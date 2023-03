«Η πόλη της σιωπής» από τη συγγραφέα Μέρι Λόσον

Η συγγραφέας Μέρι Λόσον υπογράφει το μυθιστόρημα «Η πόλη της σιωπής» το οποίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker 2021. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη του Οντάριο.Στην επαρχιακή πόλη Σόλας του Οντάριο η οκτάχρονη Κλάρα προσπαθεί να μείνει ψύχραιμη, καθώς η έφηβη αδελφή της Ρόουζ έχει φύγει από το σπίτι εδώ και δύο εβδομάδες και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι γονείς της προσπαθούν να δείχνουν ατάραχοι και σε κάθε ερώτηση της μικρής Κλάρα απαντούν καθησυχαστικά. Η αστυνομία έχει ήδη κινητοποιηθεί και αναζητεί τη Ρόουζ σε κάθε σπιθαμή μέσα και έξω από την πόλη.Η Κλάρα όμως έχει να διαχειριστεί και άλλο ένα απρόσμενο γεγονός: στο σπίτι της γειτόνισσάς τους, της κυρίας Ελίζαμπεθ Όρτσαρντ, εισβάλλει ξαφνικά ένας κύριος που φαίνεται ότι θέλει να εγκατασταθεί εκεί. Η Κλάρα ταράζεται και δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει: ξέρει πως η κυρία Όρτσαρντ βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί είναι άρρωστη. Μάλιστα της έχει εμπιστευτεί τον γάτο της Μόουζες για να τον ταΐζει μέχρι εκείνη να επιστρέψει. Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος που μένει στο σπίτι της και μετακινεί τα πράγματά της;Η Μέρι Λόσον είναι Καναδή συγγραφέας. Μετακόμισε στην Αγγλία μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο McGill, από όπου πήρε πτυχίο ψυχολογίας το 1968.Το πρώτο της μυθιστόρημα με τον τίτλο Crow Lake εκδόθηκε το 2002 και μεταφράστηκε σε είκοσι δύο χώρες. Το 2006 έγραψε το The Other side of the Bridge και το 2013 το Road Ends. Όλα τα μυθιστορήματά της διαδραματίζονται στο βόρειο Οντάριο, όπου συνήθιζε να περνάει τα καλοκαίρια της.Έχει δύο γιους και ζει στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.