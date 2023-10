Παύλος Φύσσας: Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη μνήμη του διοργανώνεται σε Κερατσίνι και Δραπετσώνα

(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«I Promise You Paradise · Σου Υποσχέθηκα τον Παράδεισο» του Morad Mostafa, Μυθοπλασίας, Αίγυπτος-Γαλλία-Κατάρ, 2023, διάρκεια 25΄.«I Woke Up 18 · Ξύπνησα 18» της Βέρας Ιόνα Παπαδοπούλου, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2022, διάρκεια 13’.«Η Ιστορία του U.F · I Want To Stop This Suffering: This Is The Story Of U.F» της Neda Ahmadi, Animation, Γερμανία, 2022, διάρκεια 2’.«Εκτός Δρόμου · Off Road» του Rodi Yüzbasi, Μυθοπλασίας, Τουρκία, 2022, διάρκεια 5’«Το Τελευταίο Κύμα · The Final Wave» της Lucy Bell, Animation, Αυστραλία, 2022 διάρκεια 1’.«Qui Soc» του Pablo A. Zareceansky Montserrat, Ντοκιμαντέρ, Ισπανία, 2023, διάρκεια 31’.20:00 «The Other Half» του Γιώργου Μουτάφη, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2022, διάρκεια 72'.22:00 «Gas Station» του Θωμά Σίδερη, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα,2022, διάρκεια 94'.Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σαμαράκης18:00 Θεματικό αφιέρωμα "Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο"(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«Φόρμα Ανώνυμων Ιστοριών · Forma» του Μάριου Μητράκη, Ντοκιμαντέρ-Animation, Ελλάδα, 2023, διάρκεια 8’.«Το Κενό · The Gap» του Rob Maldonado Velázquez, Ντοκιμαντέρ, Ισπανία, 2023, διάρκεια 10’.«Na Savi» της Sofia Ayerdi, Μυθοπλασίας, Μεξικό, 2023, διάρκεια 15’.«Το Κορίτσι Πίσω Από Τον Καθρέπτη · The Girl Behind The Mirror» του Luri Moreno, Animation, Βραζιλία, 2022, διάρκεια 12’.«Η Βιολέτα της Αλγερίας · Algeria Violet» του Emrah Yükselir, Animation , Τουρκία, 2022, διάρκεια 6’«Το Χαμόγελο Της Μάσκας · Smile Of The Mask» του Abbas Ghazali, Μυθοπλασίας, Ιράν, 2023, διάρκεια 6’.«Το Μαύρο Ρόδο · The Black Pomegrenate» του Ali Zare Ghanatnowi, Ντοκιμαντέρ-Animation, Γαλλία, 2023, διάρκεια 14’«Γάμος Δίχως Χρώμα · Uncolored Marriage» της Talayeh Atlasi, Ντοκιμαντέρ. Ιράν-Ελλάδα, 2022, διάρκεια 10’.«Ακάλυπτη · Uncovered» του Θάνου Αγγέλης, Μυθοπλασίας, Ελλάδα-Κύπρος, 2023, διάρκεια 3’.20:00 «Las Vencidas y No Derrotadas · Ηττημένες αλλά όχι Νικημένες», της Mau Cardoso, Ντοκιμαντέρ, Ισπανία, 2021, διάρκεια 53'.22:00 «Chile 1976 · Χιλή 1976» της Manuela Martelli, Μυθοπλασίας, Χιλή και Αργεντινή,2022, διάρκεια 96'.Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη18:00 «Οι Γάμοι της Τήλου» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2022, διάρκεια 74'.20:00 Θεματικό αφιέρωμα "Αστυνομική Βία"(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«Our bloc, the rise of Chaz · Η γειτονιά μας, η μάχη για την Αυτόνομη Ζώνη» του Jefferson Martin Elliott, Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ, 2022, διάρκεια 53'.«Η Αρχή · The Beginning» του Γιώργου Νικολόπουλου, Μυθοπλασίας, Ελλάδα, 2022, διάρκεια 16'.«ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ · JUSTIS» των Νικήτα Σιφωνιού και Άγγελου Μπαράϊ, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, διάρκεια 7'.22:00 «18» του Βασίλη Δούβλη, Μυθοπλασίας Ελλάδα,2021,διάρκεια 95'.Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σαμαράκης18:00 Θεματικό αφιέρωμα "Περιβάλλον και Δικαιώματα"(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«Res Publica» του Μιχάλη Κατσούρη, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, διάρκεια 20’.«ΠΙΝΑ · PINA» των Jérémy Depuydt και Giuseppe Accardo, Animation, Βέλγιο, 2022, διάρκεια 20’.«Ο Ψεκαστήρας · The Sprayer» του Farnoosh Abedi, Animation, Ρουμανία, 2022, διάρκεια 9’.«Είμαστε Η Γη · We Are The Earth» της Zoé Rose, Animation, Γαλλία, 2022, διάρκεια 5’.«Faldur» του Ronan Simon, Animation, Γαλλία, 2022, διάρκεια 6’.20:00 Θεματικό αφιέρωμα "Δικαιώματα, Ελευθερίες, Συμπερίληψη"(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«Ανοιχτή Ακρόαση ·Open Call» της Katia Crivellari, Μυθοπλασίας, Γαλλία, 2023, διάρκεια 8’.«Ίσοι · Iquals» των 12Nubes, Animation, Ισπανία, 2023, διάρκεια 2’.«Μεταφορά · Transfer» του Krzysztof Kiwerski, Animation, Πολωνία, 2021, διάρκεια 7’.«Ο Υπέροχος Έντο · Great Edo» του Sebastiano Colla, Μυθοπλασίας, Ιταλία, 2022, διάρκεια 10’.«Ματωμένο Χαλίκι · Bloody Gravel» του Hojat Hosseini, Μυθοπλασίας, Ιράν, 2022, διάρκεια 15’.«Χειροπέδες · Handcuff» του Mohsen Naghizadeh, Μυθοπλασίας, Ιράν, 2023, διάρκεια 1’.«Το Παιχνίδι Μου · My Toy» του Mazen Haj Kassem, Μυθοπλασίας, Δανία, 2023,8’.«AUTERSIGHT» της Bernadett Nadin Csépke, Animation, Ουγγαρία,2022, διάρκεια 9’.«Μισός Ατσάλι · Half Steel» του Javid Samadov, Ντοκιμαντέρ, Γερμανία, 2023, διάρκεια 2’.22:00 «Το Σκαρί · Luzzu» του Alex Camilleri, Μυθοπλασίας, Μάλτα, 2021, διάρκεια 94'.Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σαμαράκης18:00 Θεματικό αφιέρωμα "Κοινωνική Ευαισθητοποίηση και Απώλεια".(Με Παρουσίαση και Συζήτηση πριν και μετά τις προβολές)«Δώρο Χριστουγέννων» του Κωνσταντίνου Π. Κακαρούντα, Animation, Ελλάδα, 2022, διάρκεια 7’.«Καλημέρα Μεσάνυχτα · Good Morning Midnight» της Elisabeth Silveiro, Μυθοπλασίας, Γαλλία, 2021, διάρκεια 22’.«Η Επίσκεψη · The Visit» της Alexandra Roberta Șerban, Μυθοπλασίας, Ρουμανία, 2023, διάρκεια 20’.«Μια Ζωή Χωρίς Χρώμα · Life Without Color» των Pau Bonet, Cristian Ruan, Animation, Ισπανία, 2023, διάρκεια 4’.«Αμερικάνικο Όνειρο · American Dream» της Renee Shi, Animation, ΗΠΑ, 2022, διάρκεια 3’.«ΜΑΡΚΟ · MARKO» του Marko Šantić, Μυθοπλασίας, Κροατία, 2023, διάρκεια 17’.«Επικίνδυνοι Πολίτες» του Δημήτρη Γιώτη, Μυθοπλασίας, Ελλάδα, 2023, διάρκεια 15'.20:00 «5 ½ Χρόνια · 5 ½ Years» των Μυρτώς Συμεωνίδου και Ιωάννας Παπαϊωάννου, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα,2021,διάρκειας 70'.22:00 «Πένθος, Αυτοί Που Μένουν · Grief, Those Who Remain» των Μυρτώς Πατσαλίδου και Μαρίας Λούκα, Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα,2022, διάρκεια 71'Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη20:30 «Brucia Ancora Dentro» των Francesco Manzato, Paolo Pioltelli, Filippo Repishti, Ντοκιμαντέρ, Ιταλία, 2023, διάρκεια 70’.Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη16:30 Προβολές Μαθητικών Ταινιών και προβολή Ταινιών Μικρού Μήκους για Νεανικό κοινό –Βραβεύσεις Μαθητικών Ταινιών19:00 Τελετή Λήξης ΦεστιβάλΒραβεύσεις και Εκδηλώσεις Λήξης του 2ου Solidarity Film Festival