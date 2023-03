Όσκαρ 2023: «Άντε παιδιά να πέσουν χαστούκια Οσκαρικά» - Οι προβλέψεις του Δημήτρη Δανίκα

Κλείσιμο

Και για τον Α ανδρικό: Όστιν Μπάτλερ “ Elviς”--Μπρένταν Φρέιζερ “Η φάλαινα”--Κόλιν Φάρελ “Τα πνεύματα του Ινισέριν”--Ντάριλ Μακ Κόρμακ “Καλή τύχη Λιο Γκράντε”--Πολ Μεσκάλ “Aftersun”--Μπιλ Νάι “Αισθάνομαι ζωντανός”. Τουτέστιν δύο οι αντίπαλοι: ο Μπρένταν Φρέιζερ της «Φάλαινας» και ο Οστιν Μπάτλερ του «Elvis».Διότι δύο τινά μπορεί να συμβούν ξημερώματα Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) 13 Μαρτίου: είτε το γερμανικό «Μέτωπο» να σαρώσει. Και έτσι να μπει η ταφόπλακα, του Netflix πάνω στο «κουφάρι» της παραδοσιακής αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Είτε με την βράβευση μιας χαοτικής, αδιάφορης και ασήμαντης, ταμειακά, ιστορίας με τίτλο «Τα πάντα όλα» θα πέσει μια ακόμα ταφόπλακα στα Οσκαρ. Προσωπικά δεν θα τις έδινε ούτε μισό αγαλματίδιο.Συνοπτικά για τις υποψήφιες ταινίες έχουμε και λέμε λοιπόν«The Fabelmans» Η τρίωρη αυτοβιογραφία του Στίβεν Σπίλμπεργκ που ακόμα προβάλλεται εν Ελλάδι. Ο φακός στραμμένος κυρίως στην μητέρα του (την υποδύεται η Μισέλ Ουίλιαμς) και πλαγίως το βελούδινο διαζύγιο των γονιών του, μια πληγή που ακόμα δεν έχει επουλωθεί. Προορίζεται για πολλά Οσκαρ, όπως ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, Α γυναικείου αλλά και ανδρικού ρόλου.«Ουδέν νεότερο από το Δυτικό μέτωπο» (Im Westen Nichts Neves) Το τρίωρο αντιπολεμικό έπος γερμανικής παραγωγής, μόνο από Netflix (στην Ελλάδα φυσικά) με σκηνοθέτη τον εντελώς «άγνωστο» Εντβερντ Μπέργκερ. Που με τους χειρισμούς του αποσπά, ταυτόχρονα, ωμό ρεαλισμό και ποίηση ουμανιστική. Προορίζεται για πολλά Οσκαρ, όπως καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας και δεύτερων ερμηνειών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ένα από τα εφαλτήρια που εκτινάσσουν την ταινία στις προτιμήσεις θεατών, κριτικών και «Ακαδημαικών» των Οσκαρ.«Elvis» Ο, τι καλύτερο σχετικά με την περίπτωση Ελβις Πρίσλει. Μια ιστορία που άρχισε με πολλές υποσχέσεις σ ένα ανθόσπαρτο πεδίο καλλιτεχνικής δράσης, για να καταλήξει σε τραγωδία. Η σκηνοθεσία είναι του Αυστραλού Μπαζ Λούρμαν (Moulin Rouge) αλλά το μεγάλο ατού είναι το ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Οστιν Μπάτλερ. Προορίζεται, κυρίως για Οσκαρ ανδρικής ερμηνείας, φωτογραφίας και μουσικής.«Τα πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin) Το μεγάλο αουτσάιντερ των φετινών Οσκαρ. Η περιθωριακή, ανατρεπτική και σκοτεινή ιστορία με σκηνοθέτη τον Μάρτιν ΜακΝτόνα, καταγωγής από Σκοτία και με περγαμηνές όπως «Αποστολή στην Μπριζ» και όπως «τρεις πινακίδες στο Εμπινγκ». Το ντουέτο Κόλιν Φάρελ-Μπρένταν Γκλίσον οδηγεί και μεγαλουργεί. Εν Ελλάδι θα προβάλλεται από τον Φεβρουάριο. Προορίζεται για Οσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου και ερμηνειών.«Τα πάντα όλα» (Everything everywhere All at Once) Μια χαοτική ιστορία που εν Ελλάδι προβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Η σουρεαλιστική περιπέτεια μιας Κινέζας στις ΗΠΑ. Θα διεκδικήσει Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου με υποψήφια την Μισέλ Γιέο. Η σκηνοθεσία είναι «διπλή» δηλαδή Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ.«Tar» η αριστουργηματική περίπτωση της διάσημης μαέστρου Λίντια Ταρ που την ενσαρκώνει η Κέιτ Μπλάνσετ, το φαβορί των Οσκαρ του 2023. Η σκηνοθεσία είναι του Τοντ Φιλντ.«Avatar the way of Water» Κι αυτό τρίωρο έπος μελλοντολογίας και οικολογίας. Η δεύτερη συνέχεια του πασίγνωστου Avatar με εντυπωσιακές εικόνες, υποθαλάσσιες λήψεις και εναέριες πτήσεις. Η σκηνοθεσία του Καναδού Τζέιμς Κάμερον όπως πάντα στην κορυφή. Όμως κατώτερο των προσδοκιών. Προορίζεται για Οσκαρ κυρίως φωτογραφίας, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, ήχου και οπτικών εφέ.«Top Gun the Maverick» Αν και κατώτερο των προσδοκιών και του πρώτου «Top Gun». Όμως θα διεκδικήσει Οσκαρ τεχνικών επιτεύξεων και ίσως ο Τομ Κρουζ καταλήξει στην λίστα για καλύτερο ανδρικό ρόλο.Σχετικά με τα πρόσωπα, μια σύντομη αναφορά:Α γυναικείου ρόλου:Κέιτ Μπλάνσετ: Στα πενήντα τρία μετράει δύο αγαλματίδια στην προσωπική της συλλογή. Το πρώτο από «Θλιμμένη Τζάσμιν» του Γούντι Αλλεν. Το άλλο, για δεύτερο ρόλο στον «Ιπτάμενο κροίσο» του Μάρτιν Σκορσέζε. Τώρα με «Tar», αν το πάρει, θα κατέχει τρία και θα απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Μέριλ Στριπ.Μισέλ Ουίλιαμς: Νεότερη κατά δεκατρία χρόνια. Νεότερη και κάπως αδικημένη. Εξαιρετική περίπτωση με τέσσερις υποψηφιότητες. Η μεγάλη αντίπαλος της Κέιτ Μπλάνσετ, η «μητέρα» του Στίβεν Σπίλμπλεργκ στο «The Fabelmans», η μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας.Ανα ντε Αρμας: Αυτή κι αν είναι περίπτωση εξαιρετική. Το απόλυτο αουτσάιντερ, η μελαχρινή από την Κούβα που ως «Blonde» μεταμορφώνεται ως κατάξανθη δίδυμη της Μέριλν Μονρό.Μισέλ Γιέο: Τελευταία, πλην όμως ικανή για έκπληξη πρώτου μεγέθους, η Μισέλ Γιέο από Μαλαισία, η γηραιότερη όλων των άλλων, δηλαδή εξήντα. Η πρωταγωνίστρια πολεμικών τεχνών όπως «Τίγρης και δράκος» που τώρα διεκδικεί το πρώτο της αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στη χαοτική ιστορία «Τα πάντα όλα».Δύο εκπλήξεις, και οι δύο αουτσάιντερ για τον Α ανδρικό ρόλο: Ο Μπρένταν Φρέιζερ και ο Οστιν Μπάτλερ:Μπρένταν Φρέιζερ: Εντελώς αγνώριστος με άφθονα κιλά, τσαλακωμένος και τσακισμένος. Το αγόρι της «Μούμιας» το φαβορί για Οσκαρ Α ανδρικού ρόλου για την «Φάλαινα» (The Whale) του Ντάρεν Αρονόφσκι που εν Ελλάδι θα προβάλλεται από την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου.Οστιν Μπάτλερ: Ο βασικός αντίπαλος του Μπρένταν Φρέιζερ, ο πιο συναρπαστικός «Elvis» όλων των εποχών. Φυσικά η πρώτη του υποψηφιότητα και φυσικά η μεγάλη έκπληξη.Αυτά προς το παρόν με την ευχή ο θεός του Χόλιγουντ να έχει φροντίσει για την πνευματική «ισορροπία» του μελών της Ακαδημίας Κινηματογράφου.