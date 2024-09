Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Νέο πρόγραμμα με Ρομέο Καστελούτσι, Ιζαμπέλ Ιπέρ και πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Megalopolis»

Ο Ρομέο Καστελούτσι με την Ιζαμπέλ Ιπέρ

«Megalopolis»

Ο διάσημος χορογράφος Damien Jalet παρουσιάζει το έργο του «Planet (wanderer)»

Από τις πιο δυνατές παρουσίες του φετινού προγράμματος της Στέγης είναι ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτηςο οποίος σκηνοθετεί, από τις 26 έως τις 30 Μαρτίου, τηνκαι 14 άνδρες στην παράσταση «Βερενίκη» που είναι εμπνευσμένη από την ομώνυμη τραγωδία του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα του 17ου αιώνα Ρακίνα.Παράλληλα, το κοινό της Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη μουσική παράσταση του Γιάννη Αγγελάκα «ΝΕΚΥΑ» που έκανε πρεμιέρα την περσινή σεζόν στην Αθήνα.Στο μεταξύ, στις 11 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας», η ελληνική πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Megalopolis». Πρόκειται για μια επική sci-fi αλληγορία, με ήρωα έναν πρωτοποριακό αρχιτέκτονα και επιστήμονα που έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τον χρόνο και τον χώρο και ο οποίος βασίζει σε ένα θαυματουργό κατασκευαστικό υλικό το όνειρό του για μια ουτοπική μητρόπολη του μέλλοντος.Παραμένοντας πιστή στην αρχή της να στηρίζει το σινεμά, εξάλλου, η Στέγη θα είναι συμπαραγωγός στις νέες ταινίες « Sacrifice» του Ρομέν Γαβρά, « Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, «Κόρη» της Εύης Καλογηροπούλου, «Pirateland» του Σταύρου Πετρόπουλου, και «Μικρός Θάνατος» του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη ενώ θα παρουσιάσει και ντοκιμαντέρ δικής της παραγωγής μεταξύ των οποίων « Η Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή, «Eternal Desires: Ο κόσμος του Κ. Π. Καβάφη, από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη» του Χρήστου Σαρρή κ.α.Η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από τον κόσμο της Στέγης. Μουσικά θα ανοίξει, εξάλλου, η νέα σεζόν με το μεγάλο εναρκτήριο πάρτι της σεζόν που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου με την συμμετοχή των DJ Breakin Moves, Ladele, Billie Kark, Joker/Two-Face και HAAi ενώ στις 2 Νοεμβρίου ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει την μουσική του παράσταση ««…που γι’ Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός» που είναι αφιερωμένη στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη.Επιπλέον, το Stegi.Radio καταλαμβάνει τη Στέγη για δεύτερη χρονιά, από τις 23 έως τις 25 Ιανουαρίου, μεταμορφώνοντάς την σε μιακαλειδοσκοπική μουσική σκηνή με εγχώριους και διεθνείς καλεσμένους της ηλεκτρονικής μουσικής μεταξύ των οποίων οι Kittin, Robert Hood, David Vunk, Irreversible Entanglements, Vassilina κ.α ενώ το 14ο κατά σειρά Borderline Festival θα παρουσιάσει, από τις 10 έως τις 12 Απριλίου, συμπληρωματικές εκφάνσεις του σύγχρονου ηλεκτρονικού ήχου φιλοξενώντας DJ και καλλιτέχνες της διεθνούς πειραματικής χορευτικής μουσικής.Στη «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού», που θα στηθεί για 10η χρονιά φέτος, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, οι επιλογές τρεις νέων μουσικών θα μάς ταξιδέψουν, στις 6 και 7 Μαρτίου σε αμερικανικούς αυτοκινητόδρομους και σε ορεινά βαλκανικά μονοπάτια ενώ ο βραβευμένος με Γκράμι μουσικός παραγωγός Κρίστοφερ Κινγκ θα στήσει για τρίτη χρονιά, από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου, στην Κόνιτσα, το μουσικό φεστιβάλ «Γιατί ΄ναι μαύρα τα βουνά» που έχει ως επίκεντρο τους παραδοσιακούς ήχους των Βαλκανίων.Η τέχνη του χορού δίνει το δυναμικό παρών στο νέο πρόγραμμα της Στέγης. Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Onassis Dance Days (ODD), που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 6 Απριλίου, ο καταξιωμένος χορογράφοςπαρουσιάζει το έργο του, «Planet (wanderer)» το οποίο αποτελεί μια χορογραφική αναμέτρηση με την αδάμαστη ομορφιά της φύσης, με οχτώ πλάσματα, οχτώ πλανήτες ενώ ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης καταθέτει, από τις 8 έως τις 18 Μαϊού, το έργο του «My Fierce Ignorant Step» που βασίζεται στις ακουστικές μνήμες της παιδικής του ηλικίας.ΜουσικήΠάρτι στη Στέγη 2024HAAi | Joker/Two-Face | K.atou | Billie Kark | Ladele | Breakin Moves | Παιδικό πρόγραμμα από το Bobos Arts Festival3 Οκτωβρίου 2024 | στη γειτονιά της ΣτέγηςΘέατροNat Randall & Anna Breckon, Τhe Second Woman5 Οκτωβρίου 2024 (για 24 ώρες) І Κεντρική ΣκηνήΘέατροTiago Rodrigues, O Χορός των εραστών10 Οκτωβρίου 2024 – 19 Ιανουαρίου 2025 І Μικρή ΣκηνήΣινεμάFrancis Ford Coppola, Megalopolis11 Οκτωβρίου 2024 І Κεντρική ΣκηνήMουσικήΔημήτρης Παπαδημητρίου — Κ. Π. Καβάφης«…που γι’ Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός»2 Νοεμβρίου 2024 І Κεντρική ΣκηνήOnassis AiR FellowsOnassis AiR Open DaysΦθινοπωρινά Open Days І 1 & 2 Νοεμβρίου 2024 І ΣτέγηONX Open Days І 12 – 15 Δεκεμβρίου 2024 І ΣτέγηΑνοιξιάτικα Open Days І 21 & 22 Μαρτίου 2025 І ΣτέγηΚαλοκαιρινά Open Days І 20 & 21 Ιουνίου 2025 І ΣτέγηΨηφιακή τέχνηONX/AiR Open DaysOnassis ONX & Onassis AiR12 – 15 Δεκεμβρίου 2024 І ΣτέγηΘέατροΓιώργος Κουτλής, «Οξυγόνο» του Ivan Vyrypaev21 Νοεμβρίου 2024 – 12 Ιανουαρίου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΛέξεις & ΣκέψειςMiranda July15 Ιανουαρίου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΜουσικήSTEGI.RADIO Takeover23 – 25 Ιανουαρίου 2025 І ΣτέγηΘέατροMario Banushi, MAMI6 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΘέατρο / ΜουσικήΓιάννης Αγγελάκας & Χρήστος Παπαδόπουλος, ΝΕΚΥΙΑΗ ραψωδία «λ» από την Οδύσσεια του Ομήρου με πλήκτρα, φωνές και μουσικό πριόνι14 – 16 Φεβρουαρίου 2025 І Μέγαρο Μουσικής ΘεσσαλονίκηςΜουσικήΓέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού vol. 106 – 7 Μαρτίου 2025 І Μικρή Σκηνή1η συναυλία – Οn the road, Στα χνάρια του Jack Kerouac2η συναυλία – Off road, Γλωσσολαλιές των Βαλκανίων3η συναυλία – Parallel roads, Μια καθημερινή μέρα4η συναυλία – Crossroads, Ταξιδεύοντας στον χρόνο και στον ήχοΘέατροRomeo Castellucci, Βερενίκηελεύθερα εμπνευσμένο από τη Βερενίκη του Ρακίνα26 – 30 Μαρτίου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΛέξεις & ΣκέψειςBenjamin LabatutΆνοιξη 2025 І Κεντρική ΣκηνήΧορόςODDOnassis Dance Days3 – 6 Απριλίου 2025 І ΣτέγηΧορόςDamien Jalet, Planet [wanderer]4 – 6 Απριλίου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΜουσικήBorderline Festival 202510 – 12 Απριλίου 2025ΧορόςΧρήστος Παπαδόπουλος, My Fierce Ignorant Step(προσωρινός τίτλος)8 – 18 Μαΐου 2025 І Κεντρική ΣκηνήΈκθεση — Ψηφιακή τέχνηPlásmata IIIΜάιος – Ιούνιος 2025 | ΑθήναΜουσικήΓιατί ΄ναι μαύρα τα βουνά 2025Οι μουσικές κουλτούρες των νότιων Βαλκανίων27 – 29 Ιουνίου 2025 І Κόνιτσα