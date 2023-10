Έκθεση Φωτογραφίας: Momentary Lapse Οf Α Shutter

Photo: Άρης Κόκκας

Photo: Παναγιώτης Καραγεώργος

Photo: Αφροδίτη Μαμάη

Photo: Στέλιος Μανταλέρος

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει το project Momentary Lapse of Α Shutter, που εγκαινιάζεται στον εκθεσιακό του χώρο τη Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023, και φιλοξενεί τα έργα της φωτογραφικής ομάδας “Spontaneous Shooters”. Ένα ξεχωριστό φωτογραφικό project που δημιουργήθηκε το τελευταίο έτος και αναδεικνύει την κρυφή, συχνά παραβλεπόμενη, πλευρά της πόλης που ζούμε. Μέσα από την ματιά 42 φωτογράφων, ο θεατής ανακαλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανθρώπινης και της αστικής τοποθεσίας μέσα από μια ποικιλία φωτογραφικών τεχνικών. Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Fujifilm Hellas.Με κύριο γνώμονα την φωτογραφία δρόμου και τις αυθόρμητες στιγμές ανάμεσα στις φωτογραφικές τους περιπλανήσεις κι υπό τις οδηγίες του φωτογράφου Ανδρέα Καμουτσή, η ομάδα Spontaneous Shooters, τολμά να δημιουργήσει το δικό της φωτογραφικό ύφος μέσω της οπτικής γλώσσας και της Τέχνης της φωτογραφίας.Το έργο επικεντρώνεται σε πληθώρα στοιχείων που υπάρχουν γύρω μας από φευγαλέες σκιές έως ασύμμετρα πορτραίτα σε μια πλούσια χρωματική παλέτα, προσδίδοντας έναν αέρα μυστηρίου στην πόλη που δεν συναντάμε συνήθως στις καθημερινές μας διαδρομές. Οι φωτογραφίες προσπαθούν να αποτυπώσουν την αλλαγή που επιφέρει η πάροδος του χρόνου στον τρόπο που βλέπουμε την πόλη και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν. Από τις σκιές που αλλάζουν μορφή με τον φωτισμό του ηλιοβασιλέματος έως τα ασυνήθιστα πορτραίτα που απεικονίζουν ανθρώπους με τις εσωτερικές τους σκέψεις και συναισθήματα, η έκθεση αναδεικνύει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα της πόλης και των ανθρώπων της.Μέσα από το “Momentary Lapse of Shutter” η ομάδα Spontaneous Shooters μας καλεί να δούμε την πόλη με άλλο μάτι, να ανακαλύψουμε τις μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνάνε απαρατήρητες και να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη ζωή μας και την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι μια όμορφη προσέγγιση της φωτογραφίας που αναδεικνύει τη σημασία της τέχνης στην ανίχνευση της ομορφιάς στην καθημερινότητα και στην ανθρώπινη ύπαρξη.: Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023| 19.30: 05.10.23 – 08.10.23: Πέμπτη με Κυριακή |12.00 – 22.00: Νορμανού 5, Μοναστηράκι: Γιώργος Κουτσουβέλης, Ανδρέας Καμουτσής: Fujifilm Hellas: Ανδρέας Άνθιμος, Αλεξάνδρα Κατάνου, Αλέξανδρος Μαρκαντωνάτος, Ανδρέας Σπίνος, Αιμιλία Ματουλέα, Αποστόλης Ανδριώτης, Αντωνης Γκολτσος, Άρης Καπλάνης, Άρης Κόκκας, Αφροδίτη Μαμάη, Άννα Μαρία Φερχάγκεν, Άρια Heinonen-Riganas, Άννα Παπαϊωάννου, Γιάννης Μαϊστρός, Γιάννης Βαρελάς, Γιώργος Μπουλασίδης, Γιώργος Γκούφας, Γιώργος Παπανδρέου, Γιώτα Πούλμαν, Γιώργος Κανάκης, Δημήτρης Μεϊντάνης, Έφη Λιάλιου, Έλσα Τσαγκλή, Θεοφάνης Σοφιανίδης, Κατερίνα Μανίτσα, Κατερίνα Μαργαρίτη, Κατερίνα Νιασούδη, Κλεανθης Μπαντης, Μανώλης Σούλος, Μαρία Μπελή, Μαρία Κολυβάκη, Μαρία Χιώτη, Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Παναγιώτης Καραγεώργος, Όλγα Αλεξοπούλου, Σίσσυ Θεοδοσοπούλου, Στέλιος Προεστάκης, Στέλιος Μανταλέρος, Σωτήρης Θεοδοσίου, Τέτη Μυλωνά, Χρήστος Αντωνόπουλος, Χριστίνα Σαπουνάκη