Μαρία Κάλλας: Στο Ηρώδειο η παγκόσμια πρεμιέρα της «Νόρμα» για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

με η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδίας της ΕΡΤ

Από την Αθήνα θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή περιοδεία της η», με την υπογραφή του, η οποία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση τηςΗ διεθνής υπερπαραγωγή, στην οποία συμπράττουν 110 καλλιτέχνες, θα παρουσιαστεί στις 28 και 30 Αυγοπυστου στοΗ ιστορική όπερα «Νόρμα», γραμμένη από τον αγαπημένο συνθέτη της Μαρίας Κάλλας, Βιντσέντζο Μπελίνι, ανεβαίνει με μια ομάδα κορυφαίων ερμηνευτών και συντελεστών από όλο τον κόσμο και θα ταξιδέψει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο.Ο διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης Τομ Βολφ, που έχει εξελιχθεί στον σημαντικότερο συλλέκτη και ειδικό του έργου της Μαρίας Κάλλας με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Maria by Callas», μετά από τις sold out εμφανίσεις της Μόνικα Μπελούτσι. η οποία σαγήνευσε το κοινό της Αθήνας με την ανάγνωση των επιστολών της Κάλλας, στο Ηρώδειο, το 2021,, συνεργάζεται ξανά με την πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου και επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με μια ολοκαίνουργια παραγωγή.Η «Νόρμα», ο αγαπημένος ρόλος της Κάλλας, που τον ερμήνευσε 92 φορές στη σκηνή -περισσότερες από κάθε άλλη όπερα- επανέρχεται στο Ηρώδειο, εκεί όπου η ίδια η Κάλλας τραγούδησε το 1944 και το 1957, και στην Ελλάδα, τη χώρα όπου έδωσε μια από τις πιο θρυλικές παραστάσεις της Νόρμα, το 1960 στην Επίδαυρο.Για το σπουδαίο αυτό εγχείρημα, ο Τομ Βολφ συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό διεθνές καστ. Τη διάσημη Λιβανο-Καναδή σοπράνο Joyce El-Khoury στον ομώνυμο ρόλο, η οποία το 2022 ανακηρύχθηκε από την Όπερα του Ντάλας «Maria Callas Debut Artist of the Year» και με εμφανίσεις στις όπερες του Σικάγο, Ντάλας, Τόκυο και Μόντρεαλ,, ενώ στον ρόλο του Pollione ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας τενόρος Μάριος Φραγκούλης, κάτοχος της υποτροφίας «Maria Callas» και με εμφανίσεις στα σημαντικότερα θέατρα του κόσμου (La Scala στο Μιλάνο, Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, Novaya Opera στη Μόσχα και Royal Albert Hall στο Λονδίνο). Συνεργάστηκε με την Montserrat Caballé, την Maria Guleghina και την Angela Gheorgiu.Στο ρόλο της Adalgisa η Αμερικανίδα σοπράνο Theresa Carlomagno, ενώ τον Oroveso, πατέρα της Νόρμα, ερμηνεύει ο καταξιωμένος νέος μπάσος Sava Vemić.Διευθύνει ο Αμερικανός μαέστρος Eugene Kohn, που συνόδεψε στο πιάνο την Μαρία Κάλλας κατά τη διάρκεια των Masterclass της στη σχολή Juilliard στην Νέα Υόρκη το 1971 και υπήρξε μαθητής του θρυλικού μαέστρου Fausto Cleva. Στην μοναδική του πορεία έχει διευθύνει μερικούς από τους πιο ιστορικούς πρωταγωνιστές της όπερας όπως η Renata Tebaldi, ο Luciano Pavarotti και ο Placido Domingo.Την καλλιτεχνική ομάδα συμπληρώνουν η σπουδαία χορογράφος Έρση Πήττα και ο κορυφαίος Έλληνας σκηνογράφος και ενδυματολόγος Γιάννης Μετζικώφ ενώ συμμετέχουνκαι η Μεικτή Χορωδία «Fons Musicalis» υπό τη διεύθυνση του Κωστή Κωνσταντάρα.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Μαρία Κάλλας» με έδρα το Παρίσι, που συνιδρύθηκε το 2017 από στενούς φίλους και συνεργάτες της La Divina και τον Τομ Βολφ και αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό με στόχο την προάσπιση και προώθηση της ζωής της μεγάλης σοπράνο.Προπώληση εισητηρίων