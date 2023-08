Πέθανε ο Μπέρνι Μάρσντεν, κιθαρίστας των Whitesnake

Κλείσιμο

Έφυγε από τη ζώη σε ηλικία 72 ετών ο, κιθαρίστας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Οι Whitesnake δημιουργήθηκαν στο. Μέλη τους ήταν δύο κιθαρίστες, ο Μάρσντεν και ο Μίκι Μούντι, ο μπασίστας Νιλ Μάρεϊ, ο κιμπορντίστας Τζον Λορντ, ο ντράμερ Ντέιβ Ντάουλ και τραγουδιστής ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ.Από τον πρώτο τους δίσκους βρέθηκαν στα πρώτα 50 των τσαρτ στη Βρετανία για να φτάσουν στο 6 με το «Ready an' Willing» το 1979. Ο δίσκος περιείχε την μεγάλη επιτυχία «», που έγραψε ο Μάρσντεν.Την επόμενη χρονιά ανέβηκαν στη δεύτερη θέση με το «Come an' Get It» και την επιτυχία «Don't Break My Heart Again».Ο Μάρσντεν αποχώρισε από το συγκρότημα το 1982.