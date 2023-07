Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τωνθα πλημμυρίσουν στις 19 Ιουλίου τον εξωτερικό χώρο του Christmas Theater, στο Γαλάτσι. Εκεί, στην έδρα του καλοκαιρινού φεστιβάλ CT Garden θα δώσουν μια εκρηκτικήοι Scream Inc, καλύτερηστον κόσμο.Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2002 και εδώ και μια δεκαετία παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό σόου – αναπαράσταση μιας αυθεντική συναυλία των Metallica, της διάσημης χέβι μέταλ μπάντας με τα 150 εκατομμύρια πωλήσεις.Οι Ουκρανοί και Πολωνοί καλλιτέχνες του συγκροτήματος διαθέτουν ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο να ερμηνεύουν τα τραγούδια των Metallica στοιχείο που τούς έκανε να ξεχωρίσουν.«Nothing Else Matters», «The Unforgiven», «Fade to Black», «Enter Sandman», «One, Master Of Puppets» και «Turn the Page» είναι κάποια μόνον από τα τραγούδια που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.εισιτηρίων