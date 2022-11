Indiana Jones 5: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή του Χάρισον Φορντ

Indiana Jones

Κλείσιμο

Indiana Jones 5

Κυκλοφόρησαν νέες φωτογραφίες του Χάρισον Φορντ , από την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ωςΟ 80χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον εμβληματικό ρόλο από το 1981, πρόκειται να κρατήσει το μαστίγιο του χαρακτήρα για τελευταία φορά , και φωτογραφίες από την επερχόμενη ταινία Indiana Jones 5 δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω του Empire. Ο Φορντ παρουσιάζεται για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του, στον ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού αρχαιολόγου.«Είναι γεμάτο περιπέτειες, γεμάτο γέλια, γεμάτο αληθινά συναισθήματα. Και είναι πολύπλοκο και ύπουλο» είπε ο Χάρισον Φορντ στο περιοδικό.Σε συνέντευξή του και ερωτηθείς, γιατί αποφάσισε να επιστρέψει μετά το «Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull» του 2008, ο Φορντ τόνισε: «Απλώς σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να δω πού βρισκόταν ο Ιντιάνα Τζόουνς στο τέλος του ταξιδιού του. Το σενάριο ένιωθα ότι μου έδινε έναν τρόπο να επεκτείνω τον χαρακτήρα».Μετά από πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις η ταινία «», θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2023.Στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για μια ακόμη φορά ο Χάρισον Φορντ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Μάνγκολντ και με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ σε καθήκοντα παραγωγού.