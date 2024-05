Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Επανακυκλοφορία του εικαστικού αριστουργήματος που γυρίστηκε το 1969 με σκηνοθέτη τον καταραμένο του σοβιετικού καθεστώτος Σεργκέι Παρατζάνοφ. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του Αρμένιου ποιητή Αρουθίν Σαγιαντίν (1712-1795), γνωστού με το παρατσούκλι Σάγιατ Νόβα, που σημαίνει «ο βασιλιάς του τραγουδιού». Μια σειρά από συμβολικές εικόνες, που αφορούν την αρμενική κληρονομιά – που ήταν άλλωστε και η κληρονομιά του ίδιου του σκηνοθέτη—Ζωγραφική και Ποίηση μαζί

Τέσσερα πρόσωπα, η Λιντιά, η φίλη της η Σαλομέ, ένα μωρό με το όνομα Εσμέ και ο Μίλος, κάποιος Σέρβος πρόσφυγας που ζει και εργάζεται στη Γαλλία κάπου στη Νορμανδία. Η Λιντιά είναι μαία, περικυκλωμένη από πλήθος νεογέννητων πλασμάτων, άνευ προσωπικής ζωής, εντελώς μοναχική και κατά βάθος, χωρίς να το δείχνει ταραγμένη. Όταν αποφασίσει το μωρό να απαγάγει τότε η κόλαση την περιμένει—οπωσδήποτε!

Επαρχιακή πόλη Βουλγαρίας με πειθαρχημένη, αξιοπρεπέστατη χήρα, καθηγήτρια, που ενώ προσπαθεί να βρει χρήματα για την ταφή του αγαπημένου της, κάποιοι επιτήδειοι απατεώνες τα αρπάζουν όλα κι εκείνη στη συνέχεια ενσωματώνεται στην παρανομία—υπόδειγμα μινιμαλιστικού ρεαλισμού

Τρία βράδια οργιαστικής μουσικής «τελετουργίας» με άφθονα στοιχεία υποκριτικής δεξιοτεχνίας, κυρίως από τον θρυλικό Ντέιβιντ Μπερν των «Talking Heads». Όλα αυτά έλαβαν χώρα στο Pantages Theater (Χόλιγουντ) προς το τέλος εκείνου του αλησμόνητου Δεκεμβρίου του 1983. Το αποτέλεσμα; H σπουδαιότερη κινηματογραφημένη συναυλία όλων των εποχών—χάρμα!

Εξαιρετική μικρογραφία γενοκτονίας ιθαγενών από τους Ισπανούς κατακτητές. Ο Δον Χοσέ Μενέντεζ, μεγαλοτσιφλικάς της περιοχής μισθώνει ομάδα εκτελεστών με προορισμό να «καθαρίσουν» την περιοχή από Ιθαγενείς—Η φωτογραφία τα λέει όλα

Η τέχνη απλότητας και λιτότητας. Οπου καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο, ανακαλύπτει την εσωτερική του γαλήνη με τα ελάχιστα—εξαιρετικό!

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Λιγότερη τροφή, περισσότερη ζωή. Η διατροφή πρέπει να είναι ενσυνείδητη. Κάπως έτσι νεαρή, ταγμένη καθηγήτρια σε πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο και οικοτροφείο διδάσκει διατροφική λιτότητα με αποτέλεσμα οι μαθητές της να χάνουν την όρεξή τους και στο τέλος να μην καταναλώνουν τίποτα. Ολα αυτά τα τέκνα καλών οικογενειών, παραμελημένα από τους γονείς τους και γι αυτό εντελώς παραδομένα σε κάθε γκουρού. Η αισθητική εντελώς συμμετρική. Το μέλλον δυστοπικό και η επανάληψη θυμίζει επιρροές από τις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου! –ιδιαίτερο

Η πρώτη ανάσα διασκέδασης της εβδομάδας με έναν υπό απόσυρση κασκαντέρ. Τον «ανώνυμο» τύπο που σε κάθε Action Movie του Χόλιγουντ τον ανατινάζουν, τον πυροβολούν, τον χτυπάνε με αυτοκίνητα, τον ρίχνουν από παράθυρα και τον πετάνε από δυσθεώρητα ύψη. Και τώρα, έχοντας επιβιώσει από ένα ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει την καριέρα του πρέπει να εντοπίσει έναν αγνοούμενο κινηματογραφικό αστέρα, να λύσει μία σκοτεινή υπόθεση συνωμοσίας και να κερδίσει ξανά τον έρωτα της ζωής του! Γίνεται; (από Δευτέρα 6 Μαίου)

Best film of this week. Πριν από δώδεκα χρόνια ο Αρτι με τον Πάτρικ κολλητοί σαν Σιαμαίοι. Μαζί στο τένις. Μαζί στη διασκέδαση. Μαζί και στο ίδιο δωμάτιο. Η ομοφυλόφιλη λατρεία έρπει σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Ωσπου πέφτουν πάνω στις τενιστικές ορμές της Τάσι. Ωσπου την βλέπουν και την θαυμάζουν να ταπεινώνει κάθε παίκτρια που τα βάζει μαζί της. Ωσπου εκείνη τους χειρίζεται σαν όργανά της—Woman on top!

Βαρέθηκα να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Οι πρώτοι πίθηκοι εμφανίστηκαν το 1968 με σκηνοθέτη τον Φράνκλιν Σάφνερ και πρωταγωνιστή τον Τσάρλτον Ιστον. Από το μυθιστόρημα του Πιέρ Μπουλ γραμμένο το 1963. Εκτοτε το ένα μετά το άλλο. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος που ζει αρμονικά, ενώ οι άνθρωποι έχουν καταλήξει να ζουν κρυμμένοι. Καθώς αποδεικνύεται τύραννος ο ηγέτης- πίθηκος κάποιος ατίθασος νεαρός πίθηκος ξεκινά οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν—αμάν!

Animation από την Ιαπωνία με εξαιρετική, πρωτότυπη αισθητική αλλά με ιστορία συνηθισμένη και κουραστική. Οπου εγκληματική οργάνωση σχεδιάζει επίθεση σε μία υποβρύχια εγκατάσταση της Interpol. Εκεί όπου σύντομα θα παρουσιασθεί ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα επιτρέπει την άμεση αναγνώριση προσώπων σε όλο τον κόσμο. Ο ντετέκτιβ Κόναν και η παρέα του είναι οι μόνοι που μπορούν να αποτρέψουν την οργάνωση από την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών. Κάτι μεταξύ καρτούν και παιχνίδι πολεμικών τεχνών--Περνάει η ώρα!

Η δεύτερη ανάσα διασκέδασης, ιδιαιτέρως για μικρά παιδιά. O παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος Γκάρφιλντ που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Βικ – παρέα με τον κολλητό του Όντι, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Βικ σε μια ριψοκίνδυνη ληστεία—χα χα χα

Ιστορία τρόμου των Unboxholics. Με τρία ατού: ατμόσφαιρα, ηχοληψία και μουσικό μοτίβο. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα. Όλα συμβαίνουν σε εξοχική κατοικία μέσα στο δάσος όταν μυστηριώδης θηλυκή ύπαρξη ανοίγει την πόρτα και πέφτει πάνω στον ιδιοκτήτη, έναν ογκώδη τύπο που βουρλίζεται από τις τύψεις του για τον θάνατο του παιδιού του. Και μετά;--Ούτε που με νοιάζει!

Ο Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον προσεγγίζει την κόλαση αυτής της λευκής Μπίλι Χάλοντει, δηλαδή της Ειμι Γουάινχαους με όρους συμβατικούς και με κλιμακώσεις επίπεδους και ρηχούς. Τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που σκηνοθέτησε «πενήντα αποχρώσεις του γκρι»;--Τι μένει; Η φιλότιμη προσπάθεια της πρωταγωνίστριας Μαρίσα Αμπέλα!

Το πασίγνωστο Animation με ήρωα τον Πο, τον γνωστό Δράκο Πολεμιστή να καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρ. Από τις πολεμικές τέχνες στο Ζεν!-κατώτερο από τα προηγούμενα

Φυσικά πρόκειται για αναμετρήσεις επικών, αλλά «χάρτινων» διαστάσεων. Τα οπτικά εφέ κόβουν και ράβουν. Και φυσικά όπως λέει και ο τίτλος ο γιγαντιαίος Γκοτζίλα παρέα με τον επίσης τερατόμορφο Κινγκ Κονγκ τα κάνουν όλα ρημαδιό-ποπ κορν για πιτσιρίκια

Το έλα να δεις! Ο θεός των φαντασμάτων ξυπνάει και όλα πάγο τα κάνει. Κάπως έτσι η ομάδα των Ghostbusters ορμάει και την ανθρωπότητα από τον πάγο σώζει--Με μια λέξη: χυλός





Κάτι σαν cult porno με σκηνές λεσβιακών περιπτύξεων χωρίς φραγμό. Αφήστε τη φαντασία σας να καλπάσει. Με μια μικρή επιφύλαξη. Η γνωστή και λεσβιακή «ιστορία της Αντέλ» στηρίζεται και αναπτύσσεται με πληρέστατη και μάλιστα πρωτοποριακή αισθητική. Τούτο εδώ τι σόι πράγμα είναι;---Για να το πω πιο απλά με την αιδειολειχία και μόνο δεν καταλήγεις πουθενά!Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πλάνο kill kill kill. Ελεος. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα να απειλείται η σωματική μου ακεραιότητα. Οπου κωφάλαλο αγόρι που μεγαλώνει αναζητώντας εκδίκηση από την Χίλντα Βαν Ντερ Κόι, την σαλεμένη μιας καταπιεστικής δυναστείας που δολοφόνησε τους γονείς του, μετά από επίπονες προπονήσεις ορμάει και δεν αφήνει κανέναν ζωντανό!-- Δεν μένει κολυμπηθρόξυλο.Αστυνομικός από το Σικάγο σε συνεργασία με συνάδελφό του από Σκωτία, καταδιώκουν serial killer—περνάει η ώραΦυσικά πρόκειται για την επανακυκλοφορία της πασίγνωστης, ασπρόμαυρης και ιδιαίτερης κομεντί παραγωγής 1986. Οπου δύο Αμερικανοί έγκλειστοι των φυλακών στη Νέα Ορλεάνη, πέφτουν πάνω στον τρίτο της παρέας, έναν μικροσκοπικό και παμπόνηρο Ιταλό που τους οδηγεί προς την έξοδο και την ελευθερία--Ο καλύτερος Ρομπέρτο Μπενίνι και οι καλύτεροι ατσούμπαλοι μουσικοί Τομ Γουέιτς και Τζον Λούρι!