισσότερες δράσεις όπου το Onassis Education διοργανώνει και συμμετέχει στο πλαίσιο του «Απρίλιος 2024: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό με παράλληλες Δράσεις σε όλη την Αθήνα»• 02.04.2024, 18:00-20:00Συμμετοχή στην ημερίδα «Παλαιό Φάληρο: Πόλη φιλική προς τον Αυτισμό», στον Πολυχώρο του Δήμου Π. Φαλήρου. Μάθετε περισσότερα.• 13-14.04.2024Συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα» στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών• 21.04.2024, 09:00-21:00Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Διανομή εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου στη Μαρίνα Φλοίσβου.