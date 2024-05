30 χρόνια Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ηχηρά ονόματα, δυναμικές εκπλήξεις

Κλείσιμο

Μπορεί να συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής αλλά τομοιάζει πιο φρέσκο και ανανεωμένο όσο ποτέ: με κορυφαία και άκρως επιδραστικά ονόματα, με παγκόσμιες πρεμιέρες, με εκπλήξεις, όπως in situ παραστάσεις σε διαφορετικές περιοχές της περιοχής αλλά και με παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις είναι έτοιμο να γιορτάσει την επέτειο του με ένα πλούσιο πρόγραμμα από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, κατά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης “Ο θεσμός αυτός δεν δημιουργήθηκε μόνο για να στηρίξει πολιτιστικά την πόλη της Καλαμάτας, αλλά και για να εμπνεύσει το ευρύτερο κοινό και να το τροφοδοτήσει με ιστορίες ικανές να συμβάλλουν θετικά στα ζητήματα του συλλογικού και προσωπικού βίου.Δημιουργήθηκε επίσης για να γεννηθούν οι επόμενες γενιές καλλιτεχνών που θα υπηρετήσουν την τέχνη του σύγχρονου χορού. Μόνο δημιουργώντας τις επόμενες γενιές χορευτών αλλά και θεατών μπορεί να έχει μέλλον το Φεστιβάλ. Μόνο στηρίζοντας τους θεσμούς στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην τέχνη μπορεί να έχει μέλλον η ελληνική κοινωνία. Τέχνη όμως δεν νοείται χωρίς τους καλλιτέχνες. Γι’ αυτό και τοαφιερώνεται στους καλλιτέχνες της κίνησης, στους καλλιτέχνες που εργάζονται καθημερινά με το σώμα τους, που αναμετρώνται με τους περιορισμούς αλλά και τις ανεξάντλητες και μυστηριώδεις δυνατότητές του, αφιερώνεται σε όλους τους γενναίους ανθρώπους που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο της τέχνης του χορού, ενάντια στο χρόνο και τη φθορά, υπηρετώντας μια από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης”.Στο αφιερωμένο στους καλλιτέχνες πλούσιο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα μεταξύ άλλων θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την πρόσφατη παραγωγή Until We Sleep, του πιο επιδραστικού πολύπλευρου και πολυσυζητημένου καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στη Γαλλία-και όχι μόνο-με τις δοκιμασμένες του επιτυχίες στα μεγάλα θέατρα να επαινούνται για καιρό, του Botis Seva, το I’m afraid to forget your smile, δηλαδή το έργο των κορυφαίων και ιδιαίτερα αγαπητών στην Ελλάδα Imre & Marne van Opstal, του Nederlands Dans Theater αλλά και το πολυαναμενόμενο, τελευταίο έργο-ή τουλάχιστον έτσι έχει ανακοινωθεί-του θρυλικού, πολύπλευρου καλλιτέχνη Josef Nadj με τίτλο Full Moon, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκεντρώνοντας επί σκηνής επτά χορευτές μαζί με τον ίδιο. Επίσης, στο πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης [Hessisches Staatsballett] με δυο επιτυχημένες δημιουργίες.Από το φεστιβάλ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι κορυφαίοι Έλληνες χορογράφοι όπως η Πατρίτσια Απέργη με τον Οίκο της Ταραχής παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια» αλλά και η Αθανασία Κανελλοπούλου, η οποία ανοίγει το Black Box του Φεστιβάλ στις 12.07 με το έργο TWO — MATTERS OF EXISTENCE, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, και είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας A few moments of gaze που εστιάζει στο γυναικείο βλέμμα. Το έργο ΧΙΛΙΑ που θα παρουσιάσει ο διεθνούς φήμης Χάρης Γκέκας του οποίου τα έργα εμπνέονται από το φιλοσοφικό έργο Mille Plateux των Gilles Deleuze και Félix Guattari. Εξερευνώντας τις έννοιες της επανάληψης και της διαφοροποίησης, το έργο ανιχνεύει την ικανότητα αποδοχής της προσωπικής μεταμόρφωσης και μιας άγνωστης ελευθερίας. Ποιες συνθήκες και ποιες θυσίες επιτρέπουν να κατακτηθούν αυτά τα πολυπόθητα ιδανικά;