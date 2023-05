Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Έρχεται το μουσικό φεστιβάλ «Generations»

Ήταν 1988 και η Μεγάλη Βρετανία ζούσε το αποκορύφωμα της ηλεκτρονικής χορευτικής επανάστασης και το δεύτερο «Καλοκαίρι της Αγάπης». Οι Soul II Soul βρέθηκαν στο επίκεντρο, δίνοντας δύο από τα anthems της περιόδου: τα “Keep On Movin’” και “Back To Life (However Do You Want Me)”. Συνδυάζοντας όσα συνέβαιναν στα πάρτι στις λονδρέζικες αποθήκες με την πλούσια αφροβρετανική μουσική παράδοση.Ο Jazzie B, το ένατο από τα δέκα παιδιά μεταναστών από την Αντίγκουα της Καραϊβικής, ήταν ο ενορχηστρωτής της κατάστασης που έστησαν οι Soul II Soul με έδρα το θρυλικό Africa Centre στο Κόβεντ Γκάρντεν. Μουσικός παραγωγός, DJ, δισκοπώλης στο Κάμντεν, ιδρυτής labels που κυκλοφορούσαν ρούχα και δίσκους, αναδείχθηκε σε κεντρική φιγούρα της πολιτισμικής μετάβασης που άλλαξε τη νεανική κουλτούρα στο Νησί.Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Οι Soul II Soul έχουν πουλήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια άλμπουμ (τα δε hits τους έχουν συμπεριληφθεί σε πάνω από 200 συλλογές), έχουν δώσει συναυλίες στους διασημότερους χώρους στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Wembley, το 1990 βραβεύτηκαν με δύο Grammy και είδαν μέχρι και “Soul II Soul day” να καθιερώνεται στις ΗΠΑ. Κι ο Jazzie B, συνεχίζει να προωθεί το όραμα των soundsystems σε όλο τον κόσμο με dj sets, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικά σόου, πρωταγωνιστώντας ακόμα και σε κόμικ.