Μπρους Σπρίνγκστιν: Τα σημαντικότερα τραγούδια της 50χρονης καριέρας του σε έναν επετειακό δίσκο

Με έναν επετειακό, που θα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές μουσικές στιγμές του, θα γιορτάσει ο Μπρους Σπρίνγκστιν τα 50 χρόνια της καριέρας του. Το άλμπουμ με τίτλο «Best of Bruce Springsteen» θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου ως φυσικό προιόν σε 2 βινύλια και σε 1 CD με 18 τραγούδια και ψηφιακά ως συλλογή με 31 κομμάτια.Ανάμεσά τους θα βρίσκονται κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του διάσημου τραγουδιστή, όπως τα «Born To Run», «Born in the U.S.A», «Dancing In The Dark», «Born To Run», κομμάτια από το ξεκίνημα της καριέρας του αλλά και πιο φρέσκο υλικό από πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του όπως τα «Hello Sunshine» και «Letter To You».Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συγκαταλέγεται δικαίως ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής μιας και έχει γράψει μεγάλη μουσική ιστορία. Οι δίσκοι του έχουν πουλήσει πάνω από 140 εκατομμύρια αντίτυπα, τις συναυλίες του έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι απ΄ όλο τον κόσμο ενώ έχει αποσπάσει 20 βραβεία Γκράμι, ένα Όσκαρ και πολλές ακόμη σημαντικές τιμητικές διακρίσεις.