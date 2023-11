«Now and Then»: Ακούστε το νέο τραγούδι των Beatles

Κλείσιμο

Οικυκλοφόρησαν αυτό που χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο, νέο τραγούδι τους μαζί, με τίτλο Now and Then.Ολοκληρώνει μια σειρά από τραγούδια που έγραψε ο Lennon και παραδόθηκαν σε μορφή demo στον Paul McCartney το 1994 από τη Yoko Ono, με τη φράση «For Paul» (για τον Πολ) γραμμένο στην κασέτα. Ο McCartney και οι υπόλοιποι Beatles δημιούργησαν δύο νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, το Free As a Bird και το Real Love – το καθένα έγινε Top 5 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το Free As a Bird να φτάνει στο Νο 2 τον Δεκέμβριο του 1995 και το Real Love στο Νο 4 τον Μάρτιο του 1996.Όμως, το συγκρότημα δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει ένα τραγούδι από το demo του Now and Then και εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Τώρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης που απομόνωσε καλύτερα τη φωνή του John Lennon από το demo, το τραγούδι επιτέλους ολοκληρώθηκε. Ο McCartney και ο Ringo Starr ηχογράφησαν νέα μέρη γι’ αυτό, ενώ ο αείμνηστος George Harrison συμμετέχει μέσω των κιθαριστικών μερών που διατηρήθηκαν από εκείνη τη session του 1995, που μπήκε στο ράφι.Την Τετάρτη κυκλοφόρησε ένα making-of φιλμ, στο οποίο δεν ακούμε το ίδιο το τραγούδι. Αναφερόμενος στον Lennon, ο Starr λέει στην ταινία: «Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο να τον έχουμε μαζί μας στο δωμάτιο».Ο McCartney εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το συγκρότημα το 1995: «Στην demo κασέτα του John, το πιάνο ήταν λίγο δύσκολο να ακουστεί. Και εκείνες τις μέρες, φυσικά, δεν είχαμε την τεχνολογία για να κάνουμε τον διαχωρισμό… μας τελείωσε λίγο ο χρόνος. Το Now and Then απλά μαράζωσε σε ένα ντουλάπι».Είπε ότι είχε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το να φτιάξει ολοκληρωμένα τραγούδια από τα demo του Lennon, από σεβασμό για το ημιτελές έργο του εκλιπόντος τραγουδοποιού: «Είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε; Κάθε φορά που σκεφτόμουν κάτι τέτοιο, σκεφτόμουν, περίμενε ένα λεπτό, ας πούμε ότι είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον John: «Έι John, θα ήθελες να τελειώσουμε αυτό το τελευταίο σου τραγούδι;». Σου λέω, ξέρω ότι η απάντηση θα ήταν: ‘Ναι!’».