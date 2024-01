Σειρές και ταινίες που μας ταξιδεύουν

Κλείσιμο

Sponsored ContentΤα ταξίδια δεν σταματούν ποτέ. Ακόμη και αν μόλις έχουμε επιστρέψει από αυτά που πρόσφατα κάναμε στις γιορτές, ήδη σχεδιάζουμε τα επόμενα. Κάποια από αυτά θα τα πραγματοποιήσουμε και κάποια άλλα θα τα ονειρευτούμε. Για να πάρουμε ιδέες αλλά και να πετάξουμε σε άλλους τόπους και χρόνους, τομας ταξιδεύει από την άνεση του καναπέ μας μέσα από την κατηγορία «Travelling around».Θα πάμε στο νησί του «Lost», στο Γουέστερος του «House of the Dragon», στη Νέα Υόρκη του «Sex and the City», στην ενδοχώρα της Αυστραλίας του «Faraway Downs», στον πλανήτη Αρράκις του «Dune», και σε πολλά ακόμη αφού τα προηγούμενα είναι ένα μικρό δείγμα από το μεγάλο αφιέρωμα του Vodafone TV γι’ αυτόν τον Γενάρη!Ποιος δεν θέλει να επιστρέψει στον κόσμο του Άρεντελ στο «Frozen» και να ζήσει την περιπέτεια μαζί με τους αγαπημένους του ήρωες, την Έλσα, την Άννα και όλους τους υπόλοιπους; Ή να απολαύσει παραδεισένιες μέρες σε ένα εξωτικό σκηνικό, με κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και μαθήματα scuba diving στο «The White Lotus»; Να γυρίσει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και με την ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest» να ξεναγηθεί στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, σε ένα πολυτελές κτίριο όπου περνά το χρόνο της η αφρόκρεμα της γηραιάς ηπείρου.