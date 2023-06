Ηρώδειο: Έλλη Πασπαλά και Vassilikos ερμηνεύουν αγαπημένα αμερικάνικα τραγούδια

Κλείσιμο

Με κλασικές και αγαπημένες μελωδίες σπουδαίων Αμερικανών συνθετών θα πλημμυρίσει στις 9 Ιουλίου, το. Εκεί, στη σκιά της Ακρόπολης, ηκαι οθα ενώσουν τις μουσικές δυνάμεις τους σε μιαγεμάτη ρυθμό και συναίσθημα, στο πλαίσιο τουΑπό τον Τζορτζ Γκέρσουιν και τον Λέοναρντ Μπέρνσταϊν μέχρι τον Λέοναρντ Κοέν και τον Μπομπ Ντίλαν οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν αριστουργήματα της αμερικανικής μουσικής από τη δεκαετία του ’30 μέχρι και σήμερα όπως τα «Over the Rainbow», «Moon River» και «Cry Me a River» αλλά και τα «Bridge over Troubled Water», «Nothing Compares 2 U», «Walk on the Wild Side» και «Dance Me to the End of Love».«Επέλεξα αυτό το πρόγραμμα γιατί είναι τραγούδια που έχουν στιγματίσει τη ζωή μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν στιγματίσει πάρα πολλές ζωές. Έχουν συνοδεύσει την πορεία πολλών ανθρώπωνστην Ελλάδα. Τα τραγούδια που θα παρουσιάσουμε είναι πολύ βαθιά μέσα στο πετσί μου, ρέουν μέσα στο αίμα μου. Είναι τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με εποχές, με στιγμές πολιτικές, κοινωνικές, προσωπικές. Επειδή προσκλήθηκα να συμμετέχω στο Φεστιβάλ, αυτό ήθελα να είναι ένα δώρο. Σαν ανταπόδοση στο τι έχω εισπράξει εγώ από τον κόσμο!».» εξηγεί η ερμηνεύτρια ερμηνεύτρια.Με τις εκπληκτικές ενορχηστρώσεις του David Lynch, τον εξαιρετικό Τάκη Φαραζή στο πιάνο και ένα μουσικό σύνολο από σπουδαίους σολίστες η Έλλη Πασπαλά και ο Vassilikos υπόσχονται ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι.«Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι πάλι μαζί με φίλους, που φέρνουν τα δικά τους χαρίσματα, μουσικά και πνευματικά, και θα βρεθούμε μαζί σε αυτή την υπέροχη σκηνή, σε αυτό το υπέροχο θέατρο» σημειώνει η Έλλη Πασπαλά.Αναφερόμενη δε στον ιδιαίτερο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί η συναυλία υπογραμμίζει: «Το Ηρώδειο είναι ένα πολύ σπουδαίος χώρος, είναι σταθμός για έναν άνθρωπο να βρεθεί στη σκηνή του. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και πολύ μεγάλη χαρά. Το Ηρώδειο έχει κάτι παράλληλο: ενώ είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι και μία αγκαλιά».