Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Τι θα δούμε μέχρι τον Δεκέμβριο

Οι Γέφυρες της Μουσικής

Μετά τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στις περσινές εκδηλώσεις στη Βόρεια Εύβοια, το Μέγαρο έρχεται για δεύτερη χρονιά κοντά στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, θέλοντας και πάλι να εκφράσει έμπρακτα την υποστήριξή του. Το φετινό πρόγραμμα, που άρχισε με επιτυχία τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, περιλαμβάνει συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικές δράσεις. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ο Ιούλιος των τραγουδιών», πάνω από 6.000 άτομα παρακολούθησαν τις συναυλίες του Μανώλη Μητσιά, της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Τον Οκτώβριο, τη σκυτάλη παίρνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν να ενθαρρύνουν τη βιωματική επαφή των παιδιών με την κλασική μουσική, υπό την καθοδήγηση της Underground Youth Orchestra. Παράλληλα, στο πλαίσιο ειδικού εργαστηρίου με θέμα την ταινία Ο Χρυσοθήρας του Τσάρλι Τσάπλιν, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής και τον τρόπο σύνδεσης εικόνας και μουσικής.

Στις «Φωνές του φθινοπωρινού δάσους», επανέρχονται ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελένη Τσαλιγοπούλου αλλά και η αγαπητή στην Εύβοια Χριστίνα Μπελμέζου, που εμφανίζονται σε μικρά χωριά και πόλεις.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται ειδικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει

την υλοποίηση του προγράμματος «Εύβοια Μετά» της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο. Το πολιτιστικό

πρόγραμμα του Μεγάρου υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής

Ελλάδας, τους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού,

Τον Δεκέμβριο (4/12/2023), η Γερμανίδα Julia Fischer [Γιούλια Φίσερ], μία από τις πλέον πολύπλευρες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, η οποία διαπρέπει διεθνώς όχι μόνο ως βιολονίστα, αλλά και ως μέλος σχημάτων μουσικής δωματίου, καθηγήτρια βιολιού και σολίστ του πιάνου, δίνει ένα και μοναδικό ρεσιτάλ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος με έργα Beethoven [Μπετόβεν], Khachaturian [Χατσατουριάν], Ysaÿe [Υζαΰ] και Franck [Φρανκ] για σόλο βιολί καθώς και για βιολί και πιάνο. Μαζί της, η Ρωσίδα Yulianna Andeeva [Γιουλιάννα Αντήεβα], μια πιανίστα με έντονη σολιστική δράση που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική δωματίου.Συνεχίζεται για τέταρτη σεζόν ο κύκλος Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, η επιτυχημένη σειρά εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που αναδεικνύει ταλαντούχους μουσικούς της νέας γενιάς και παρουσιάζει καταξιωμένους ερμηνευτές σε συναυλίες μουσικής δωματίου. Οι φετινές εκδηλώσεις αρχίζουν στις 9/10/2023, με το ρεσιτάλ του Γιώργου Μπάνου (βιολί) και της Λητώς Θώμου (πιάνο). Κατά τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, το κοινό θα έχει ακόμη την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλίες με το Τrio El Greco (12/10/2023), την κιθαρίστα Έλενα Παπανδρέου (24/10/2023), τον βιολοντσελίστα Κωνσταντίνο Σφέτσα και τον πιανίστα Στέφανο Θωμόπουλο (31/10/2023), τη σοπράνο Τζούλια Σουγλάκου και την πιανίστα Χαρά Ιακωβίδου (27/11/2023), με τις σολίστ του πιάνου Νέλλη Σεμιτέκολο και Λίλια Μπογιατζίεβα (6/12/2023) καθώς και με τους Ιάσωνα Κεραμίδη (βιολί), Benedict Klöckner [Μπένεντικτ Κλαίκνερ] (βιολοντσέλο) και Απόστολο Παληό (11/12/2023, στο πλαίσιο του Έτους Ραχμάνινοφ).Για δεύτερη χρονιά, διοργανώνεται ο κύκλος Jazz@Megaron (4-12/11/2023) που περιλαμβάνει συναυλίες από όλο το φάσμα της τζαζ αλλά και μία παράσταση χορού. Στο Μέγαρο φέτος εμφανίζονται: το Flying Jazz Τrio με τον Στέφανο Ανδρεάδη στην κιθάρα, τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο και τον Δημήτρη Κλωνή στα τύμπανα (4/11/2023), η αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια με το βελούδινο ηχόχρωμα Samara Joy [Σαμάρα Τζόυ] που έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο το 2021 σε ηλικία μόλις 22 ετών και φέτος κέρδισε 2 βραβεία Grammy (5/11/2023), το Alekos Vretos Quartet (7/11/2023), το γκρουπ του αμερικανού σαξοφωνίστα και συνθέτη Joshua Redman [Τζόσουα Ρέντμαν] με το οποίο συμπράττει η τραγουδίστρια Gabrielle Cavassa [Γκαμπριέλ Καβάσσα] (9/11/2023), και ο διεθνώς καταξιωμένος έλληνας κοντραμπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης, ο κιθαρίστας Gilad Hekselman [Γκιλάντ Χέκσελμαν] και ο ντράμερ Daniel Dor [Ντάνιελ Ντορ] σε ένα Αφιέρωμα στους Beatles (A Tribute to the Beatles, 11/11/2023). Την ίδια βραδιά αλλά και την επόμενη (11-12/11/2023), η ομάδα χορού Ballets Jazz de Montréal παρουσιάζει την παράσταση «Dance Me» σε μουσική του Leonard Cohen [Λέοναρντ Κοέν]. (Συμπαραγωγή: LIFELINE HELLAS–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Μουσική, χορός, όπερα και θέατρο σκιών συνθέτουν το γιορτινό τοπίο των φετινών Χριστουγέννων στο Μέγαρο.Αυτό τον Δεκέμβριο, το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού ταξιδεύει στην Αθήνα και παρουσιάζει στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη δύο υπέροχες παραγωγές για όλη την οικογένεια: τo δημοφιλέστατο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Η Τοσοδούλα», που μεταμορφώνεται σε ένα μαγευτικό χορευτικό υπερθέαμα (16-30/12/2023), και την «Ζιζέλ», με την ονειρική μουσική του Adolphe Adam [Aντόλφ Αντάμ] (18-28/12/2023), ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κλασικού χορού. (Συμπαραγωγή: CHT–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Οι μουσικές προτάσεις του Μεγάρου για τα φετινά Χριστούγεννα εστιάζουν τόσο θρησκευτικές, όσο και σε κοσμικές συνθέσεις. Στις 23/12/2023 η οργανίστα του Μεγάρου Ουρανία Γκάσιου δίνει ραντεβού με το σύνολο χάλκινων πνευστών Ventus Ensemble και συμπράττει μαζί του στην παρουσίαση χριστουγεννιάτικων μελωδιών από όλο τον κόσμο και κλασικών αριστουργημάτων. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Γκόγκας και Φάνης Βερνίκος (τρομπέτα), Γιάννης Γούναρης (κόρνο), Σπύρος Βέργης (τρομπόνι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα), Μάριος Μουζακίτης (κρουστά). Οι μουσικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων κορυφώνονται με την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία (30/12/2023) της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ορχήστρας in Residence του Μεγάρου, που φέτος μάς προσκαλεί σε ένα λαμπερό «Ρεβεγιόν στο Παρίσι». Υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, τέσσερις φημισμένοι λυρικοί ερμηνευτές, η σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου, η μετζοσοπράνο Lucrezia Venturiello [Λουκρέτσια Βεντουριέλλο], ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος και ο βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης, επιλέγουν άριες και αποσπάσματα από τις ωραιότερες γαλλικές όπερες και μας ταξιδεύουν με τις φωνές τους στη γοητευτική –και πάντοτε μελωδική– Πόλη του Φωτός. (Συμπαραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Ο Ηλίας Καρελλάς και ο θίασός του ετοίμασαν και φέτος μία νέα παραγωγή, «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη», για να υποδεχτούν τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους στο γιορτινό Μέγαρο (22-30/12/2023, 4 & 5/1/2024). Σε αυτή την τρελή, μουσική περιπέτεια σκιών, που είναι γεμάτη χιούμορ και δράση, ο Καραγκιόζης και η παρέα του καταφθάνουν για τις γιορτές στην αμερικανική μεγαλούπολη, καλεσμένοι από την πλούσια ελληνοαμερικανίδα αδερφή του Μπάρμπα-Γιώργου. Μια ανατρεπτική ιστορία με φόντο το Άγαλμα της Ελευθερίας, πλημμυρισμένη από μελωδίες αγαπημένων μιούζικαλ και όχι μόνο, και τον Καραγκιόζη να αναζητά τη δική του ελευθερία, προτού το ρολόι χτυπήσει δώδεκα. Μουσική συνοδοιπόρος του, η γοητευτική τραγουδίστρια και ηθοποιός Idra Kayne [Ίντρα Κέυν]. Στον ρόλο της θείας από την Αμερική, η Μαρία Ελευθεριάδη. Παίζουν ζωντανά οι μουσικοί: Δημήτρης Σχίζας (κιθάρα), Γιώργος Κουρέλης (πλήκτρα), Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα),Μάρκο Γκρινόβερ (μπάσο). Χειρισμός φιγούρας θεάτρου σκιών: Νικόλας Τζιβελέκης, Απόστολος Γραββάνης, Νικόλας Πέππας, Δήμητρα Κώνστα. Τη σκηνοθεσία, το κείμενο, τη σκηνογραφία και τους φωτισμούς υπογράφει ο Ηλίας Καρελλάς, και την επιμέλεια κίνησης, η Αντιγόνη Γύρα.Η δημοφιλής σειρά Γέφυρες συνεχίζει και αυτή τη σεζόν το μαγικό ταξίδι της σε ένα πολυδιάστατο πεδίο, στο οποίο συναντιούνται γόνιμα διαφορετικές τέχνες, ηλικίες και μουσικά είδη. Στις 18/10/2023, ο ουκρανός πιανίστας και πρωτοπόρος της «συνεχούς μουσικής» Lubomyr Melnyk [Λούμπομυρ Μέλνυκ] επεκτείνει τα όρια του πιάνου, μέσα σε ένα υβριδικό τοπίο ανατολικού μυστικισμού και μινιμαλισμού. (Συμπαραγωγή: Plissken & Hub Events–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Αφιερωμένη σε σπουδαίους έλληνες ποιητές είναι η βραδιά με έργα για φωνή και πιάνο του προβεβλημένου συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου, η οποία παρουσιάζεται στις 17/10/2023. Δύο αγαπημένοι λυρικοί τραγουδιστές, η μεσόφωνος Θοδώρα Μπάκα και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, πλαισιωμένοι από τον εξαίρετο πιανίστα Θοδωρή Οικονόμου, ερμηνεύουν για πρώτη φορά σε μορφή σουίτας για φωνή και πιάνο μελοποιημένα ποιήματα του Ανδρέα Κάλβου («Ωδαί»), του Οδυσσέα Ελύτη («Προσανατολισμοί») και του Μίκη Θεοδωράκη («Ο ήλιος και ο χρόνος»).«Τους προβολείς στήσε»Μουσικές και τραγούδια που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος για το θέατρο θα πλημμυρίσουν το Μέγαρο στις 30/11/2023. Ο εμβληματικός έλληνας δημιουργός, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2019, αγαπούσε βαθιά το θέατρο και έντυσε με τη μουσική του πολλές ιστορικές παραστάσεις ‒από αρχαίο δράμα ως μιούζικαλ, καμπαρέ, επιθεωρήσεις και θεάματα για παιδιά‒, υπηρετώντας πάντοτε την αρχή του ότι στο θέατρο «είναι αδιάρρηκτη η σχέση μουσικής και παράστασης». Ερμηνεύουν: Χρήστος Θηβαίος, Φοίβος Δεληβοριάς, Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντωνοπούλου. Συμμετέχει η Ρένια Λουιζίδου. Τα κείμενα υπογράφουν ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι της Σεσίλ Μικρούτσικου. Στις ενορχηστρώσεις και στη διεύθυνση ορχήστρας, ο Θύμιος Παπαδόπουλος. Λαμβάνουν μέρος οι μουσικοί: Γιώργος Κατσίκας (τύμπανα), Δημήτρης Ντουτσούλης (μπάσο), Θοδωρής Οικονόμου (πιάνο), Δημήτρης Αγάθος (τρομπέτα), Τζίμης Σταρίδας (τρομπόνι), Θύμιος Παπαδόπουλος (φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο). Στην ηχοληψία, ο Γιώργος Κορρές και ο Γιώργος Κολεβέντης. Τους φωτισμούς σχεδίασε ο Αντρέας Κούρτης. (Συμπαραγωγή: Cricos–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Ερμηνεύοντας την «Ανθρώπινη φωνή»: από τον Zαν Κοκτώ στον Φρανσίς Πουλένκ είναι ο τίτλος της παράστασης που φιλοξενείται στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη (9/10/2023), στην οποία το εμβληματικό θεατρικό έργο του κορυφαίου γάλλου λογοτέχνη παρουσιάζεται σε διπλή ερμηνευτική εκδοχή: δηλαδή ως θεατρικό αλλά και ως λυρικό έργο, έτσι όπως το εμπνεύστηκε ο συνθέτης Francis Poulenc [Φρανσίς Πουλένκ], όταν διάβασε το θεατρικό του Jean Cocteau [Ζαν Κοκτώ]. Την τραγική γυναικεία φιγούρα και στις δύο εκδοχές ενσαρκώνει η σοπράνο Μαρία Κόκκα, η οποία τιμήθηκε με α΄ βραβείο στο 2ο Φεστιβάλ Θεατρικού Μονολόγου της AnasaArt στο Θέατρο Παραμυθίας (Ιούνιος 2019) για την ερμηνεία της στη δραματική εκδοχή. Με τη διακεκριμένη υψίφωνο συμπράττει ο καταξιωμένος πιανίστας Δημήτρης Γιάκας, ο οποίος έχει επίσης αναλάβει τη μουσική επιμέλεια της παρουσίασης του έργου του Poulenc. Ο μονόλογος του Jean Cocteau ανεβαίνει σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη και σε σκηνοθεσία της Ελένης Μιχελή, η οποία υπογράφει επίσης τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία της παράστασης. Στο μονόπρακτο του γάλλου μουσουργού, η σκηνοθεσία είναι της Μαρίας Κόκκα. Τους φωτισμούς σχεδίασε ο Δημήτρης Παραδείσης.To Μέγαρο, μετά την επιτυχημένη προβολή των ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης» (Μάρτιος 2022) και «Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση» (Νοέμβριος 2022), συνεχίζει τις προβολές ιστορικών ταινιών της Μαρίας Ηλιού με το φιλμ «Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου», το οποίο παρουσιάζεται με αφορμή τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 (13 & 14/10/2023). Η ταινία διηγείται, μέσα από μαρτυρίες δεύτερης και τρίτης γενιάς προσφύγων αλλά και ιστορικών από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, πώς έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, το 1923. Ένα ακόμη συναρπαστικό ντοκιμαντέρ από τη σκηνοθέτη και σεναριογράφο Μαρία Ηλιού, τον ιστορικό σύμβουλο Αλέξανδρο Κιτροέφ και τους συνεργάτες τους. Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Πλατύραχος, και το μοντάζ η Αλίκη Παναγή.Παραγωγή: Πρωτέας & Proteus NY Inc. Χορηγοί του ντοκιμαντέρ: Nicholas J. & Anna K. Bouras Foundation, Βουλή Τηλεόραση, Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συνεργαζόμενος φορέας: Μουσείο Μπενάκη.Επιστρέφουν στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη οι δορυφορικές προβολές εξαιρετικών παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας στο πλαίσιο του National Theatre Live, αλλά και εντυπωσιακών παραστάσεων από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης (MET Live), που δίνουν την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει σπουδαίους ηθοποιούς και λυρικούς τραγουδιστές της εποχής μας σε μοναδικά ρεσιτάλ ερμηνείας.Μετά την εξαιρετική παραγωγή «Ο ήχος των σκιών», ο Θίασος Ηλία Καρελλά επιστρέφει στο Μέγαρο με τις «Σκιές στο πεντάγραμμο», μια ολοκαίνουργια παράσταση-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά (21/10/2023-27/04/2024)! Ο αγαπημένος σκιοπαίκτης και σκηνοθέτης, αυτή τη φορά, εμπνέεται από την παραδοσιακή αλλά και από την κλασική μουσική καθώς και από τον κόσμο της όπερας, από τη «Γυναίκα δίχως σκιά» του Richard Strauss [Ρίχαρντ Στράους] αλλά και από τις «Χίλιες και μία νύχτες». Ο Ηλίας Καρελλάς δημιουργεί έναν κόσμο μαγευτικό και παραμυθένιο, γεμάτο χρώματα της Δύσης και αρώματα της Ανατολής, με σκιές που χορεύουν στο πεντάγραμμο. Η Αρετή Κετιμέ (φωνή, σαντούρι) συναντά τη σοπράνο Αγγελική-Ζωή Καραγκούνη (φωνή, σαξόφωνο) σε μια ανατρεπτική μουσική σύμπραξη! Μαζί τους, οι μουσικοί Χαρά Τσαλπαρά (ακορντεόν, φωνή) και Θεοδώρα Αθανασίου (κιθάρα, λάφτα, σάζι, φωνή) καθώς και ο σκιοπαίκτης Νικόλας Τζιβελέκης. (Συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).O «», η συναρπαστική μουσικοθεατρική παραγωγή που πρωτοπαρουσιάστηκε πέρυσι σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη, ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο. Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 4/11/2023. Μια θεατρική υπερπαραγωγή για όλη τη οικογένεια, εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Daniel Defoe [Ντάνιελ Ντεφόε], το οποίο εξιστορεί τις περιπέτειες του πιο διάσημου ναυαγού του κόσμου. Η εξαιρετική διασκευή του έργου με ευαισθησία και χιούμορ, σε σημερινό λόγο, είναι του Γιώργου Γαλίτη. Η ορχήστρα επί σκηνής, με πιάνο, κιθάρα, μπάσο και ντραμς, παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις του Μηνά Ι. Aλεξιάδη. Ένας πολυμελής θίασος ερμηνεύει, τραγουδά και χορεύει, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους! Τα ευρηματικά σκηνικά και τα φαντασμαγορικά κοστούμια του Γιάννη Μετζικώφ, ενώ οι χορογραφίες, οι φωτισμοί, ο σχεδιασμός ήχου και οι εντυπωσιακές προβολές ολοκληρώνουν αυτή την ξεχωριστή θεατρική εμπειρία! (Συμπαραγωγή: ΑrcadiaMedia–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Για έκτη χρονιά φιλοξενείται στους χώρους του Μεγάρου το(13-19/11/2023). Οι καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους για νεαρές ηλικίες, τα πρωτότυπα εργαστήρια και η γιορτινή ατμόσφαιρα που τόσο αγάπησαν οι οικογένειες της πόλης, επιστρέφουν για μια υπέροχη εβδομάδα. Ζωντανή μεταγλώττιση κινουμένων σχεδίων, επιλογές από μαθητικές επιτροπές, επίκαιρες θεματικές και άλλες αφορμές για διασκέδαση και εκπαίδευση συνθέτουν το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Μεταξύ άλλων, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις νέες περιπέτειες δημοφιλών ηρώων, όπως τα Animanimals και οι Ernest & Celestine, να ανακαλύψουν τις ομορφιές του φυσικού μας κόσμου και να διευρύνουν τα όρια της φαντασίας τους μέσα από ένα πλούσιο, εξωστρεφές πρόγραμμα. Μέρος των προβολών και των δράσεων του Φεστιβάλ είναι προσβάσιμο σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού και ομάδες πληθυσμού με προβλήματα ακοής και όρασης.Διοργάνωση: Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ΑΜΚΕ.Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΟ μαγικός κόσμος του «», της σειράς παιδικών τραγουδιών του Γιώργου Χατζηπιερή που μετρά 18 χρόνια παρουσίας, 5 δίσκους και πάνω από 200 εκ. θεάσεις στο YouTube, ζωντανεύει στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη (2 και 3/12/2023) με πολλή δράση, χιούμορ, ανατροπές, χαρά, συγκίνηση. Μιαπαράσταση υψηλών προδιαγραφών, με δεκαμελή ορχήστρα, καταξιωμένουςερμηνευτές, παιδική χορωδία, χορευτές, προβολές, εκπλήξεις. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Οι ενορχηστρώσεις είναι του Μάριου Τακούσιη και του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, ο οποίος έχει αναλάβει επίσης τη διεύθυνση ορχήστρας. Τραγουδούν: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Γιάννης Διονυσίου. Συμμετέχει ο συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Χατζηπιερής, που έχει επίσης την επιμέλεια παραγωγής. (Συμπαραγωγή: Artsy Productions–Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Το Μέγαρο προτείνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής καλλιτεχνικής περιόδου, δράσεις για μικρούς και μεγάλους που μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες.Κάθε σαββατοκύριακο, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να λάβει μέρος σε εργαστήρια, να γνωρίσει τα μουσικά όργανα, να περιηγηθεί στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, να ανακαλύψει τα επαγγέλματά του, να γνωρίσει τους συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και σχολεία.Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την εναρκτήρια εκδήλωση του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών του Κύκλου Ποιητών στις 24/9/2023 (είσοδος ελεύθερη). Το γενικό πρόσταγμα έχει ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Θοδωρής Γκόνης. Πιάνο: Θοδωρής Ιωσηφίδης. Ηθοποιοί: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Αναστασία Χατζάρα. Σκηνοθετική επιμέλεια: Ματίνα Μέγκλα. Βίντεο: Θοδωρής Γκόνης, Τάσος Παλαιορούτας. Μοντάζ βίντεο: Ερατώ Τζαβάρα.Διαβάζουν οι ποιητές: Αναστάσης Βιστωνίτης, Ζέφη Δαράκη, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Παντελής Μπουκάλας, Κωνσταντίνος Μπούρας, Τίτος Πατρίκιος, Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου, Tozan Alkan, Krystyna Dabrowska,Nataliya Dovhopol, Riccardo Duranti, Knut Ødegård, Alicia Stallings,Syam Sudhakar, Mosab Abu Toha. Στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών, 51 ξένοι και έλληνες ποιητές από 12 χώρες ερμηνεύουν τον κόσμο μέσω της ποίησης και διαβάζουν ποιήματά τους σε επτά σημεία των Αθηνών και του Πειραιά. Ένα πραγματικό φεστιβάλ λέξεων, ήχων, στίχων, μουσικής, κίνησης, βίντεο, ταινιών μικρού μήκους, απονομής βραβείου.Από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου 2023, το Μέγαρο αποδίδει τον δικό του φόρο τιμής στην Νόνικα Γαληνέα (1938-2023), παρουσιάζοντας αγαπημένα αντικείμενα της μεγάλης ηθοποιού, η οποία είχε εμφανιστεί στις αίθουσές του ερμηνεύοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα που, έως τότε, σπάνια παρουσιάζονταν στην Ελλάδα. Στο Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης εκτίθενται μοναδικά κοστούμια, δημιουργίες της βραβευμένης με Όσκαρ Ενδυματολογίας Θεώνης Βαχλιώτη–Όλντριτζ, που φόρεσε η Νόνικα Γαληνέα σε σημαντικές παραστάσεις της. Τα κοστούμια, μαζί με τα σχέδια που τα ενέπνευσαν και αποκλειστικές φωτογραφίες, είναι δωρεά της σπουδαίας καλλιτέχνιδας στο Μέγαρο, στον χώρο που η ίδια αγάπησε και τίμησε, ορμώμενη από τη στενή συνεργασία και φιλία της με τον Χρήστο Λαμπράκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Έως τις 29 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό η μονογραφική έκθεση «Free From What» της Μαρίας Παπανικολάου σε επιμέλεια Άννας Καφέτση. Την ενότητα των έργων συμπληρώνει η ομιλία-περφόρμανς με τίτλο «Κίνητρο», την οποία παρουσιάζει η καλλιτέχνης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο Project Room της Υπηρεσιακής Αυλής (30/9/2023, 08/10/2023, 14/10/2023, 29/10/2023). Παράλληλα, διοργανώνονται ξεναγήσεις κάθε Πέμπτη.