Με Μίλτο Πασχαλίδη ξεκινά αύριο το Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» - Το πρόγραμμα του Ιουνίου

Μανώλης Μπράτσης – ΦωτισμοίΈναρξη 21.00Εισιτήρια: 15 € Προπώληση | 18 € ΤαμείοΠροπώληση: viva.grΣτη μνήμη του Δημάρχου Βύρωνα Δημήτρη Νικολαΐδη(1919 – 1998)Μια παράσταση μαθητριών του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν«Σας φέρνω τον χορό. Και πού τον συνάντησα;Δίπλα στα κύματα του ωκεανού, στην κίνηση των πεύκων στα δάση της ΣιέραΝεβάδα, στον ρυθμό τη ποίησης και της μουσικής…»Για την Ιζαντόρα Ντάνκαν, τον χορό δεν τον εφευρίσκεις αλλά τον ακολουθείς, όπως ακολουθείς ένα φυσικό φαινόμενο. Μέσα σε αυτή την ιδέα, ανέπτυξε ελεύθερες και φυσικές κινήσεις, τρεξίματα, στροφές, πηδήματα, ελεύθερους κυματισμούς των χεριών, κινήσεις απλές που είναι ωστόσο σε βαθιά σύνδεση και συντονισμό με το περιβάλλον.Στον απόηχο του σημαντικού της έργου, και 120 χρόνια από τον ερχομό της στον Κοπανά, τον σημερινό Βύρωνα, οι μαθητές του Κέντρου Ντάνκαν εμπνέονται από τη φύση, εκεί που κατά την Ιζαντόρα βρίσκεται η πραγματική πηγή του χορού.Το Κέντρο Ντάνκαν αναπτύσσει στη διάρκεια της φετινής χρονιάς μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις (παράσταση των μαθητών του Κέντρου, The Living Project, PLANT, που έχουν σαν στόχο να αναδειχθεί η σκέψη και το έργο των εμπνευστών του Κέντρου, της Ιζαντόρα και του Ραϋμόνδου Ντάνκαν, και να ενδυναμωθεί η σχέση μας με τον φυσικό κόσμο ως ζωντανό σύστημα του οποίου είμαστε μέρος.Γιώργος Γαβριήλ σε συνεργασία με τη Lori Belilove & The Isadora Duncan Dance Company & FoundationΜουσική: Sergei RachmaninoffΑναστασία Ψάλτη, Αργυρώ Τσώλη, Βενέτα Ιωάννα Σώζου, Έλλη Κούτρα, Εύα Ζάννου, Ζωή Πετρίδου, Μελίνα Βεντούρα, Μελίνα Ξενάκη, Όλγα Τσίτσα, Σοφία Πλεσιώτη.Η παράσταση A Man and His Double είναι μια πρωτότυπη σύνθεση για έναν χορευτή κι έναν μουσικό. Είναι μια άσκηση στην παράλογη, επίμονη προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στην αναπόφευκτη πτώση και στην βιαιότητα των δυνάμεων εξουσίας και καταστολής πάνω του.Ένα σώμα πέφτει αδιάκοπα. Μέσα από την επανάληψη, την εμμονή και τη βία, η σκηνική δράση οδηγείται στο ακρότατο όριο της έκφρασης της ώστε να απελευθερωθεί ο λυρισμός κι η ομορφιά του σώματος που παλεύει με δυνάμεις μεγαλύτερες του.Ένα μικρόφωνο είναι το μοναδικό αντικείμενο που διακρίνεται μπροστά από μια άδεια κυκλική αρένα. Είναι το σημείο εκκίνησης, της ύστατης προσπάθειας του σώματος να σταθεί, αλλά και μια υπόσχεση πως εκεί βρίσκεται η διέξοδος, η λύτρωση.Ο χορευτής και ο μουσικός μοιράζονται τους ρόλους του θύτη και του θύματος, της εξουσίας και του εξουσιαζόμενου, αυτού που συμμορφώνει κι αυτού που συμμορφώνεται. Δεν υπάρχει καμία διέξοδος για κανέναν από τους δύο. Το σώμα θα σηκωθεί και θα πέσει ξανά. Οι ήχοι θα σταματούν και θα αρχίζουν ξανά. Ένα ξανά που διαρκώς μας υπενθυμίζει την υπαρξιακή θέση του παραλόγου, όπως την περιέγραψε ο Camus στο Μύθο του Σίσυφου.Σύλληψη, Δημιουργία: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Γιάννης ΑγγελάκηςΑλέξανδρος ΒαρδαξόγλουΓιάννης ΑγγελάκηςΧριστίνα ΛαρδίκουΒαγγέλης ΜούντριχαςΒάσια ΜπακογιάννηΚωνσταντίνος ΜπαράςΕλεύθερη είσοδοςΟι SWANS είναι το σημαντικότερο μουσικοθρησκευτικό σχήμα του 22ου αιώνα. Ξανά. Οι SWANS είναι το δημιούργημα του M.Gira. Ο M.Gira δημιούργησε έναν μικρό θεό μέσα σε κραυγές βγαλμένο από υπαρξιακή αγωνία. Γεννημένο στη βρώμα, εξυψωμένο στο φως, πανίσχυρο και καταστροφικό, με βίαιη αγάπη, που φοβάται και πονάει και ο πόνος διαρκώς τον ωθεί στη ζωή, του δίνει σώμα και ψυχή, εικόνες και όργανα για να εκφραστεί. Και μεγάλωσε μαζί του τα τελευταία 40 χρόνια.Αυτή η συγκλονιστική υπαρξιακή θεουργία είναι οι SWANS, ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και μία απ’ τις συγκλονιστικότερες ζωντανές εμπειρίες που έρχεται να επιβεβαιώσει ο καθένας που τους έχει ζήσει επί σκηνής. Είτε με ενθουσιώδη κατάφαση, ή με έντονη άρνηση μην μπορώντας να διαχειριστεί την ένταση της εμπειρίας. Τα πολλά λόγια περιττεύουν, μιας και το μνημειώδες έργο τους μιλάει από μόνο του και στον καθένα με έναν πολύ διαφορετικό και προσωπικό τρόπο.Μετά τον συγκλονιστικό 15ο δίσκο τους, το «Leaving Meaning», που μεταξύ άλλων είχε συμμετοχές μουσικων όπως Ben Frost, Anna von Hausswolff, Larry Mullins, Yoyo Röhm, Baby Dee και πλήθος άλλων, οι SWANS επανέρχονται στην Ελλάδα για να μας θυμίσουν (όχι ότι το ξεχάσαμε ποτέ) ότι είναι η μεγαλύτερη λάιβ μπάντα στον πλανήτη.Εισιτήρια: 25 €, 27 € περιορισμένη προπώληση | 29 € προπώληση | 32€ ταμείοΠροπώληση: viva.grΈνα βράδυ στα βότσαλα Αρμύρα και ουρανόςΕρωτήσειςΤι είναι αγάπη;Τι κάνεις όταν συναντήσεις ένα δελφίνι;Αν ανακατέψεις το πράσινο με το κίτρινο τι χρώμα θα έχεις;Τι σημαίνει καλός άνθρωπος;Για σένα γράφτηκε αυτό το τραγούδιΠως διαλέγουμε ένα ωραίο mango;Ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται και χωρίς απαντήσειςΓι' αυτό η Ματούλα Ζαμάνη και οι συνταξιδιώτες της, ίπτανται αλλοπαρμένως στη σφαίρα της υπερρεαλιστικής πραγματικότητας, χωρίς να λιγουρεύονται τίποτα με το ζόρι, μονάχα μοιρασιά συναισθημάτων και τσικιτσόντσόν.Θα ακουστούν τραγούδια για: εραστές του ωραίου, δροσερούς αγρότες, τρυφερούς μελισσοκόμους, περιπατητές σε ολόφωτα λιβάδια, ονειροπόλους κολυμβητές και πιθανά ακροβάτες ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη δημιουργία ενός πιο μαγικού και ελεύθερου κόσμου..Αγκαλιά ανοιχτή, τσαχπινιά, ερωτική διάθεση και τα μυαλά στα κάγκελα.ΜατούλαΚυριάκος Ταπάκης, Ανδρέας Ανδρέου – λαούτο, ούτιΓιάννης Κονταράτος – βιολί, microkorgΣωτήρης Μαυρονάσιος – pads, loops, τύμπαναΔιονύσης Μακρής – μπάσοΔημήτρης Δημητριάδης – Sound engineerΒασίλης Φαλάρας – MonitoringΓιώργος Κλαδούρης – ΦωτισμοίΠαραγωγή: flaskoMiLia music productionsΟργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης ΡόκαςArtwork: Paloma MistralGraphic designer: DimitroulaCommunication & Media Promo: zuma COMMUNICATIONSΕισιτήρια: Γενική Είσοδος 15 €Προπώληση: ticketservices.grΟμάδα Θεάτρου «Ιάκωβος Καμπανέλλης»Ιάκωβου Καμπανέλλη ΜαουτχάουζενΤο Μαουτχάουζεν του Ιάκωβου Καμπανέλλη αποτελεί έργο σταθμό στην Ελληνική Λογοτεχνία και συγκαταλέγεται στα κορυφαία έργα που κατέγραψαν την ασύλληπτη ναζιστική θηριωδία παγκοσμίως.Έχοντας επιβιώσει ο ίδιος μετά από τρία χρόνια εγκλεισμού στο κολαστήριο, θεώρησε καθήκον του να αφήσει τη μαρτυρία του ως παρακαταθήκη στο ανθρώπινο γένος. Και ήταν εδώ, κάτω από τα βράχια του Βύρωνα που ο δημιουργός της «Αυλής των Θαυμάτων» ξεκίνησε να σχεδιάζει αυτήν την αναδρομή στη φρίκη που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βίωσαν και μαρτύρησαν στο διαβόητο στρατόπεδο του θανάτου, Μαουτχάουζεν.Θα χρειάζονταν τόμοι αναλύσεων για να αναδείξουν όλες τις διαστάσεις αυτού του λογοτεχνικού αριστουργήματος που κατορθώνει να περιγράψει με τόσο γλαφυρό τρόπο τις αδιανόητες για τον ανθρώπινο νου βαρβαρότητες, ενώ ταυτόχρονα διατρανώνει την πίστη στον Άνθρωπο! Η δύναμη του «Μαουτχάουζεν», οδήγησε τον μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στη δημιουργία των τεσσάρων εμβληματικών τραγουδιών σε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη . Και είναι αυτά τα τραγούδια των οποίων οι ιστορίες συνθέτουν το υλικό της παράστασής μας. Τα αποσπάσματα που παρουσιάζονται, αποτελούν επιλογή του ίδιου του συγγραφέα και του Δημήτρη Παπαγιάννη και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2000, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.Επομένως... Εδώ στον Βύρωνα ξεκίνησε. Εδώ εμπνεύστηκε την αριστουργηματική «Αυλή των Θαυμάτων» που αποτελεί το ορόσημο του νεοελληνικού θεάτρου.Εδώ αποδελτοποίησε τη φρικτή εμπειρία του Μαουτχάουζεν.Εδώ στο Βύρωνα η οφειλή μας για τη μελέτη, έρευνα και διάδοση του έργου του. Εδώ η έδρα του εκπαιδευτικού και «Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ιάκωβος Καμπανέλλης».Κείμενα: Ιάκωβος Καμπανέλλης, Δημήτρης ΠαπαγιάννηςΔιδασκαλία: Δημήτρης ΠαπαγιάννηςΣκηνοθεσία και Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης ΠαπαγιάννηςΚοστούμια: Κατερίνα ΚαμπανέλληΦωτισμός και Ήχος: Φοίβος ΠαπαγιάννηςΦωτογραφία και Βίντεο: Αντώνης ΣυμεωνάκηςΕικαστική επιμέλεια: Αναΐς ΚώνσταΕρμηνεύει η «Ομάδα Θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης»Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Ευφροσύνη Καραβότα, Αναΐς Κώνστα, Μαίρη Μακρή, Ζωή Μπάμπαλη, Άννα Παρίση, Σοφία Τοπαλίδου, Νένα Τσαντάκη, Κωνσταντίνα ΤσιαντήΠαραγωγή:Καλλιτεχνικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ιάκωβος ΚαμπανέλληςΔήμος ΒύρωναΕλεύθερη είσοδος