Εθνικός; Κήπος: Έκθεση με έργα επαυξημένης πραγματικότητας διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων

Η τέχνη και η τεχνολογία κάνουν «κατάληψη» στονμέσα από την πρωτότυπημε τίτλο «» που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων και η Outset Greece και θα εγκαινιαστεί στις 22 Οκτωβρίου. Πρόκειται για διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης η οποία περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν με μεκαι είναι ορατά στον επισκέπτη μόνον μέσω τηςγια κινητά και τάμπλετ.Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.Η βασικήτης έκθεσης επικεντρώνεται στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, εξερευνώντας τα όρια και τις συνδέσεις μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και φύσης. Η έκθεση υιοθετεί μοντέλα βιώσιμων πρακτικών, εξού και τοποθετεί αυτές τις ψηφιακές εμπειρίες μέσα στους βοτανικούς κήπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και περιορίζοντας το αποτύπωμα του άνθρακα στο ελάχιστο.Η έκθεση Seeing the Invisible ξεκίνησε το 2021 με την πρωτοβουλία των Βοτανικών Κήπων της Ιερουσαλήμ σε συνεργασία με το Outset Contemporary Art Fund και την υποστήριξη του Jerusalem Foundation και αποτελεί την πρώτη έκθεση επαυξημένης πραγματικότητας που υλοποιείται σε συνεργασία με βοτανικούς κήπους παγκοσμίως. Παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε δέκα βοτανικούς κήπους σε όλο τον κόσμο όπου παρουσιάζονται 13 έργα επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) καταξιωμένων διεθνώς καλλιτεχνών.Ειδικά για την έκθεση στην Ελλάδα, ωστόσο, έγινε ανάθεση ενός νέου έργου στηνη οποία φιλοτέχνησε τη «Νέα Ζωή».Εκτός από την Λουκία Αλαβάνου στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους οι καλλιτέχνες Refik Anadol, El Anatsui, Ori Gersht, Isaac Julien CBE RA, Mohammed Kazem, Sigalit Landau, Daito Manabe, Sarah Meyohas, Mel O’Callaghan, Pamela Rosenkranz, Timur Si-Qin, Jakob Kudsk Steensen και Ai Weiwei.Ο Δήμαρχος Αθηναίωνμε την ευκαιρία της έκθεσης δήλωσε: «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της σύγχρονης Τέχνης, σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, σε ένα ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας. Η εμπειρία είναι δυνατή καθώς περιηγούμαστε στα μονοπάτια και τα έργα “αναδύονται” και “επαυξάνουν” την πλούσια ομορφιά του Κήπου. Θέλουμε την Αθήνα να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει. Θέλουμε την τεχνολογία να υπηρετεί την ομορφιά και να κάνει τη ζωή μας καλύτερη».Η Διευθύντρια της Outset Greece, Άρτεμις Σταματιάδη, δήλωσε σχετικά: “Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που παρουσιάζουμε στην Ελλάδα την έκθεση Seeing The Invisible, μια πρωτόγνωρη εμπειρία θέασης σύγχρονης τέχνης μέσω της τεχνολογίας. Η έκθεση με την ταυτόχρονη παρουσία της σε δέκα (10) βοτανικούς κήπους ανά τον κόσμο, θίγει κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, το αποτύπωμα της τεχνολογίας και η συμπεριληπτική στάση ζωής. Η συνύπαρξη των έργων αυτών με το μοναδικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια διαδραστική εμπειρία»