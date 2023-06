«Να αποσυρθώ; Εγώ αισθάνομαι να ξεκίνησα τώρα» - O Robbie Williams μιλά στο protothema.gr

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό ή τραγουδιστή, παρότι γράφω και ερμηνεύω τραγούδια. Είμαι διασκεδαστής, αυτή είναι η δουλειά μου. Αν έρθετε στη συναυλία, πιστεύω ότι θα σας διασκεδάσω»

Robbie Williams - Me and my monkey

Οταν τον ρωτάω τι του έλειψε περισσότερο σε αυτό το διάστημα της απομόνωσης, η απάντησή του είναι απρόσμενη μεν, ειλικρινέστατη δε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έλειψε τίποτα, γιατί ήμουν με την οικογένειά μου και αυτό είναι ευλογία για μένα. Δεν μπορώ φυσικά να μιλήσω εκ μέρους των άλλων ανθρώπων. Γνωρίζω ότι συνέβησαν τρομερά πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και πολλοί πέρασαν δύσκολα. Για μένα όμως ήταν διαφορετικά, διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να περάσω δύο χρόνια κοντά στην οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα τέσσερα παιδιά μου, μια ευκαιρία την οποία, πιθανότατα, δεν θα ξαναέχω».Οσο για τα συμπτώματα long COVID τα οποία, όπως γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες στα διεθνή ΜΜΕ, επικαλέστηκε κατά τη διάρκεια του σόου του στην Ολλανδία; «Είμαι μια χαρά. Λέω στη σκηνή ένα αστείο και ορισμένοι το παρουσιάζουν ως πραγματικό γεγονός. Στο τέλος ενός συγκεκριμένου τραγουδιού μου κουράζομαι γιατί ταυτόχρονα χορεύω πολύ και λέω αστειευόμενος πως λαχάνιασα και αυτό οφείλεται στο long COVID και όχι στην ηλικία μου», εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει με νόημα: «Πολύ συχνά τα αστεία που κάνω μεταφέρονται ως πραγματικά γεγονότα. Μετά από τρεις δεκαετίες διαρκούς επαφής με τα media, όμως, είναι πλέον βαρετό για μένα να βγαίνω να εξηγώ τα αυτονόητα».Παρ’ όλα αυτά, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι ίσως ο μοναδικός σταρ αυτού του βεληνεκούς που έχει προβεί σε τόσο πολλές δημόσιες εξομολογήσεις σχετικά με την πολυτάραχη ζωή του, τα πάθη του, τις μάχες που έχει δώσει με εξαρτήσεις και θέματα ψυχικής υγείας. Και το να είναι η ζωή του ανοιχτό βιβλίο αποτελεί, όπως παραδέχεται, μια απολύτως προσωπική του επιλογή: «Ανέκαθεν θεωρούσα φυσιολογικό το να μιλά ένας καλλιτέχνης για τη ζωή του, για τα όσα του συμβαίνουν και όσα νιώθει. Αλλοι όμως μου επεσήμαναν πως αυτή είναι μια ασυνήθιστη στάση για τα περισσότερα προβεβλημένα πρόσωπα. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Νομίζω λοιπόν πως για μένα είναι θεραπευτικό να μιλάω δημόσια για τις δυσκολίες μου. Το κάνω για να θεραπεύσω τον εαυτό μου. Κάποιοι λένε ότι είναι γενναιότητα να βγάζεις προς τα έξω τα σκοτάδια σου. Εγώ δεν νιώθω γενναίος. Αισθάνομαι αναγκασμένος να το κάνω προκειμένου να θεραπεύσω τον εαυτό μου. Είναι θεραπευτικό να συνδιαλέγομαι με τους δαίμονές μου, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια».Αντίστοιχες εξομολογήσεις, εξάλλου, έχει κάνει και στη νέα βιογραφική ταινία του με τίτλο «», η οποία φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάικλ Γκρέισι και πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023: «Εχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα, είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από το καλό αποτέλεσμα. Νιώθω σαν να ξανακοιτάζω τη ζωή μου από την αρχή», λέει ενώ βρίσκει ελκυστική την ιδέα να γράψει κάποια στιγμή την αυτοβιογραφία του.Σίγουρα έχει πολλά να πει καθώς η καριέρα του ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 16 ετών από το επιτυχημένο νεανικό συγκρότημα, για να εκτοξευτεί, πολύ σύντομα, στην κορυφή ως ένας από τους πλέον εμπορικούς σόλο καλλιτέχνες της παγκόσμιας ποπ σκηνής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια, πολλές επιτυχίες όπως τα κομμάτια «Angels», «Millennium», «She’s the One», «Feel», «Let Me Entertain You», «Me and My Monkey», «Something Beautiful» και «No Regrets», πολυάριθμα βραβεία και διεθνείς συναυλιακούς θριάμβους που έβαλαν το όνομά του στο Bιβλίο τωνΕκτός από τη λάμψη, τη δόξα και την επιτυχία, υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά του νομίσματος, η θολή, εκείνη που αντικατοπτρίζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες ενός νέου αγοριού να αντεπεξέλθει στις ασφυκτικές πιέσεις της δημοσιότητας. «Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικό επικίνδυνο για έναν έφηβο να εκτίθεται στη δημοσιότητα. Οπως επίσης είναι επικίνδυνο να εκτίθεται κανείς δημόσια σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται. Γιατί είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο με πολλούς επίπονους αλλά και περιττούς καθρέφτες που σε κάνουν να αισθάνεσαι πολύ παράξενα. Είναι σουρεαλιστικό πραγματικά», εξομολογείται ο ίδιος.Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει απολύτως βέβαιος πως, αν ξεκινούσε από την αρχή, πάλι την ίδια διαδρομή θα ακολουθούσε. «Από τη μια πλευρά μπορεί να μου φαίνεται τρομακτικό, υπάρχουν όμως πολλοί σημαντικοί λόγοι για να με πείσουν να επαναλάβω αυτό το ταξίδι», παραδέχεται.Εχει, άλλωστε, κοντά του πλέον πολύ δυνατούς συμμάχους που του δίνουν δύναμη όταν και όποτε τη χρειάζεται: «Κουράγιο στις δύσκολες στιγμές παίρνω από το παρελθόν μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, το κοινό που έχω αποκτήσει και με κράτησε ασφαλή περισσότερο απ’ όσο μπορεί να φανταστεί κανείς», εξηγεί ο ίδιος.Το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα, αντιθέτως έχει πολλά και μεγαλεπήβολα σχέδια: «Εχω πολλά πράγματα να κατακτήσω σε επαγγελματικό επίπεδο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σχεδιάζω πολλά. Είμαι πιο πολυάσχολος από ποτέ. Δεν σκέφτομαι σε καμία περίπτωση να αποσυρθώ. Αισθάνομαι σαν να ξεκίνησα μόλις»!