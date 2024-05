Επίσημα Εγκαίνια για το εμβληματικό Cine Paris

Κλείσιμο

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον το Stelios Conference Hall, με τον ιστορικό κινηματογράφο Cine Paris , που βρίσκεται στην ταράτσα του, να ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά από 4 χρόνια. Ο πλήρως ανανεωμένος, θερινός κινηματογράφος, που λειτουργεί υπό τη διαχείριση της οικογένειας Μπεχτσή και επιμέλεια του Cinobo, μπαίνει στη νέα εποχή του με ένα επιμελημένο πρόγραμμα που εμπνέεται από την ιστορικότητα του χώρου, αλλά ταυτόχρονα συμβαδίζει με την επικαιρότητα επιλέγοντας τις καλύτερες σύγχρονες παραγωγές. Το Cine Paris ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του για το κοινό το Σάββατο 11 Μαΐου με την κλασική, βραβευμένη με όσκαρ, ταινία «Ποτέ την Κυριακή» και την πολυαναμενόμενη ταινία “Challengers’’. Τα επίσημα εγκαίνια του σινεμά πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαΐου, με πλήθος του καλλιτεχνικού κόσμου να δίνει το παρών.Η οικογένεια Μπεχτσή που δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στο χώρο του κινηματογράφου και της διανομής ταινιών, αλλά και η ομάδα του Cinobo , της ελληνικής πλατφόρμας που έκανε τον παγκόσμιο κινηματογράφο προσβάσιμο σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από τη συνεργασία τους με το Stelios Philanthropic Foundation, έχουν αναλάβει την πλήρη διαχείριση και επαναλειτουργία του εμβληματικού θερινού κινηματογράφου.Παράλληλα, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου και το Cinobo έχουν συνάψει μια ακόμη συνεργασία μέσω των εμπορικών σημάτων easy, δημιουργώντας το easyCinema.gr για την επιπλέον ανάπτυξή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω του easyCinema.com.cy . Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι να παράσχουν στο κοινό υψηλού επιπέδου πρόσβαση σε επιλεγμένες και βραβευμένες ταινίες από διεθνή φεστιβάλ. Αφορμή για αυτή τη συνεργασία στάθηκε η βράβευση της Δάφνης Μπεχτσή, CEO του Cinobo στα περσινά Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece.Το θρυλικό κτίριο στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, εγκαινιάστηκε πέρυσι το φθινόπωρο με τη 14η απονομή των "Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2023”. Το κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως από το Stelios Philanthropic Foundation, έχοντας έναν διπλό σκοπό. Από τη μία ο χώρος να λειτουργεί ως κέντρο το οποίο θα φιλοξενεί εκδηλώσεις και συνέδρια του ίδιου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, και από την άλλη να διατίθεται δωρεάν προς χρήση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10 εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και έχουν προγραμματιστεί ακόμα 7 εκδηλώσεις στο άμεσο μέλλον.Το Stelios Conference Hall αποτελείται από μία αίθουσα συνεδρίων χωρητικότητας μέχρι 200 ατόμων, ενώ στην ταράτσα του με θέα την Ακρόπολη λειτουργεί ο πλήρως ανακαινισμένος θερινός κινηματογράφος, προσβάσιμος σε άτομα με κινητική αναπηρία, με χωρητικότητα έως και 400 καθισμάτων. Στο site του Cine Paris, ακόμα, δίνεται η δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων.