Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Φιλοξενεί το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World

Αφιερωμένη σε γυναίκες, κορίτσια και non-binary άτομα είναι το το πρώτοπου διοργανώνεται στην Ελλάδα, από την 1η έως τις 3 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο.Το WOW Aθήνα, το οποίο στην Ελλάδα παρουσιάζεται με τη συμβολή του British Council και με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, περιλαμβάνει ομιλίες με καλεσμένες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, mentoring sessions, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές κ.α. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες και τις θηλυκότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες που συναντούν καθημερινά, αλλά και να γιορτάσει τις νίκες που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα αναδεικνύοντας πρόσωπα και ιστορίες που εμπνέουν.Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φεστιβάλ εστιάζει στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα, αλλά, ταυτόχρονα, στρέφει το βλέμμα και στα κοινά ζητήματα και τις προκλήσεις που απασχολούν όλη την υφήλιο.Τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 21.00 η πολυβραβευμένη σαξοφωνίστρια και συνθέτρια, που αλλάζει το τοπίο της βρετανικής τζαζ- μίας σκηνής παραδοσιακά ανδροκρατούμενης-, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσκεκλημένη του φεστιβάλ WOW Aθήνα, για μια μοναδική συναυλία στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.Όταν ξεκίνησε να μαθαίνει σαξόφωνο στην ηλικία των 10, η Nubya Garcia -γέννημα-θρέμμα του Camden με ρίζες στη Γουιάνα και το Τρινιδάδ- δεν φανταζόταν πως η καριέρα της θα εκτοξευόταν την ίδια χρονιά που μια αναπάντεχη πανδημία θα πάγωνε τον πλανήτη· κι όλα αυτά πριν καν κλείσει τα 30. Μελετώντας πλάι σε θρύλους της jazz όπως η Nikki Yeoh και ο Gary Crosby, και με σπουδές σε κορυφαίες μουσικές σχολές, συμπεριλαμβανομένων της Royal Academy of Music και του Berklee, η Nubya Garcia γοήτευσε με το πρώτο της άλμπουμ, SOURCE, τους απανταχού μουσικοκριτικούς και βρέθηκε να κερδίζει διαδοχικά βραβεία και διακρίσεις, καθώς και να προτείνεται για Mercury Prize.Με την υποστήριξη του Gilles Peterson και του Jazz FM στα πρώτα της βήματα, μετά την κυκλοφορία του SOURCE το καλοκαίρι του 2020, η νεαρή σαξοφωνίστρια είδε τη φήμη της να απογειώνεται εκτός των αγγλικών συνόρων, με εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και στο Tiny Desk (Home) Concerts, με τους KHRUANGBIN να την επιλέγουν ως opening act στην περιοδεία τους στις Η.Π.Α. και τις συνθέσεις της να χρησιμοποιούνται σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Ted Lasso» και το «Atlanta».«Παιδί» του John Coltrane, του Miles Davis και της Mary Lou Williams, η Nubya Garcia έχει γίνει ανάρπαστη στα διεθνή φεστιβάλ, ενώ οι εμφανίσεις της αποσπούν 5άστερες κριτικές.Τον Μάρτιο του 2021 παρουσίασε το album της SOURCE σε μία ιδιαίτερη διαδικτυακή εμφάνιση στο πλαίσιο του WOW London 2021 από το εμβληματικό Royal Albert Hall.Tην Κυριακή 2 Απριλίου στις 21.00 ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τη Loo (σύνθια, φωνή) και τη Μαρία (ντραμς), τις δύο δυναμικές γυναίκες που αποτελούν τις S.W.I.M. Στη συναυλία τους στο πλαίσιο του φεστιβάλ WOW Αθήνα, οι S.W.I.M. επιστρέφουν στο ΚΠΙΣΝ για να μοιραστούν μαζί μας την αδυναμία τους για τα αναλογικά σύνθια, τις surf κιθάρες, την ορχηστική μουσική και τους 80’ς ρυθμούς.Οι S.W.I.M. έχουν κυκλοφορήσει δύο singles, το βραβευμένο «Gomenaki» και το «Stop & Remember» (feat. Σtella), καθώς και το άλμπουμ Dance With You. Έχουν, επίσης, συνθέσει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο - το soundtrack τους για την ταινία μικρού μήκους Amygdala έλαβε ειδική μνεία Πρωτότυπης Μουσικής στο 44ο Φεστιβάλ Δράμας.Μέσα στο 2023 θα κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Heartbreaker καθώς και δύο νέα soundtracks.Tο Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Απριλίου στα decks του WOW Marketplace, που θα βρίσκεται στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, συναντάμε γνωστές Ελληνίδες DJs από τις 10.00 έως τις 22.00, ενώ και τις τρεις μέρες του φεστιβάλ μουσικά pop ups ολοκληρώνουν την εμπειρία των WOW Sounds.Σάββατο 01/04, 15.00-16.00, ΦρύδεςΣάββατο 01/04, 19.00-20.00, Daphne & the FuzzΚυριακή 02/04, 12.30-13.30, Μάρω ΜαρκέλλουΚυριακή 02/04, 17.00-18.00, Sugahspank!Δευτέρα 03/04, 17.30-18.30, Drums & Voice Jazztronica Duet (Αγγελική Toυμπανάκη & Ηλίας Δουμάνης)