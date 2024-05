Θέατρο: «Poetics of Space» στην Αθήνα για δύο παραστάσεις

Μετά τις sold out παραστάσεις της Θεσσαλονίκης, η Ποιητική του Χώρου της Die Wolke ταξιδεύει στην Αθήνα για δύο παραστάσεις, στις 11 και 12 Μαΐου! Ένα καστ τεσσάρων χορευτριών διαφορετικών ηλικιών μας προσκαλεί σε μια βουτιά σε οικείες αισθήσεις, όπου θα αναζητήσουμε το τι κάνει τον χώρο μας προσωπικό, μέσα από ποίηση, κίνηση, εικόνες, ήχους.





Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Gaston Bachelard από το 1958, η παράσταση Poetics of Space (“Η Ποιητική του Χώρου”) πραγματεύεται την εμπειρία των οικείων χώρων. Το σπίτι, καταφύγια, φωλιές, κρυψώνες, και άλλοι χώροι όπου μπορούμε να “υποχωρήσουμε” προς τον εαυτό μας, φέρνουν στο νου ποιητικές εικόνες, άμεσες αντιλήψεις του περιβάλλοντος που προηγούνται της συνειδητής σκέψης και της προσδίδουν ιδιότητες πέρα από λειτουργία και μορφή, επιτρέποντας στον παρατηρητή την ονειροπόληση.Το έργο χοροθεάτρου της Die Wolke, των δημιουργών της Τρικυμίας του Σαίξπηρ, του Δtopia, και του Trajectory of an Idea, εξερευνά την έννοια της οικειότητας και τη σχέση της με τη λειτουργία της κατοίκησης, ανιχνεύοντάς τη σε αναμνήσεις του παιδικού μας σπιτιού. Έτσι, μεταφέρει στη σκηνή μία από τις πιο σημαντικές φιλοσοφικές τάσεις του 20ου αιώνα και θεμελιώδη επιρροή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.Η ερμηνεία του κειμένου της Die Wolke αποτελείται από μια επιλογή εικόνων από το βιβλίο. Από σπειροειδείς φόρμες με προέλευση την εξέλιξη της ζωής, μέχρι την ψυχολογία της σοφίτας και του κελαριού, η χορογράφος Δροσιά Τριαντάκη δημιουργεί χώρους βιωματικής εμπειρίας σε διαφορετικά σημεία στο χρόνο: παρελθόν, παρόν, και μέλλον, δεμένα μαζί από την ονειροπόληση. Αποσπάσματα του κειμένου ακούγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης, με ελληνική μετάφραση στην προβολή.Η ομάδα χρησιμοποιεί προβολικό σύστημα πολλαπλών σημείων για να επιτύχει μια μοναδική οπτική ταυτότητα, συνδυάζοντας φωτογραφίες του φωτογράφου Ηλία Γεωργιάδη με μια τεχνική που κάνει χρήση κάμερας βάθους για να καταγράψει τα σώματα των χορευτών και να τα οπτικοποιήσει σαν νέφη σημείων. Η τεχνική, που αναπτύχθηκε από τους Dani Joss και Αλίκη Ιωσαφάτ, δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό οπτικό στυλ που τονίζει τη σχέση των επιφανειών με τους υπονοούμενους όγκους.Η μουσική των Dani Joss και Δημήτρη Δαλέζη, αντάξια μιας αυτόνομης κυκλοφορίας, ταλαντεύεται μεταξύ ηχοτοπίων εμβύθισης και ονειρικών μοτίβων, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στα επίπεδα προσοχής, όταν είμαστε μόνοι μας. Όπως συνηθίζεται στις παραστάσεις της Die Wolke, θα αποδοθεί σε τετραφωνικό surround ήχο.Την εικόνα συμπληρώνουν τα σκηνικά στοιχεία του αρχιτέκτονα και fabricator Ιωάννη Περισοράτη. Τα σκηνικά χρησιμοποιούνται με πολλαπλούς τρόπους, άρρηκτα δεμένα με τη χορογραφία, ενώ επαυξάνονται και μεταμορφώνονται με τεχνική projection mapping.