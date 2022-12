Ιντιάνα Τζόουνς: Η τελευταία του αποστολή είναι στην Αρχαία Ελλάδα

Ο Ιντι μπλέκεται σε άλλη μία περιπέτεια έχοντας στο πλευρό του αυτή τη φορά τη βαφτισιμιά του Ελενα, την οποία υποδύεται η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Ιντι βάζει το καπέλο του, παίρνει το μαστίγιό του και επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια -απ’ ό,τι φαίνεται η τελευταία- με πρωταγωνιστή τον 80χρονο πλέον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του διάσημου αρχαιολόγου. Η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία του εμβληματικού franchise, που έχει μεγαλώσει πολλές και διαφορετικές γενιές θεατών, αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 2023, με τον Χάρισον Φορντ πάντα στον ομώνυμο ρόλο και τον Τζέιμς Μάνγκολντ στη σκηνοθεσία, στη θέση του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος είναι πλέον ο παραγωγός.Ο τίτλος της επερχόμενης ταινίας είναι «Indiana Jones and the Dial of Destiny» (πιθανή απόδοση στα ελληνικά «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το κάλεσμα της μοίρας»), με πολλές αναφορές στην, καθώς ο μηχανισμός που αναζητά ο Ιντιάνα Τζόουνς και αναφέρεται στην ίδια του τη μοίρα, φαίνεται να εμπνέεται από αυτόν των Αντικυθήρων . Το ελληνικό στοιχείο, όμως, δεν τελειώνει εδώ, καθώς στη διεύθυνση Φωτογραφίας της νέας ταινίας βρίσκουμε τον δικό μας βραβευμένο Φαίδωνα Παπαμιχαήλ . Η μεγάλη αυτή παραγωγή είναι των στούντιο της Disney και στους ελληνικούς κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει από τη Feelgood.Ολα δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι της πέμπτης ταινίας «Ιντιάνα Τζόουνς» δεν θέλουν να πειραματιστούν με ριψοκίνδυνα σενάρια και γι’ αυτό επιμένουν στο γνώριμο περιβάλλον του ήρωα από τον Ψυχρό Πόλεμο και τις αναφορές που διαμόρφωσαν το σκηνικό από την πρώτη πετυχημένη ταινία κερδίζοντας τους εκατομμύρια πιστούς φαν της.Για όλους όσοι μεγαλώσαμε με τις επικές ταινίες με πρωταγωνιστή τον κουλ αρχαιολόγο που καταφέρνει να γοητεύει πολύ περισσότερο με τις γνώσεις του και από τον Τζέιμς Μποντ -άλλωστε συνιστά την πιο σκεπτόμενη εκδοχή του- δεν μπορούμε παρά αυτομάτως να σκεφτούμε τον Ιντι να δίνει μάχες κατά των ναζί για τη διάσωση των αρχαίων θησαυρών, να επισκέπτεται εξωτικά μέρη και να προσπαθεί μαζί με τη σκόνη και τις γοητευτικές συνοδούς του, οι οποίες προσπαθούν να του αποσπάσουν την προσοχή, να εξολοθρεύσει τους κακούς που τον καταδιώκουν.Αυτή τη φορά, 42 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία των «Κυνηγών της Χαμένης Κιβωτού», μιας από τις πιο πετυχημένες ταινίες όλων των εποχών, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ και με παραγωγό τον Τζορτζ Λούκας, η νέα ταινία φέρει την υπογραφή στο σενάριο και τη σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ , γνωστού όχι μόνο για τη σειρά ταινιών του «Γούλβεριν», που έκανε για τη Marvel, αλλά και για το ξεχωριστό «Walk the Line» με θέμα τη ζωή του Τζόνι Κας, καθώς και το πρόσφατο, πολύ πετυχημένο και σπιντάτο «Ford v Ferrari».