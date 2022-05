Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων»: Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσει το φετινό καλοκαίρι

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με πλήθος εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, που θα πραγματοποιηθούν από τις 4 Ιουνίου έως τις 26 Σεπτεμβρίου, ταΜελίνα Μερκούρη και Άννα Συνοδινού ζωντανεύουν για ένα ακόμη καλοκαίρι. Σε πείσμα όλων όσων, το ιστορικόεπιστρέφει με ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό και υψώνει «ΙΑΧΕΣ» τέχνης απέναντι σ’ ένα περιβάλλον ρευστό και τοξικό.Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον, έναν άνθρωπο που πάλεψε, αντιστάθηκε, οραματίστηκε, δημιούργησε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Με τη συμβολή του Ιδρύματος Ανδρέα Λεντάκη παρουσιάζεται στον κατάλογο του φεστιβάλ, ένα εκτενές αφιέρωμα στην πολυσχιδή προσωπικότητα του, μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και μια έκθεση που θα λειτουργεί στον χώρο του θεάτρου.Παράλληλα, το Φεστιβάλ τιμά τον, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του φιλοξενώντας στον κατάλογο ένα παράρτημα με κείμενα σημαντικών θεατρολόγων για το έργο του, μαρτυρίες συνεργατών, αναλυτική εργογραφία και φωτογραφικό υλικό, σε επιμέλεια της Μιχαέλας Αντωνίου.Επιπλέον τιμάται η επέτειος των 100 χρόνων από τημε σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που αναφέρονται στον εκπατρισμό που, δυστυχώς, παραμένει σήμερα επίκαιρος.ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Beth Hart THANKFUL TOURΕισιτήρια: Προπώληση: 32€ | Ταμείο: 37€Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Γιάννης Κότσιρας – Γιώτα ΝέγκαΕισιτήρια: early bird: 15€ | Προπώληση: 17€| την ημέρα της συναυλίας: 20€ |Μειωμένο 15€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Τάνια Τσανακλίδου Το Μαγικό Κουτί – Μέρος ΔεύτεροΕισιτήρια: Γενική είσοδος 17€ | Μειωμένο 15€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Σόνια Θεοδωρίδου Από τη Μεσόγειο ως τα πέρατα του κόσμουΕισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€ | Μειωμένο 12€ (φοιτητές, άνεργοι)Παιδιά έως 10 ετών δωρεάνΠροπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφήΜπάμπης Τσέρτος – Μελίνα ΚανάΕίσοδος ελεύθερηΔΕΥΤΕΡΑ 20, ΤΡΙΤΗ 21 IOYNIOYΘέατρο ΣτοάΑκούω ήχον κώδωνοςΣκηνοθεσία: Θανάσης ΠαπαγεωργίουΕισιτήρια: Γενική Είσοδος: 20€ | Μειωμένο: 17€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥΦεντερίκο Γκαρθία Λόρκα Ματωμένος γάμοςΣκηνοθεσία: Νικορέστης ΧανιωτάκηςΕισιτήρια: 20€ | Μειωμένο: 17€( φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)Προπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Μιχάλης ΧατζηγιάννηςΕισιτήρια: Γενική είσοδος 16€ | early bird 14€Προπώληση: viva.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥΜουσικοθεατρική παράσταση Συναξάρια, μαρτυρίες, μάρτυρες. 1922Σκηνοθεσία: Μιχαέλα ΑντωνίουΕίσοδος ελεύθερηΣυνδιοργάνωση με την Περιφέρεια ΑττικήςΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Νίκος Σαμαράς - Ασπασία ΣτρατηγούΕίσοδος ελεύθερηΣυνδιοργάνωση με την Περιφέρεια ΑττικήςΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥΦιόντορ Ντοστογιέφσκι Το όνειρο ενός γελοίουΣκηνοθεσία: Έφη ΜπίρμπαΕισιτήρια: Γενική είσοδος:15€Προπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥΣυναυλία Αφιέρωμα στον Λουκιανό ΚηλαηδόνηΣ ευχαριστώ ΛουκιανέΓιάννης Κότσιρας, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελλος, ΣπύροςΓραμμένος & Μαρία ΚηλαηδόνηΕισιτήρια: Προπώληση: 17€ | Ταμείο 20€Προπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 29, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥRolling Stone Festival on tourΔιήμερο συναυλιών από το περιοδικό Rolling Stone GreeceΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥΕλεονόρα Ζουγανέλη, Ταφ Λάθος Full Band, Good Job NickyΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥΑλκίνοος Ιωαννίδης, Bloody Hawk, The BoyΕισιτήρια: 17€ προπώληση | 20€ ταμείοΠροπώληση: viva.grΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥΣοφοκλή ΗλέκτραΣκηνοθεσία: Γιώργος ΛύραςΕισιτήρια: 20€ | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, 65+, ΑμεΑ)Προπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 4, ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥΣοφοκλή ΦιλοκτήτηςΣκηνοθεσία: Μαρλέν ΚαμίνσκιΕισιτήρια: Γενική είσοδος 20 € | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, 65+ ΑμεΑ).Προπώληση: viva.grΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥStand-up Comedy Χρύσα ΚατσαρίνηΕισιτήρια: Γενική είσοδος 10€Προπώληση: viva.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥΘεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ ΡΑΜΑΓΙΑΝΑΣκηνοθεσία: Μαρία ΠερετζήΕισιτήρια: 15€ | μειωμένο 12€ (φοιτητές, συνταξιούχοι, ΑμεΑ, παιδιά)Προπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥΑριστοφάνη ΘεσμοφοριάζουσεςΣκηνοθεσία: Γιάννης ΜπέζοςΕισιτήρια: 20€ | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, παιδιά, ΑμεΑ)Προπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥΔιδούς Σωτηρίου Ματωμένα ΧώματαΣκηνοθεσία: Γιώργος ΠαλούμπηςΕισιτήρια: 20€ Γενική είσοδος | 17€ Φοιτητικό | 15€ Παιδικό -ΑνέργωνΠροπώληση: viva.gr | Kαταστήματα Public & Media MarktΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥΣυναυλία ΨαραντώνηςΕισιτήρια: Προπώληση: 15€ Ταμείο: 17€Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥΣυναυλία Solmeister + Marseaux + WNCfam Hot Hell Summer vol IIΕισιτήρια: Γενική είσοδος 15€Προπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥΣυναυλίαΓιάννη Ρίτσου ΕπιτάφιοςΠέμη Ζούνη - Ιάκωβος ΚολανιάνΕισιτήρια: 20€ | 15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥΣυναυλία ΜιθριδάτηςΕισιτήρια: 13€ | 10€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥΘεατρικό Εργαστήρι Δήμου ΒύρωναMickael Cooney CASH ON DELIVERYΣκηνοθεσία – Διασκευή: Λίλιαν ΔημητρακοπούλουΕίσοδος ελεύθερηΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥΣυναυλία Ελένη ΔήμουΕισιτήρια: 15€ | 13€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥΔΗΠΕΘΕ ΡούμεληςΜολιέρου Ο κατά φαντασίαν ασθενήςΣκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΕισιτήρια: 15€ | 10€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΔΕΥΤΕΡΑ 29, ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΕυριπίδη Ιφιγένεια εν ΑυλίδιΣκηνοθεσία: Θέμης ΜουμουλίδηςΕισιτήρια: 20€ | 17 ευρώ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, 65+).Προπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕθνικό ΘέατροΣοφοκλή ΑίαςΣκηνοθεσία: Αργύρης ΞάφηςΕισιτήρια: 18€ | μειωμένο 14€ (φοιτητές, 65+)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Κοινοί ΘνητοίΓενική είσοδος:12€&10€ προπώλησηΠροπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Ματούλα ΖαμάνηΕισιτήρια: early bird: 13€ | Γενική είσοδος: 15€Προπώληση: viva.grΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Νατάσα ΜποφίλιουΕισιτήρια: 15€ | Ταμείο: 17€Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΚρατικό Θέατρο Βορείου ΕλλάδοςΕυριπίδη ΕλένηΣκηνοθεσία: Βασίλης ΠαπαβασιλείουΕισιτήρια: Προπώληση 13€ | 16€ | φοιτητές, άνεργοι, 65+ 10€ ΑμεΑ & συνοδοί 8€Προπώληση: viva.grΚΥΡΙΑΚΗ 11 & ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣοφοκλή ΑντιγόνηΣκηνοθεσία: Τσέζαρις ΓκραουζίνιςΕισιτήρια: 20€ | 17€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, 65+).Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΤΡΙΤΗ 13 & ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕυριπίδη ΜήδειαΣκηνοθεσία: Αιμίλιος ΧειλάκηςΕισιτήρια: Γενική είσοδος: 20€ | 17€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+)Προπώληση: viva.grΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕθνικό ΘέατροΜποστ ΜήδειαΣκηνοθεσία: Γιάννης ΚαλαβριανόςΕισιτήρια 18€ | μειωμένο 14€ (φοιτητικό, 65+)Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.grΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος‘Για όλα εκείνα τζιέρι μου θε να σου τραγουδήσω’Τραγουδούν: Μελίνα Κανά, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία Παπάζογλου,Σοφία Μάνου, Στέλλα Καρύδα.Απαγγέλουν: Λεωνίδας Κακούρης, Βάνα Βάσου.Είσοδος ελεύθερηΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Μαρίζα ΡίζουΕισιτήρια: 14€ προπώληση | 20€ την ημέρα της συναυλίας | 15€ μειωμένο(φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, ΑθήναΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑισχύλου Προμηθέας ΔεσμώτηςΣκηνοθεσία: Άρης ΜπινιάρηςΕισιτήρια: 20€ | Μειωμένο 15€ [φοιτητές, με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας), 65+, παιδιά μέχρι 12 ετών, άνεργοι (με προσκόμιση της ηλεκτρονικής ανανέωσης της κάρτας ανεργίας), πολυτέκνων, ΑμεΑ (67% και άνω με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας), ομαδικά άνω των 10 ατόμων].Προπώληση: viva.grΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Θανάσης ΠαπακωνσταντίνουΜαζί του η Μελίνα ΚανάΕισιτήρια: Γενική είσοδος 15€Προπώληση: viva.grΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣυναυλία Γιώργος Νταλάρας – Γιάννης ΚότσιραςΕισιτήρια: 15€ early bird | 18€ προπώληση | 20€την ημέρα της συναυλίας |15€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ)Προπώληση: ticketservices.gr | 2107234567 | Πανεπιστημίου 39, Αθήνα