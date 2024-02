26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με Στιβ ΜακΚουίν, Πατρίσια Φιλντ και #MeToo

Στιβ ΜακΚουίν

Βραβευμένες ταινίες - ντοκιμαντέρ που παρουσιάζονται σε πανελλήνια πρεμιέρα, δουλειές κορυφαίων δημιουργών, όπως ο πολυβραβευμένος Στιβ ΜακΚουίν, αφιερώματα σε καταξιωμένα πρόσωπα του χώρου της μόδας, όπως η Πατρίτσια Φιλντ αλλά και σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως το κίνημα #MeToo, «αγκαλιάζει» το φετινό πρόγραμμα του τουπου θα ανοίξει τις πύλες του στις 7 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 του ίδιου μήνα.Ο απόηχος της ναζιστικής κατοχής στο Άμστερνταμ αντηχεί στο ντοκιμαντέρ του«Occupied City», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών, τον περασμένο Μάιο. Ο διάσημος σκηνοθέτης του συγκλονιστικού «12 Χρόνια Σκλάβος» και άλλων αξιόλογων ταινιών, ταξιδεύει στην ολλανδική πρωτεύουσα, αναζητά και αποκαλύπτει τα ζωντανά ίχνη που έχει αφήσει το πέρασμα των Ναζί. Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 4 ωρών και 22 λεπτών, εντοπίζει 130 σημεία όπου οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής, που εισήλθαν για πρώτη φορά στην πόλη τον Μάιο του 1940, διέπραξαν φρικαλεότητες εναντίον του εβραϊκού πληθυσμού.Στα 94 του πλέον χρόνια ο κορυφαίος διεθνώς ντοκιμαντερίστας, μέσα από το τελευταίο ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Menus Plaisirs - Les Troisgros», μάς ταξιδεύει στη Γαλλία και μπαίνει στα άδυτα του περίφημου, βραβευμένου με τρία αστέρια Μισελέν, εστιατορίου La Maison Troisgros. Επί 240 λεπτά ο θεατής παρακολουθεί ένα ρεσιτάλ υψηλής γαστρονομίας βασικά συστατικά του οποίου αποτελούν η φαντασία αλλά και η σκληρή δουλειά.Στην ελληνικής καταγωγής διεθνώς καταξιωμένη ενδυματολόγο, που έχει αφήσει το ανεξίτηλο δημιουργικό αποτύπωμά της στον χώρο της μόδας, είναι αφιερωμένο το ντοκιμαντέρ ου Μάικλ Σέλντιτς με τίτλο «Happy Clothes: A Film About Patricia Field». Διάσημες προσωπικότητες με τις οποίες έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων και πρωταγωνιστές των πασίγνωστων τηλεοπτικών σειρών «Sex and the City» και «Emily in Pari», συνεργάτες της αλλά και άτομα από το φιλικό της περιβάλλον, μιλούν για την δυναμική αυτή γυναίκα, που ξεκίνησε την δεκαετία του ‘60 από ένα μικρό κατάστημα ρούχων στη Νέα Υόρκη και, χάρη στην έμπνευση, την τόλμη και την αντισυμβατικότητά της, κατάφερε να φθάσει στην κορυφή και να ανανεώσει τον κόσμο της μόδας καθιστώντας τον πιο γοητευτικό αλλά και επαναστατικό.Τις πρώτες δυναμικές σπίθες του κινήματος, το οποίο απλώθηκε στη συνέχεια σαν ένα τερλαστιο κύμα, ωθώντας πολλούς καλλιτέχνες να αποκαλύψουν τις κάθε είδους κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις που είχαν υποστεί στον επαγγελματικό τους χώρο, καταγράφει το ντοκιμαντέρ των Κάρα Μόνες και Κάρολιν Σου «Sorry/Not Sorry». Παρακολουθεί, βήμα βήμα, τη διαδρομή των πέντε γενναίων γυναικών που το 2017 έκαναν στους New York Times τις πρώτες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του διάσημου κωμικού Λούις Σι Κέι, ανοίγοντας το ασκό του Αιόλου για το ξέσπασμα ενός παγκόσμιου κινήματος που έφερε στην επιφάνεια σοκαριστικά μυστικά.